Новые станции метро:

Удивительный факт: новейшая подстанция "Надднепрянская" соседствует с одной из самых старых подстанций Украины - "Узловой", построенной еще в начале 30-х для передачи энергии с ДнепроГЭС предприятиям региона. Как рассказывают в ДТЭК, появление этой подстанции позволило промышленности активно развиваться, а это дало городу и региону возможность превратиться в мощнейший промышленный центр. Сегодня же на примере исторического объекта можно наглядно понять разницу между технологиями прошлого и будущего.



Площадь подстанции Узловая - 33 тысячи квадратных метров - сопоставимо с площадью пяти футбольных полей. Станция коммутирует 13 линий по 150 000 вольт. На входе нас знакомят с техникой безопасности и предупреждают, что не стоит бояться громких хлопков: так работают устаревшие высоковольтные воздушные выключатели.



Огромная площадь подстанции - вынужденная мера. Изолятором в переключателях здесь служит воздух, (а не элегаз, как в "Надднепрянской"), то есть, чтобы не случилось замыкания, контактные площадки фаз фактически располагают на большом расстоянии друг от друга.



Выключая свет в комнате, иногда можно наблюдать легкую вспышку искры внутри выключателя. При замыкании линии на 150 кВт "искра" может привести к фатальным последствиям, поэтому их избегают, удаляя фазы друг от друга как можно дальше. Это и приводит к увеличению площадей подстанций.



"Воздушные выключатели устарели и требуют больших затрат на обслуживание. Для их работы необходимы специальные мощные компрессоры, хранилища сжатого воздуха давлением 40 атмосфер и протяженная система трубопроводов. В наших Днепровских электросетях установлено таких еще 65 штук, т.е. 30% от общего количества выключателей. По Инвестпрограмме-2019 года заменим 10 штук, постепенно, ежегодно мы избавляемся от этих, можно так сказать, раритетов", - рассказывает главный инженер ДТЭК Днепровские электросети Антон Дралов

