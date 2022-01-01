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Абетка
для «блакитних комірців»:
пошук роботи від А до Я
Розповідаємо про можливості працевлаштування під час війни та як подолати перепони на шляху до роботи й спільної перемоги

Українці поступово відходять від шоку та стресу, а бізнеси й ринки відновлюють свою роботу. Так, за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», українці повертаються до роботи: серед тих, хто був зайнятий до війни, продовжили працювати в квітні 59%. Дві третини українців, котрі втратили роботу внаслідок війни, навіть готові змінити місце роботи, 58% — не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% — готові працювати в іншому регіоні країни.

Навіть в умовах війни роботодавці створюють робочі місця, а для пошукачів відкриті нові можливості. Де шукати роботу, що пропонують роботодавці, які інструменти можуть полегшити пошук? На всі запитання від А до Я відповідає Абетка, котру склали «Сьогодні» та OLX Робота — сервіс №1 з пошуку вакансій і кандидатів в сегменті робітничих спеціальностей.  
А
Аграрний фронт
Аграрний сектор в умовах війни став вирішальним у забезпеченні  продовольчої та економічної безпеки нашої держави. Щоб не допустити продовольчої кризи як в Україні, так і на світовому рівні, аграрії активно шукають працівників. Сьогодні на olx є багато пропозицій для комбайнерів, трактористів, збирачів та інших спеціалістів. Крім того, навіть в умовах війни робітникам аграрного сектору пропонують вищу заробітну плату, ніж рік тому: 
  • водію — 18 750 грн (+1 250 грн);
  • пилорамнику — 16 250 грн (+1 250 грн);
  • помічнику/підсобнику — 13 000 грн (+ 2 000 грн).
А
Аграрний фронт
Аграрний сектор в умовах війни став вирішальним у забезпеченні  продовольчої та економічної безпеки нашої держави. Щоб не допустити продовольчої кризи як в Україні, так і на світовому рівні, аграрії активно шукають працівників. Сьогодні на olx є багато пропозицій для комбайнерів, трактористів, збирачів та інших спеціалістів. Крім того, навіть в умовах війни робітникам аграрного сектору пропонують вищу заробітну плату, ніж рік тому: 
  • водію — 18 750 грн (+1 250 грн);
  • пилорамнику — 16 250 грн (+1 250 грн);
  • помічнику/підсобнику — 13 000 грн (+ 2 000 грн).
Б
Безпека
Під час війни питання безпеки набуло надважливого значення. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги навіть під час роботи, приділяйте увагу своєму психологічному стану, здоров’ю та сну. Додатково рекомендуємо дотримуватись загальних правил безпечного працевлаштування.
  • Не публікувати свої персональні дані та фото у відкритому доступі.
  • Не відправляти копії документів роботодавцю, поки не зустрілися з ним чи не мали персональної розмови.
  • Не сплачувати кошти за працевлаштування або за обіцянки допомогти в цьому питанні.
Б
Безпека
Під час війни питання безпеки набуло надважливого значення. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги навіть під час роботи, приділяйте увагу своєму психологічному стану, здоров’ю та сну. Додатково рекомендуємо дотримуватись загальних правил безпечного працевлаштування.
  • Не публікувати свої персональні дані та фото у відкритому доступі.
  • Не відправляти копії документів роботодавцю, поки не зустрілися з ним чи не мали персональної розмови.
  • Не сплачувати кошти за працевлаштування або за обіцянки допомогти в цьому питанні.
В
Вакансія
Війна впливає на всі сфери життя, і ринок праці — яскраве тому підтвердження. Однак, бізнес відновлюється, робота є. Тож головне — бути готовим до нових викликів. А шукати їх можна на великих спеціалізованих сайтах з працевлаштування. Так, лише на сервісі OLX Робота розміщено понад 41 тисячу вакансій для робітничих спеціалістів. І їхня кількість з початку квітня тільки зростає!

Найчастіше шукають водіїв, яким готові платити в середньому 20 тис. грн. Достатньо вакансій для вантажників, продавців, охоронців та сторожів, кур’єрів доглядальниць, швачок, прибиральників, різноробочих та будівельників.
В
Вакансія
Війна впливає на всі сфери життя, і ринок праці — яскраве тому підтвердження. Однак, бізнес відновлюється, робота є. Тож головне — бути готовим до нових викликів. А шукати їх можна на великих спеціалізованих сайтах з працевлаштування. Так, лише на сервісі OLX Робота розміщено понад 41 тисячу вакансій для робітничих спеціалістів. І їхня кількість з початку квітня тільки зростає!

Найчастіше шукають водіїв, яким готові платити в середньому 20 тис. грн. Достатньо вакансій для вантажників, продавців, охоронців та сторожів, кур’єрів доглядальниць, швачок, прибиральників, різноробочих та будівельників.
Г
Галузі
З початку повномасштабного вторгнення роботодавці активно шукають персонал у життєво важливі сфери, які забезпечують підтримку як цивільних, так і захисників на передовій.

Топ-5 галузей на OLX Робота виглядає так:
Г
Галузі

Топ-5 галузей на OLX Робота виглядає так:З початку повномасштабного вторгнення роботодавці активно шукають персонал у життєво важливі сфери, які забезпечують підтримку як цивільних, так і захисників на передовій.
Д
Допомога
Сьогодні чимало українців потребують допомоги з пошуком роботи. Так на  Польському та Румунському OLX роботодавці відкриті до працевлаштування наших громадян. Подібні пропозиції мають позначку «Запрошуємо людей з України». А для зручності відгуку на вакансію під кожним оголошенням тут створений автоматичний переклад українською.

Середня зарплата, на яку можуть розраховувати українці: 31,6 тис. грн у Польщі та 19,4 тис. грн в Румунії.

Крім того, на обох міжнародних платформах є окремий розділ «Для України», де місцеві жителі допомагають українцям з житлом, речами та ліками, транспортними та медичними послугами. Ці оголошення перекладено українською мовою.
Д
Допомога
Сьогодні чимало українців потребують допомоги з пошуком роботи. Так на  Польському та Румунському OLX роботодавці відкриті до працевлаштування наших громадян. Подібні пропозиції мають позначку «Запрошуємо людей з України». А для зручності відгуку на вакансію під кожним оголошенням тут створений автоматичний переклад українською.

Середня зарплата, на яку можуть розраховувати українці: 31,6 тис. грн у Польщі та 19,4 тис. грн в Румунії.

Крім того, на обох міжнародних платформах є окремий розділ «Для України», де місцеві жителі допомагають українцям з житлом, речами та ліками, транспортними та медичними послугами. Ці оголошення перекладено українською мовою.
Е
Ейджизм
З дискримінацією за віком — ейджизмом — під час пошуку роботи у довоєнний період стикався кожен третій українець від 40 років. Про це свідчить минулорічне опитування OLX Робота.

Через ейджизм потерпають і молоді українці, це так званий янгжизм. Однак зараз в умовах дефіциту спеціалістів робітничих професій все більше компаній не звертають увагу на вік і руйнують стереотипи, щоб розширити коло пошуку персоналу. Є й такі роботодавці, які готові навчати як молодь, так і людей передпенсійного віку. Тож боятися цього слова не варто, робота для вас завжди є.
Е
Ейджизм
З дискримінацією за віком — ейджизмом — під час пошуку роботи у довоєнний період стикався кожен третій українець від 40 років. Про це свідчить минулорічне опитування OLX Робота.

Через ейджизм потерпають і молоді українці, це так званий янгжизм. Однак зараз в умовах дефіциту спеціалістів робітничих професій все більше компаній не звертають увагу на вік і руйнують стереотипи, щоб розширити коло пошуку персоналу. Є й такі роботодавці, які готові навчати як молодь, так і людей передпенсійного віку. Тож боятися цього слова не варто, робота для вас завжди є.
З
Зарплата
Гарна новина в тому, що у деяких професіях українські роботодавці пропонують зараз стільки ж, як і у довоєнний період. Тож знайти хороший заробіток, навіть у часи війни, цілком можливо.
Ось наприклад найбільші зарплати, які пропонують на olx:
  • далекобійник — 66 970 грн
  • плиточник — 50 000 грн
  • пакувальник/фасувальник — 33 500 грн
  • сантехнік — 30 000 грн
  • збирач — 29 500 грн
  • водій таксі — 27 750 грн
  • каменяр/муляр — 26 250 грн
  • кур’єр — 22 500 грн
  • інженер — 21 000 грн
  • барбер — 20 500 грн
З
Зарплата
Гарна новина в тому, що у деяких професіях українські роботодавці пропонують зараз стільки ж, як і у довоєнний період. Тож знайти хороший заробіток, навіть у часи війни, цілком можливо.
Ось наприклад найбільші зарплати, які пропонують на olx:
  • далекобійник — 66 970 грн
  • плиточник — 50 000 грн
  • пакувальник/фасувальник — 33 500 грн
  • сантехнік — 30 000 грн
  • збирач — 29 500 грн
  • водій таксі — 27 750 грн
  • каменяр/муляр — 26 250 грн
  • кур’єр — 22 500 грн
  • інженер — 21 000 грн
  • барбер — 20 500 грн
І
Інклюзія
Інклюзія, тобто залучення всіх громадян та пропозиція роботи, яка підходить кожному, — важлива складова в умовах війни.

На OLX Робота за спеціальним фільтром «Підходить кандидатам» можна обрати ту чи іншу вакансію, яка підходить для людей з інвалідністю, старших за 45 років, для студентів, молоді до 18 та мам у декреті. Розміщуючи вакансію, роботодавець вказує, кому підходить ця робота. А пошукач відповідно розуміє — його це місце чи ні.

Додатково на сервісі є фільтри, які значно полегшать пошук роботи:
  • «Досвід роботи», для вакансій, де готові брати працівників із мінімальним або взагалі без досвіду.
  • «Робота підібрана для тебе» з вакансіями, які відповідають інтересам пошукача. Щоб їх бачити, достатньо додати бажаний регіон й посаду.
І
Інклюзія
Інклюзія, тобто залучення всіх громадян та пропозиція роботи, яка підходить кожному, — важлива складова в умовах війни.

На OLX Робота за спеціальним фільтром «Підходить кандидатам» можна обрати ту чи іншу вакансію, яка підходить для людей з інвалідністю, старших за 45 років, для студентів, молоді до 18 та мам у декреті. Розміщуючи вакансію, роботодавець вказує, кому підходить ця робота. А пошукач відповідно розуміє — його це місце чи ні.

Додатково на сервісі є фільтри, які значно полегшать пошук роботи:
  • «Досвід роботи», для вакансій, де готові брати працівників із мінімальним або взагалі без досвіду.
  • «Робота підібрана для тебе» з вакансіями, які відповідають інтересам пошукача. Щоб їх бачити, достатньо додати бажаний регіон й посаду.
М
Міграція
До війни трудова міграція українців була переважно зовнішньою. На початку року за кордоном перебували від 3 до 5 млн громадян України. Однак з початком війни майже 8 млн українців змушені були стати внутрішніми мігрантами. Разом з тим, з одних областей в інші переїжджає і бізнес. Це впливає на кількість вакансій та попит на них у різних регіонах.

Наприклад, у Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях конкуренція найвища. Тут на одну вакансію відгукується 9-12 пошукачів. Водночас Київська, Дніпропетровська та Одеська області зберігають лідерство за кількістю вакансій. Тож, якщо ви розглядаєте різні регіони для пошуку роботи, варто звернути увагу на міста, де не тільки безпечно, а й більший вибір вакансій.
М
Міграція
До війни трудова міграція українців була переважно зовнішньою. На початку року за кордоном перебували від 3 до 5 млн громадян України. Однак з початком війни майже 8 млн українців змушені були стати внутрішніми мігрантами. Разом з тим, з одних областей в інші переїжджає і бізнес. Це впливає на кількість вакансій та попит на них у різних регіонах.

Наприклад, у Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях конкуренція найвища. Тут на одну вакансію відгукується 9-12 пошукачів. Водночас Київська, Дніпропетровська та Одеська області зберігають лідерство за кількістю вакансій. Тож, якщо ви розглядаєте різні регіони для пошуку роботи, варто звернути увагу на міста, де не тільки безпечно, а й більший вибір вакансій.
Н
Навички
Висококваліфіковані робітники, майстри своєї справи, дуже цінуються роботодавцями. Щоб підвищити свої шанси на успіх,  пошукачеві варто розповісти в резюме не лише про досвід роботи та професійні вміння, але й про інші навички, які не належать до конкретної професії, але важливі на будь-якій роботі.

Наприклад, пошукачам в умовах війни не завадить розказати про свою здатність пристосовуватись до змін (гнучкість, адаптивність). Щодо роботодавців, то вони потребують співробітників, які також вміють комплексно підходити до розв'язання проблем.

Незайвим буде розказати про готовність змінювати свою професію або отримувати нові знання, щоб бути затребуваним в реаліях воєнного стану.
Н
Навички
Висококваліфіковані робітники, майстри своєї справи, дуже цінуються роботодавцями. Щоб підвищити свої шанси на успіх,  пошукачеві варто розповісти в резюме не лише про досвід роботи та професійні вміння, але й про інші навички, які не належать до конкретної професії, але важливі на будь-якій роботі.

Наприклад, пошукачам в умовах війни не завадить розказати про свою здатність пристосовуватись до змін (гнучкість, адаптивність). Щодо роботодавців, то вони потребують співробітників, які також вміють комплексно підходити до розв'язання проблем.

Незайвим буде розказати про готовність змінювати свою професію або отримувати нові знання, щоб бути затребуваним в реаліях воєнного стану.
О
Оцінка
Перш ніж розпочати пошук роботи під час війни, психологи радять об’єктивно оцінити свій емоційний та фізичний стан, а також свої потреби. Для цього рекомендуємо самому собі відповісти на три запитання:
  • Який у мене емоційний стан?
  • Яка у мене фінансова ситуація?
  • Наскільки швидко мені потрібна робота?
Якщо відчуваєте, що поки недостатньо сил для повернення до робочого ритму, спочатку зосередьтеся на здоров’ї, аби якнайшвидше відновитися. Якщо готові працювати — переходьте до оцінки свого фінансового стану, а тоді вже — до вибору роботи та огляду вакансій.

Такий послідовний план дій допоможе краще зрозуміти власні потреби та визначитися з вибором роботи.
О
Оцінка
Перш ніж розпочати пошук роботи під час війни, психологи радять об’єктивно оцінити свій емоційний та фізичний стан, а також свої потреби. Для цього рекомендуємо самому собі відповісти на три запитання:
  • Який у мене емоційний стан?
  • Яка у мене фінансова ситуація?
  • Наскільки швидко мені потрібна робота?
Якщо відчуваєте, що поки недостатньо сил для повернення до робочого ритму, спочатку зосередьтеся на здоров’ї, аби якнайшвидше відновитися. Якщо готові працювати — переходьте до оцінки свого фінансового стану, а тоді вже — до вибору роботи та огляду вакансій.

Такий послідовний план дій допоможе краще зрозуміти власні потреби та визначитися з вибором роботи.
П
Профіль кандидата
Пошукачі не завжди знають, які саме відомості потрібно вказувати в резюме. А в умовах війни це може стати завданням із зірочкою.

Що важливо: під час пошуку вакансій зовсім не обов'язково писати резюме з нуля. Наприклад, на OLX Робота є Профіль кандидата — готовий шаблон резюме, куди можна внести всі дані, цікаві роботодавцю. Щоб створити профіль, зареєструйтесь на OLX і зайдіть до свого кабінету, оберіть вкладку «Шукаю роботу» та натисніть «Створити Профіль кандидата».

Інструкція зі створення профілю зрозуміла і проста. Натомість користувач, який має заповнений Профіль кандидата, отримує автоматично сформований список вакансій, які підходять саме йому. А через кнопку «Відгукнутись» можна зв’язатися з роботодавцем в один клік і побачити статус за кожним відгуком на вакансію.
П
Профіль кандидата
Пошукачі не завжди знають, які саме відомості потрібно вказувати в резюме. А в умовах війни це може стати завданням із зірочкою.

Що важливо: під час пошуку вакансій зовсім не обов'язково писати резюме з нуля. Наприклад, на OLX Робота є Профіль кандидата — готовий шаблон резюме, куди можна внести всі дані, цікаві роботодавцю. Щоб створити профіль, зареєструйтесь на OLX і зайдіть до свого кабінету, оберіть вкладку «Шукаю роботу» та натисніть «Створити Профіль кандидата».

Інструкція зі створення профілю зрозуміла і проста. Натомість користувач, який має заповнений Профіль кандидата, отримує автоматично сформований список вакансій, які підходять саме йому. А через кнопку «Відгукнутись» можна зв’язатися з роботодавцем в один клік і побачити статус за кожним відгуком на вакансію.
Р
Робота
Ринок праці після падіння на початку війни, вже у квітні почав відновлюватись. За даними дослідження групи «Рейтинг», найбільше людей повернулися до роботи у західних та центральних областях (близько 60%). Поступове відновлення зайнятості спостерігається у центрі країни і навіть на півдні та сході.

Щодо пропозицій: вже зараз можна знайти достатньо вакансій у транспортній галузі та будівництві — понад 5 тис. оголошень у кожній. У роздрібній торгівлі та сфері клінінгу пропонують 6,8 тисяч вакансій.

На активне відновлення ринку реагують і пошукачі. За даними OLX Робота найчастіше відгукуються на вакансії кандидати в Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Сумській областях.
Р
Робота
Ринок праці після падіння на початку війни, вже у квітні почав відновлюватись. За даними дослідження групи «Рейтинг», найбільше людей повернулися до роботи у західних та центральних областях (близько 60%). Поступове відновлення зайнятості спостерігається у центрі країни і навіть на півдні та сході.

Щодо пропозицій: вже зараз можна знайти достатньо вакансій у транспортній галузі та будівництві — понад 5 тис. оголошень у кожній. У роздрібній торгівлі та сфері клінінгу пропонують 6,8 тисяч вакансій.

На активне відновлення ринку реагують і пошукачі. За даними OLX Робота найчастіше відгукуються на вакансії кандидати в Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Сумській областях.
С
Сумісництво
«Блакитні комірці» можуть знайти на сайтах з працевлаштування не лише основну роботу, але й підробіток. Для пошуку разового підробітку чи роботи за сумісництвом можна скористатися фільтрами на сайті OLX Робота. Щоб швидко знайти вакансію, яка вам підходить, відсортуйте пропозиції за «Типом зайнятості» (повна чи неповна, віддалена, тимчасова чи сезонна) та «Графіком роботи» (повний або неповний робочий день, вахтовий метод, змінний або гнучкий графік).

Завдяки таким фільтрам пошукач може, навіть не відкриваючи оголошення, побачити, чи підходить йому та чи інша вакансія.
С
Сумісництво
«Блакитні комірці» можуть знайти на сайтах з працевлаштування не лише основну роботу, але й підробіток. Для пошуку разового підробітку чи роботи за сумісництвом можна скористатися фільтрами на сайті OLX Робота. Щоб швидко знайти вакансію, яка вам підходить, відсортуйте пропозиції за «Типом зайнятості» (повна чи неповна, віддалена, тимчасова чи сезонна) та «Графіком роботи» (повний або неповний робочий день, вахтовий метод, змінний або гнучкий графік).

Завдяки таким фільтрам пошукач може, навіть не відкриваючи оголошення, побачити, чи підходить йому та чи інша вакансія.
Т
Трудове право
Гарантія захисту трудових прав — це  офіційне працевлаштування. При цьому варто тримати руку на пульсі змін, яких зазнало законодавство через війну.

Наприклад, нині роботодавці можуть укладати з новими працівниками трудові договори, які діятимуть лише у період воєнного стану чи до моменту повернення постійного працівника. Робочий тиждень може тривати до 60 годин, а керівник може перевести робітника на іншу роботу, якщо це необхідно для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.

Ці новації суттєво відрізняються від умов, за якими українці працювали до війни. Тож варто про них знати, щоб мати реальну картинку. Більше про нове законодавство можна почитати у блозі OLX.
Т
Трудове право
Гарантія захисту трудових прав — це  офіційне працевлаштування. При цьому варто тримати руку на пульсі змін, яких зазнало законодавство через війну.

Наприклад, нині роботодавці можуть укладати з новими працівниками трудові договори, які діятимуть лише у період воєнного стану чи до моменту повернення постійного працівника. Робочий тиждень може тривати до 60 годин, а керівник може перевести робітника на іншу роботу, якщо це необхідно для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.

Ці новації суттєво відрізняються від умов, за якими українці працювали до війни. Тож варто про них знати, щоб мати реальну картинку. Більше про нове законодавство можна почитати у блозі OLX.
Я
Я, людина
Зараз особливо важливо не забувати дбати про своє власне «Я». Якщо ви в безпеці, маєте сили і можливості допомагати іншим — робіть це. Однак, якщо ви потребуєте допомоги — визнайте це і не соромтеся про неї попросити. Зараз є чимало можливостей отримати безкоштовну медичну чи психологічну підтримку, або, наприклад, пройти курси, які допоможуть знайти бажану роботу.

Адже тільки піклуючись про себе, людина може бути продуктивним робітником. А сама робота в умовах війни — можливість допомогти собі, своїй родині та економіці країни. Це саме той якір, який допомагає не втрачати віру у власні сили та майбутнє.
Я
Я, людина
Зараз особливо важливо не забувати дбати про своє власне «Я». Якщо ви в безпеці, маєте сили і можливості допомагати іншим — робіть це. Однак, якщо ви потребуєте допомоги — визнайте це і не соромтеся про неї попросити. Зараз є чимало можливостей отримати безкоштовну медичну чи психологічну підтримку, або, наприклад, пройти курси, які допоможуть знайти бажану роботу.

Адже тільки піклуючись про себе, людина може бути продуктивним робітником. А сама робота в умовах війни — можливість допомогти собі, своїй родині та економіці країни. Це саме той якір, який допомагає не втрачати віру у власні сили та майбутнє.

Попри усі випробування, які сьогодні випали на долю нашого народу, залишаймося оптимістами. І ким би ми не працювали, зараз наша з вами робота має ще більше значення. Водії перевозять цінні вантажі та забезпечують великі і маленькі міста всім необхідним, лікарі та пожежники рятують життя, будівельники та різноробочі відбудовують зруйновану інфраструктуру, кухарі готують обіди для військових, ТРО, цивільних, а кур'єри це доставляють. Бачите, країна без нас ніяк. 

за партнерства

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