Новые станции метро:

Как в Днепре решают вопрос растущей потребности в электропитании
Рост больших городов напрямую зависит от возможностей инфраструктуры. Новые микрорайоны увеличивают нагрузку на существующие электросети, крупные объекты, такие, как метрополитен, в случае отсутствия мощностей, не смогут функционировать.
Поэтому для расширения системы метрополитена Днепра была построена дополнительная подстанция "Надднепрянская" - самый большой энергообъект последних лет, и во многом революционный, ведь он занимает площадь в десятки раз меньшую, чем любая из существующих в Украине подстанций
1
Меньше - больше: почему большой город гордится маленькой подстанцией
Схема действующих и строящихся станций метро в музее истории Днепровского метрополитена
(источник: https://metro.dp.ua/museum.html)
Днепровский метрополитен - это шесть станций, расположенных на одной линии. Горожане ждут строительства еще двух - Музейной и Центральной. Для их питания потребуется дополнительная энергия. Существующие линии загружены практически по-максимуму, и нагрузку в виде расширенного метрополитена не потянули бы. Но сегодня это уже не проблема.
Подстанция "Надднепрянская", которую строили в течении двух лет, должна не просто закрыть потребности метрополитена в энергии, но и обеспечить бесперебойным электроснабжением 300 тысяч жителей двух микрорайонов Днепра. Поскольку этот объект крайне важен для города, на открытие станции приехал и мэр Днепра Борис Филатов.
Мэр Днепра Борис Филатов во время первого запуска подстанции
"Последнее время энергопотребление увеличивается, особенно, в центральной части Днепра. Город становится, как говорят в таком случае, "красным". Естественно, когда этот проект задумывался, городская власть была обеими руками "за", потому что мы увеличиваем возможности не только для центральной части города, но и для метро.
Естественно, мы шли навстречу ДТЭК. Это один из немногих объектов, построенных в Украине за такие большие деньги - 370 миллионов, и в такие короткие сроки. Мы гордимся, что такие проекты реализуются именно в Днепре", - заявил на открытии подстанции мэр Днепра Борис Филатов
2
Самый современный энергообъект Украины: станция, работающая без персонала и форс-мажоров
Подстанция "Надднепрянская"
Подстанцию "Надднепрянскую" специалисты с гордостью называют самым современным энергообъектом Украины, хотя "крупной" в физическом понимании подстанцию назвать трудно. Общая площадь помещений - 3200 квадратных метров.
Ранее подстанции подобной мощности занимали в десятки раз больше места, к примеру, установленное здесь элегазовое распределительное устройство занимает площадь всего 80 квадратных метров, хотя устаревшие распределительные устройства занимают в 40 раз большую площадь - от 1200 квадратных метров.
Вадим Кухтий во время запуска подстанции
"Потребление электроэнергии в Днепре каждый год растет приблизительно на 3% от показателя прошлого года. Это приводит к тому, что в центральной части города, где больше всего сосредоточено потребителей энергии непромышленного характера, испытывается недостаток мощности, необходимой потребителям. Это была первая предпосылка для создания подстанции. Кроме того, в городе развиваются два больших инфраструктурных объекта - продолжение метрополитена. Энергетика - основа будущего цифрового мира. Для этого ДТЭК инвестирует в инновации", - объясняет необходимость постройки "Надднепрянской" генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Вадим Кухтий
Чтобы понять, в чем секрет такой компактности, отправляемся от самой новой "Надднепрянской" к одной из старейших подстанций Украины - "Узловой", расположенной также в Днепре.
3
Как было и как стало: пример старейшей станции "Узловая"
Удивительный факт: новейшая подстанция "Надднепрянская" соседствует с одной из самых старых подстанций Украины - "Узловой", построенной еще в начале 30-х для передачи энергии с ДнепроГЭС предприятиям региона. Как рассказывают в ДТЭК, появление этой подстанции позволило промышленности активно развиваться, а это дало городу и региону возможность превратиться в мощнейший промышленный центр. Сегодня же на примере исторического объекта можно наглядно понять разницу между технологиями прошлого и будущего.
Площадь подстанции Узловая - 33 тысячи квадратных метров - сопоставимо с площадью пяти футбольных полей. Станция коммутирует 13 линий по 150 000 вольт. На входе нас знакомят с техникой безопасности и предупреждают, что не стоит бояться громких хлопков: так работают устаревшие высоковольтные воздушные выключатели.
Огромная площадь подстанции - вынужденная мера. Изолятором в переключателях здесь служит воздух, (а не элегаз, как в "Надднепрянской"), то есть, чтобы не случилось замыкания, контактные площадки фаз фактически располагают на большом расстоянии друг от друга.
Выключая свет в комнате, иногда можно наблюдать легкую вспышку искры внутри выключателя. При замыкании линии на 150 кВт "искра" может привести к фатальным последствиям, поэтому их избегают, удаляя фазы друг от друга как можно дальше. Это и приводит к увеличению площадей подстанций.
"Воздушные выключатели устарели и требуют больших затрат на обслуживание. Для их работы необходимы специальные мощные компрессоры, хранилища сжатого воздуха давлением 40 атмосфер и протяженная система трубопроводов. В наших Днепровских электросетях установлено таких еще 65 штук, т.е. 30% от общего количества выключателей. По Инвестпрограмме-2019 года заменим 10 штук, постепенно, ежегодно мы избавляемся от этих, можно так сказать, раритетов", - рассказывает главный инженер ДТЭК Днепровские электросети Антон Дралов
Трансформатор, помещенный в щебень
Некоторые объекты станции "Узловая", такие, как этот трансформатор, дополнительно помещены в щебневый "бассейн". Щебень впитает в себя масло в случае утечки из трансформатора, что предотвратит возникновение пожара.
На подстанции "Узловая" установлены четыре силовых трансформатора общей мощностью 158 мегавольт/ампер. Мощность трансформатора на фото - 15 мегавольт/ампер.
Антон Дралов рассказывает о старейшем трансформаторе на подстанции "Узловая"
"Посмотрите на его габариты. На "Надднепрянской" установлены трансформаторы 40 МВА, но их размеры меньше, чем габариты этого трансформатора на 15 МВА. В ближайшие годы мы планируем его заменить
Через подстанцию "Узловая" ежегодно проходит полтора миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это 1/15 всей электроэнергии, которая поступает в сети Днепровских электросетей.
Ежегодно мы проводим модернизацию оборудования. Меняем разъединители, выключатели, трансформаторы. Практически закончен монтаж системы оперативной блокировки оборудования, которая фактически сведет к нулю вероятность ошибки", - рассказывает главный инженер ДТЭК Днепровские электросети.
Современный трансформатор мощностью 40 МВтА на подстанции "Надднепрянская" имеет те же габариты, что и устаревший 15 МВтА трансформатор "Узловой"
На "Надднепрянской" современные силовые трансформаторы находятся не на площадке под открытым небом, а в закрытой камере. На современной подстанции установлены два трансформатора мощностью 40 МВА каждый. "Габариты трансформатора, при мощности в три раза выше, чем на "Узловой", примерно такие же. Это современное оборудование с современными системами контроля. Трансформатор соединяется с распределительным устройством 6-10 киловольт с применением специальных изолированных шинных мостов. Для поддержки температурного режима на подстанции создана мощная система вентиляции", - говорит Антон Дралов.
Трансформаторы соединены специальным шинным мостом с помещением распределительного устройства. В помещении 40 ячеек 6/10 киловольт, к которым подключаются кабельные линии для питания клиентов.
Ячейки окрашены в розовый и оранжевый, в зависимости от класса напряжения (6/10 кВольт). Разная окраска не дает монтеру ошибиться с выбором ячейки и правильного класса напряжения. Как объясняют в ДТЭК, простые цветовые решения - широкая практика для Европы, но относительно новая для Украины.
Главный щит управления
Главный секрет подстанции - ее полная автономность. Щит управления здесь ласково называют "сердцем" подстанции. Вся информация, которая собирается в помещении щита управления, передается в диспетчерский пункт ДТЭК Днепровских электросетей. Подстанция полностью телемеханизирована, диспетчер видит состояние подстанции удаленно в режиме реального времени.
Таким образом, подстанция работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала, электроэнергия распределяется в автоматическом режиме. В случае аварии станция автоматически отключается, и бригада специалистов приезжает уже для восстановления поломки. При этом, в случае отключения одной линии, мощности в автоматическом режиме переключаются на другую, то есть, потребитель даже не узнает о проблеме, если она возникнет.