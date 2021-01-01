як в Україні сформувалася кешлес-культура

За два роки Україна увійшла до ТОП-10 країн світу за кількістю NFC-оплат смартфонами та гаджетами. Нині у фізичному ритейлі кожна третя транзакція з Mastercard уже відбувається з NFC (37%) ― через смартфон або інший пристрій. Для порівняння: у Данії це 36%, у Нідерландах ― 29%, у Німеччині ― 19%, у Великій Британії ― 17%, а у Швеції та Італії ― лише 7% та 3% відповідно.



Також нещодавно Україна увійшла в трійку країн-лідерів Європи за кількістю операцій оплати з носимих пристроїв. Сьогодні серед доступних в Україні рішень ― годинники Garmin, фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, годинники Swatch (SwatchPAY!), які запустила на нашому ринку Mastercard.



В Україні вже тепер майже 5 млн токенізованих карток, якими можна оплачувати за щоденні покупки в смартфоні чи іншому гаджеті. А в найближчі 2-3 роки, за прогнозами, кількість таких карток може зрости до 10 млн штук. А отже, тренд на оплату зі смартфону або гаджету лише зростатиме. 57% українців із тих, хто ще не платить за допомогою пристрою з NFC, під час опитування відповіли, що хотіли б робити це в майбутньому.

