Нагорода «Герої Сьогодні» 2020
Нагорода «Герої Сьогодні» – це відзнака, яку новини «Сьогодні» запроваджують на знак поваги до українців.

Нею відзначають українців, які своїми вчинками, мужністю та небайдужістю заслуговують на особливу повагу. Сьогодні герої нашого часу живуть серед нас, а ми про це інколи навіть не здогадуємося. Це ті герої, які невідомі широкому загалу, але їхня діяльність надважлива для кожного з нас – вони допомагають, оберігають, а також рятують наші життя.

Ми дякуємо цим українцям, шануємо їхню відважність і пишаємося їхніми подвигами.
Марія Фельдман
87-ми річна Марія Фельдман під час Другої світової війни втратила свою родину, пізніше – опинилися у сиротинці в місті Ромни Сумської області. Саме там навчилася шити і більше 50 років працювала на місцевій швейній фабриці.

Починаючи з 2014 року відважна бабуся приєдналася до волонтерського руху. Сьогодні вона знайшла своє покликання – шиє одяг для українських бійців. За підрахунками Марії, вона пошила щонайменше 10 тисяч пар теплих рукавиць для військових. Подробиці історії Героїні дивіться у сюжеті.
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Наталка Терещенко
З 2013 року Наталка займається благодійністю. Вона реалізувала безліч соціальних програм, але найважливіший – проєкт «VIPускники». Щороку Наталка обирала для проєкту випускників дитячих будинків та інтернатів. Дівчина допомагає їм соціалізуватися, здійснюючи мрію багатьох – влаштовує сиротам випускний. Українські дизайнери долучалися до важливого проєкту, створюючи дітям випускні наряди.

Нещодавно Наталка відкрила соціальний ресторан, співробітниками якого є випускники дитячих будинків та інтернатів. Дізнайтеся більше про Героїню та її добру справу у сюжеті.
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Людмила Зайцева
Лікарка з Вінниччини Людмила Зайцева – одна з тих, хто бачив усі жахи пандемії.

Людмила перша намагалась спасти життя дворічного хлопчика Павлика, якому встановили невтішний діагноз – коронавірус. Два тижні разом зі своїми колегами лікарка буквально жила біля маленької дитини, зовсім не бачивши власної родини. Щоночі Людмила ночувала у відділенні і навіть не поверталася додому. Маленький хлопчик одужав, але жінка ще тиждень не відходила від малечі ні на крок. Зворушливу історію Героїні дізнайтеся у сюжеті.
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Сергій Мармаза
В середмісті Харкова у розпал робочого дня таксисту стало зле за кермом і він втратив свідомість. Пасажирка у паніці почала благати про допомогу, але відгукнувся лише один чоловік – Сергій Мармаза.

Сергій їхав у справах, коли помітив авто, яке дивно рухалося дорогою. Водій уже був непритомний. Сергій бачив, як пасажирка сама вхопилася за кермо, але була дуже налякана і впоратися самотужки не могла. Сергій став не просто свідком надзвичайної ситуації, а на ходу за лічені секунди зупинив некероване авто. Як Сергій Мармаза став Героєм, дізнайтеся у сюжеті.
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Діна Макарова
Діна Макарова буквально перебувала на межі між життям і смертю. В 19 років дівчина дізналась, що на її серці є пухлина, яка заважала роботі органу. Діні встановили кардіовертер, що за потреби «заводив» серце. І вона продовжила жити активним життям. Пізніше вийшла заміж і неочікувано для себе завагітніла. Кардіостимулятор, на жаль, перестав працювати. Лікарі пропонували дівчині зробити аборт. Попри всі заборони вона вирішила народити і після пологів її серце не витримало. Дівчині знайшли донора. І зараз Діна живе із донорським серцем, виховуючи маленьку донечку Ладу. Подробиці історії Героїні дивіться у сюжеті.

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Олександр Гаркуша
Спекотного літа в селі на Дніпропетровщині компанія хлопчаків намагалася підпалити гранату. 17-річний Олександр Гаркуша тоді просто йшов повз, помітив у дітлахів щось схоже на ракетницю. В секунду вихопив гранату, але не встиг відвернутись, перш ніж та вибухнула. Уламки пошматували усе тіло. А далі важкі тижні у реанімації і місяці відновлення. І вже за пів року після вибуху він знову стояв у строю зі своїми однокурсниками.

Хлопець урятував від вибуху п'ятьох дітей, а сам – мало не загинув. Дивіться історію Героя у сюжеті.
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Сергій Скобун
Терпець увірвався і ями у історичній частині Чернівців взявся латати Сергій Скобун. Чернівчанин, режисер відомих українських стрічок, під час карантину власні гроші вкладав не у зйомки фільмів, а у дорогу. Сергій героїчно три роки стукав у всі двері, писав сотні листів, але відповіді так і не отримав. Тому сам із кількома сусідами почав ремонтувати вулиці улюбленого міста.
Вікторія Тищенко
«Діти мають рости в родині» — це гасло харківської волонтерки Вікторії Тищенко. Разом із друзями вона заснувала потужну спільноту: допомагає сім'ям, що потрапили у скрутне становище. У двох невеликих селах волонтери купують будинки і дарують їх підопічним. А ще влаштовують малечу до шкіл, дорослих навчають вести господарство, проводять цікаві заходи. Однак таку свою щоденну працю Вікторія геройством не вважає. Детальну історію дивіться у сюжеті.
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Олександр Перепелюк
Він ризикував своїм здоров'ям заради порятунку собачих життів. Ще один «Герой Сьогодні» – Олександр Перепелюк із Калуша. Коли притулок для чотирилапих під час червневої повені залила вода, чоловік разом із волонтерами кинувся рятувати тварин. Того дня люди винесли на руках більше трьох сотень собак. Історію прикарпатського Героя – дивіться у сюжеті.
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Василь Рижук
«Соняшний Чорнобривець» — так називають скульптора з Луцька Василя Рижука. Бо майстер робить досить незвичну справу — самотужки висаджує квіти вздовж узбіччя доріг навколо власного міста. За 20 років Василю вдалося заквітчити 700 кілометрів автошляхів. Він переконаний, що глобальні зрушення починаються з маленьких справ. Тож соняшниками та чорнобривцями біля автотрас заохочує людей до змін у країні.
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Ми повинні знати своїх героїв!
Приклад для наслідування, для гордості і віри у краще – це сучасні герої. Це ті люди, якими варто пишатися. Це звичайні українці. Це герої, які живуть серед нас.