Нагорода «Герої Сьогодні» 2020

Нагорода «Герої Сьогодні» – це відзнака, яку новини «Сьогодні» запроваджують на знак поваги до українців.



Нею відзначають українців, які своїми вчинками, мужністю та небайдужістю заслуговують на особливу повагу. Сьогодні герої нашого часу живуть серед нас, а ми про це інколи навіть не здогадуємося. Це ті герої, які невідомі широкому загалу, але їхня діяльність надважлива для кожного з нас – вони допомагають, оберігають, а також рятують наші життя.



Ми дякуємо цим українцям, шануємо їхню відважність і пишаємося їхніми подвигами.

