як в Україні сформувалася кешлес-культура

Інтеграція цифрового гаманця Masterpass для швидких і безпечних безготівкових оплат дозволила українцям сплачувати онлайн в один клік. Наприклад, сервіси доставки з «Нова Пошта» - NovaPay, оплати за товари в мобільних застосунках мереж «Сільпо» та «Фора», сплата комунальних послуг з iPay, Portmone, EasyPay та Vodafone Pay, або ж оплати за пальне, не виходячи з авто в додатках мереж WOG, ОККО, Amic, KLO, Glusсo.
Дуже сподобались українцям і цифрові рішення, зокрема сервіс «Готівка на касі», запропонований Mastercard, — коли стало можливо не лише оплатити покупку на касі карткою, але й зняти готівку під час купівлі в супермаркеті чи на заправці. Це розв'язує проблему зняття готівки у місці, де нема банкоматів, наприклад у невеликих населених пунктах чи на трасі.
Автомобілісти взагалі отримали чимало нових безготівкових сервісів за останні роки. Серед них — зручні безготівкові розрахунки в місцях паркування (паркомати чи турнікети біля стоянок). До речі, перші в Україні паркомати, що приймають до оплати безконтактні картки, з'явилися у Львові ще в 2015 році. Цей проєкт також реалізувала компанія Mastercard. Згодом такі рішення з'явилися і в інших містах країни.