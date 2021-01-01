Незалежна від готівки:
як в Україні сформувалася кешлес-культура
Завдяки зусиллям інноваційних технологічних компаній, таких як Mastercard, Україна сьогодні значно випереджає у цифровому плані навіть розвинені європейські країни
30-ту річницю незалежності Україна зустрічає у статусі одного зі світових лідерів у сфері електронних платежів за технологією NFC. За надзвичайно короткий відтинок часу держава пройшла шлях від товстих гаманців з мільйонними купюрами до розрахунків за допомогою смартфонів, годинників та інших гаджетів. Сталося це значною мірою завдяки готовності українців сприймати нове. А також завдяки роботі в Україні глобальних технологічних компаній. Зокрема, таких, як Mastercard, яка бачить свою місію у розвитку інклюзивної цифрової економіки та світу без готівки. Вже понад пів століття компанія разом із партнерами впроваджує інноваційні проєкти, які роблять платежі безпечними, простими і зручними для кожного.

Нагадаємо про основні досягнення України з еволюції платежів, якими ми дійсно маємо право пишатися.
Впевнений кешлес-прогрес
У перші роки незалежності Україна ще залишалася однією з найвідсталіших держав щодо розрахункових технологій. На початку 90-х у багатьох країнах світу вже широко використовували банківські картки та інтернет-платежі. В Україні ж перші масові випуски банківських карток почалися з 1996-го. Але ще кілька років по тому пластикові банківські картки вважалися рідкістю, привілеєм заможних людей.

Втім, сьогодні Україна вже активно наздоганяє країни-лідери за безготівковими розрахунками. 9 із кожних 10 операцій із картками ― це вже безготівкові операції, а не зняття готівки. Карантин дуже прискорив перехід українців на безготівкові платежі й на безконтактні розрахунки зокрема. Адже серед головних переваг такої оплати ― не лише швидкість та безпека, а й гігієнічність.
Україна дуже прогресивна з погляду розвитку cashless технологій. Безготівкові оплати вже стали стійкою звичкою українців, і за нашими дослідженнями, половина користувачів готова повністю відмовитися від готівкових оплат. Для того, щоб використовувати такий потенціал у напрямку подальшого розвитку цифрової економіки, вкрай важливо розвивати в Україні платіжну інфраструктуру, яка в кількості POS-терміналів все ще в рази поступається європейським показникам. Важливо об'єднати зусилля гравців ринку, щоб забезпечити можливість безготівкових оплат всюди, де це необхідно.
Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові
NFC-бум: оплата зі смартфонів, годинників та браслетів
У 2011 році було проведено першу транзакцію з використанням безконтактної картки Mastercard. Це відкрило нову еру contactless-платежів в Україні. Сьогодні, за даними Мasterсard, які підтверджують дані статистики НБУ, вже понад 90% всіх операцій з картками в Україні безготівкові, і майже 80% операцій у фізичному ритейлі з картками Mastercard ― безконтактні.

Поворотним моментом став розвиток безконтактних оплат цифровими картками. З 2017 року в Україну зайшли глобальні цифрові сервіси: з'явилися цифрові гаманці з можливістю оцифрування карток на базі діджитал-платформи Mastercard, що дало змогу платити безконтактно, але тепер зі смартфонів та NFC. На думку НБУ, саме поява таких сервісів стала знаковою еволюційною точкою в історії розвитку NFC-платежів в Україні. Причому запуск NFC-гаманців в окремих українських банках, старт оплати з Google Pay, Apple Pay і Garmin Pay ― все відбулося дуже швидко: у період із січня 2017-го по липень 2018 року. Навіть за мірками технологічно розвинених економік це неймовірний інноваційний стрибок.
Україна зробила «цифровий стрибок» завдяки багатьом факторам, зокрема високому проникненню смартфонів і гаджетів, адаптивності українців до інновацій, а також наявності цілого спектру цифрових рішень, включаючи Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Mi Pay та SwatchPAY!, чим може похвалитися не кожна європейська країна.
Юрій Батхін – віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові
За два роки Україна увійшла до ТОП-10 країн світу за кількістю NFC-оплат смартфонами та гаджетами. Нині у фізичному ритейлі кожна третя транзакція з Mastercard уже відбувається з NFC (37%) ― через смартфон або інший пристрій. Для порівняння: у Данії це 36%, у Нідерландах ― 29%, у Німеччині ― 19%, у Великій Британії ― 17%, а у Швеції та Італії ― лише 7% та 3% відповідно.

Також нещодавно Україна увійшла в трійку країн-лідерів Європи за кількістю операцій оплати з носимих пристроїв. Сьогодні серед доступних в Україні рішень ― годинники Garmin, фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, годинники Swatch (SwatchPAY!), які запустила на нашому ринку Mastercard.

В Україні вже тепер майже 5 млн токенізованих карток, якими можна оплачувати за щоденні покупки в смартфоні чи іншому гаджеті. А в найближчі 2-3 роки, за прогнозами, кількість таких карток може зрости до 10 млн штук. А отже, тренд на оплату зі смартфону або гаджету лише зростатиме. 57% українців із тих, хто ще не платить за допомогою пристрою з NFC, під час опитування відповіли, що хотіли б робити це в майбутньому.
Українські міста стали «розумними»
Потужним драйвером безготівкових платежів у країні є проєкти smart city — впровадження безготівкової оплати в міській інфраструктурі та сфері дозвілля.

Знаковий проєкт smart city було реалізовано у червні 2015 року в Києві. Завдяки співпраці Mastercard, Ощадбанку та Київського метрополітену українська столиця стала п'ятим містом у світі (після Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго і Бухареста), де сплатити за проїзд у метро стало можливим безпосередньо на турнікеті за допомогою банківської картки. У 2018 році на всесвітній конференції розробників Google проєкт оплати за проїзд в Київському метрополітені було визнано одним із найпрогресивніших.

Після запуску безготівкової оплати в метро такий спосіб розрахунків за проїзд швидко став поширюватись в Україні й невдовзі став стандартом. Сьогодні завдяки Mastercard та партнерам безконтактна оплата за проїзд можлива також у метрополітені Дніпра, міській електричці та трамваях Києва, фунікулерах Києва та Одеси, в автобусах Івано-Франківська, Мукачева й багатьох інших міст.

Але smart city проєкти — це не лише проїзд у транспорті. Досить швидко системи безконтактної оплати з'явилися у Київському зоопарку (оплата вхідного квитка на турнікетах), НСК «Олімпійський», Національному дендрологічному парку «Софіївка», Ботсаду ім. М. М. Гришка та в інших місцях відпочинку. Загалом Mastercard реалізувала в Україні вже понад 40 smart city проєктів.
Українські міста стали «розумними»
Потужним драйвером безготівкових платежів у країні є проєкти smart city — впровадження безготівкової оплати в міській інфраструктурі та сфері дозвілля.

Перший проєкт smart city було реалізовано у червні 2015 року в Києві. Завдяки співпраці Mastercard, Ощадбанку та Київського метрополітену українська столиця стала п'ятим містом у світі (після Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго і Бухареста), де сплатити за проїзд у метро стало можливим безпосередньо на турнікеті за допомогою банківської картки. У 2018 році на всесвітній конференції розробників Google проєкт оплати за проїзд в Київському метрополітені було визнано одним із найпрогресивніших.

Після запуску безготівкової оплати в метро такий спосіб розрахунків за проїзд швидко став поширюватись в Україні й невдовзі став стандартом. Сьогодні завдяки Mastercard та партнерам безконтактна оплата за проїзд можлива також у метрополітені Дніпра, міській електричці та трамваях Києва, фунікулерах Києва та Одеси, в автобусах Івано-Франківська, Мукачева й багатьох інших міст.

Але smart city проєкти — це не лише проїзд у транспорті. Досить швидко системи безконтактної оплати з'явилися у Київському зоопарку (оплата вхідного квитка на турнікетах), НСК «Олімпійський», Національному дендрологічному парку «Софіївка», Ботсаду ім. М. М. Гришка та в інших місцях відпочинку. Загалом Mastercard реалізувала в Україні вже понад 40 smart city проєктів.
Загалом Mastercard реалізував в Україні вже понад 40 smart city проєктів
Території без готівки
Українці вподобали сплачувати безготівково не лише у ритейлі та транспорті, а й під час відпочинку на фестивалях, які вже кілька років стають у нашій країні територіями без готівки. Такі території почали з'являтися в Україні з 2013 року: Leopolis Jazz Fest у Львові тоді став першим в Україні фестивалем без використання кешу. Розрахуватися на його головній сцені можна було тільки карткою, і тільки безконтактною.

Успішний досвід Mastercard на Jazz Fest у Львові дав стимул для розвитку напрямку Cashless & Contactless на фестивалях та інших знакових культурних подіях України: «Джаз на Дніпрі», Atlas Weekend, Wine Fest, Одеський міжнародний кінофестиваль, «Зимова Країна» та багатьох інших.
Онлайн-покупки та цифрові сервіси — новий мейнстрим
Інтернет-торгівля почала розвиватись в Україні лише в середині 2000-х, але зараз навряд чи можна знайти того, хто жодного разу не купував онлайн. За дослідженням Mastercard, 45% українців роблять замовлення онлайн регулярно, мінімум кілька разів на місяць, а 60% опитаних зізналися, що стали робити покупки онлайн набагато частіше після початку пандемії. Це відповідає і світовому тренду, адже за даними міжнародного звіту Mastercard Recovery Insights 2021, електронна комерція глобально виросла на 25-30% за рік пандемії.
Сьогодні робити закупи в інтернеті як ніколи просто та зручно: тисячі торговців переходять в діджитал, шопінг доступний 24/7, а завдяки останнім технологічним інноваціям клієнту навіть не потрібно брати картку до рук, щоб внести дані для оплати. Наприклад, можна оплачувати товари в один клік з Masterpass і раніше збереженою в ньому карткою, або ж розраховуватися токенізованою карткою онлайн – за допомогою Apple Pay, Google Pay та інших сервісів. За нашою статистикою, за останній рік кількість оплат оцифрованими картками онлайн зросла в 2,5 рази, і цей тренд буде тільки посилюватися.
Юрій Батхін – віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові
Нові цифрові рішення
Інтеграція цифрового гаманця Masterpass для швидких і безпечних безготівкових оплат дозволила українцям сплачувати онлайн в один клік. Наприклад, сервіси доставки з «Нова Пошта» - NovaPay, оплати за товари в мобільних застосунках мереж «Сільпо» та «Фора», сплата комунальних послуг з iPay, Portmone, EasyPay та Vodafone Pay, або ж оплати за пальне, не виходячи з авто в додатках мереж WOG, ОККО, Amic, KLO, Glusсo.

Дуже сподобались українцям і цифрові рішення, зокрема сервіс «Готівка на касі», запропонований Mastercard, — коли стало можливо не лише оплатити покупку на касі карткою, але й зняти готівку під час купівлі в супермаркеті чи на заправці. Це розв'язує проблему зняття готівки у місці, де нема банкоматів, наприклад у невеликих населених пунктах чи на трасі.

Автомобілісти взагалі отримали чимало нових безготівкових сервісів за останні роки. Серед них — зручні безготівкові розрахунки в місцях паркування (паркомати чи турнікети біля стоянок). До речі, перші в Україні паркомати, що приймають до оплати безконтактні картки, з'явилися у Львові ще в 2015 році. Цей проєкт також реалізувала компанія Mastercard. Згодом такі рішення з'явилися і в інших містах країни.
Дивлячись на 30 років розвитку платежів в Україні можна зазначити, що ми подолали великий шлях. Але Україні ще є над чим працювати — розвивати платіжну інфраструктуру, звільнятися від звички платити готівкою. Очікувано, що й платіжні інновації будуть розвиватися далі. Вже тепер дослідження Mastercard каже, що найбільший інтерес із погляду нових платіжних технологій українці виявляють до цифрових сервісів і «розумних» пристроїв з інтегрованою в них оплатою. За даними опитування, 39% українців хотіли б у майбутньому платити за допомогою сканування QR-коду. Майже чверть опитаних воліли б використовувати голосового асистента для оплати товарів і послуг. 16% хотіли б платити криптовалютою, і 13% — за допомогою розумної побутової техніки. Отже, у відповідь на такий попит нас чекає подальший розвиток платіжних технологій і нові цифрові «стрибки».
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