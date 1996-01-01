segodnya.ua
текст: игорь рец
фото: анастасия лесык
Они хранят оригинал Конституции
В годовщину принятия Конституции отправляемся в место, где хранят оригиналы документов органов власти с 1917 года
28 июня 1996 года, спустя многих часов беспрерывных обсуждений Верховная Рада большинством голосов приняла первую Конституцию независимой Украины.

Оригинал Конституции, тот самый документ, под которым 23 года назад поставили подписи Леонид Кучма и Александр Мороз, сегодня бережно хранится в архиве. В годовщину принятия Основного закона мы отправляемся в Государственную архивную службу Украины, чтобы своими глазами посмотреть на документ, устанавливающий права и обязанности человека и гражданина, порядок работы ветвей власти, партий и общественных организаций
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Как устроена сокровищница государственных бумаг
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины расположен в Соломенском районе Киева, недалеко от Протасового Яра, на ул. Соломенской, 24. На входе контрольно-пропускной пункт. Повышенная безопасность - необходимая мера: в этом архиве 2,5 миллиона оригиналов документов высших органов власти, среди которых документы Верховной Рады Украины, Администрации президента Украины, Кабинета министров Украины, министерств и ведомств, других органов власти, начиная с 1917 года.
Оригиналы документов высших органов власти передаются в архив через 15 лет после их принятия. Конституция Украины 1996 года, годовщину принятия которой мы отмечаем 28 июня, передана на государственное хранение в архив в 2008 году.

Сотрудник архива бережно, одев белые перчатки, переворачивает страницы архивных дел, документы которых дают возможность проследить всю хронологию принятия документа от Конституционного договора к Закону о принятии Конституции
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От Конституционного договора к Закону о принятии Конституции
Хронология принятия основного закона в оригиналах документов
23 ноября 1991 года в Конституцию УССР были внесены важные изменения: наименования "Украинская ССР" и "Украинская Советская Социалистическая Республика" были заменены словом "Украина". В 1992 году из Основного закона было убрано положение о том, что Украина является союзной республикой в составе СССР, в том же году из Конституции исключили флаг и герб Советской Украины. Вплоть до 1995 года Украина жила по измененной Конституции УССР 1978 года.

8 июня 1995 года президент Леонид Кучма и спикер Верховной Рады Александр Мороз подписали Конституционный договор, который должен был действовать до принятия Основного закона. Этот документ в архиве считают очень важным, ведь он стал фактическим фундаментом новой Конституции.

28 июня 1996 года, в 9 утра, после многих часов обсуждений Верховная Рада II созыва на пятой сессии приняла Основной закон. Многие часы обсуждений дословно зафиксированы в протоколах заседаний.
Елена Ефремова, начальник отдела использования информации и документов
"Началась работа над проектом Конституции первого, второго, третьего чтения, была создана и сама Конституция. Но также неимоверно интересный не только для специалистов, историков, но и для обычных граждан документ - протоколы конституционной ночи. Это восемь протоколов, начиная от 8 утра 26 июня и заканчивая временем после полуночи 28 июня, когда была принята Конституция", - рассказывает начальник отдела использования информации и документов Елена Ефремова.
"Ставится на голосование проект Конституции в целом. "За" - 315 голосов, принято", - читаем в оригинальной стенограмме заседания. Текст стенограммы есть в открытом доступе в читальном зале архива, на официальных веб-сайтах Государственной архивной службы Украины и ЦГАВОВ Украины. Архив хранит оригинал протоколов. Как рассказывают в архиве, люди часто обращаются за копией именно этого документа.

Конституция была введена в действие в тот же день законом "О принятии Конституции Украины и введении ее в действие". Оригинал этого документа с подписями Кучмы и Мороза также доступен в архиве.
Оригинал закона о принятии Конституции Украины и введении ее в действие с подписями главы ВРУ Мороза и президента Кучмы
"Верховная Рада Украины постановляет:

Статья 1: Принять Конституцию Украины

Статья 2: Признать утратившей силу Конституцию от 20 апреля 1978 года со следующими изменения и дополнениями.

Статья 3: Признать утратившим силу Конституционный договор между Верховной Радой и президентом в связи с принятием Конституции Украины", - говорится в Законе.
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Доступность первоисточников:
почему это важно в современном мире
Оригиналы документов высших органов власти - важнейшие реликвии для государства и государственности. Глава Госархивной службы Украины Татьяна Баранова указывает, что такие документы ежегодно экспонируются, но в идеале, они должны быть доступны всегда и всем без исключения. В качестве примера руководитель архивной службы указывает на опыт США.
Татьяна Баранова, глава Государственной архивной службы Украины
"В Вашингтоне, в центральном архиве хранится Конституция США. Для нее выделено отдельное помещение, сама Конституция под пуленепробиваемым стеклом. Чтобы посмотреть на нее, нужно выстоять длинную двухчасовую очередь. Мы мечтаем, чтобы у нас также был специальный выставочный зал, где мы могли бы разместить Конституцию, чтобы в любое время человек мог прийти, ознакомиться с основным документом, дающим права и свободы каждому человеку, регулирующим нормы устройства государства.

Каждый год ко Дню Конституции мы делаем выставочные проекты. К 20-летию Конституции Украины, в 2016 году, мы представили на обозрение посетителей выставки, которая проходила на территории Национального заповедника «София Киевская» в помещении Митрополичьих палат, оригиналы архивных документов, провели тематическую пресс-конференцию. Ежегодно архивисты во всех регионах готовят выставки архивных документов, на выставочных стендах которых размещаются копии документов Национального архивного фонда Украины, чтобы люди могли знакомиться с первоисточниками, формировать отношение к истории.

Сегодня Россия-агрессор искривляет историю, пытается переписывать исторические факты, как когда-то при Сталине. Мы все понимаем значение наших архивов для исторической правды, и одной из главных задач архивистов является сохранность документов для будущих поколений.

Наша цель и приоритет - повышение патриотизма у населения Украины. Каждый украинец должен гордиться своей страной, знать историю, правильно оценивать информацию, получаемую извне", - рассказывает Татьяна Баранова.
Несмотря на то, что архивы не имеют выставочного зала, где каждый желающий мог бы ознакомиться с оригиналами архивных документов, представленных на выставках, архивисты активно оцифровывают документы Национального архивного фонда, чтобы с ними мог ознакомиться любой желающий. Доступность электронных копий - гордость государственных архивов.
Юлия Прилепишева, начальник управления международного сотрудничества и документационного обеспечения Государственной архивной службы
"Очень много документов публикуется на нашем вебпортале "Архивы Украины", документы доступны в цифровом виде, с ними может ознакомиться каждый. У нас на сайте самой популярной рубрикой являются онлайн-выставки. Документы, которые касаются Конституции, Независимости и формирования государства уже опубликованы, введены в научный оборот, неоднократно включались в тематические сборники документов. Но все равно каждый год архивисты выявляют ранее неопубликованные документы, позволяющие взглянуть на Конституционный процесс с новой стороны.

Главные задачи архивистов - сохранить документы и донести населению, особенно молодежи, знания о нашей истории.

Среди европейских архивов Украина находится в числе тех, документы которых наиболее открыты и доступны. Всего 0.17-0.18% от общего числа документов Национального архивного фонда Украины находятся на закрытом хранении.

Мы стараемся, чтобы документы были доступны не только в читальных залах, но и в электронном виде на порталах и вебсайтах", - рассказывает начальник управления международного сотрудничества и документационного обеспечения Государственной архивной службы Украины Юлия Прилепишева
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Конституция, которой 100 лет
Оригиналы документов, которые чудом сохранились


Проект Конституции Украинской Державы (1918 г.)
Называть Конституцию 1996 года "первой конституцией" - не до конца корректно. Конституция Пилипа Орлика, определявшая права и обязанности Войска Запорожского, написана почти за три века до этого - в 1710 году. Ее оригинал хранится в Национальном архиве Швеции, копия – в Центральном государственном историческом архиве Украины в Киеве.

В Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины хранятся документы, которым уже более 100 лет - это первые проекты Конституции, принятые еще во время УНР.
Заведующая сектором публикации документов ЦГАВОВУ Украины Наталья Григорчук показывает оригинал проекта Конституции Украинской Народной Республики, который был принят в декабре 1917 года. Документ во многом похож на нашу современную Конституцию, написан на украинском языке.

Как и современная Конституция независимой Украины, проект Конституции 1917 года определял, что "Всяка власть в Українській республіці походить від народу, а здійснюється в порядку, встановленому Конституцією".
Проект Конституции УНР (1917 г.)
В апреле 1918 был принят другой документ - Статут о государственном устройстве, правах и вольностях УНР:

"Україна є державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною. Суверенне право в Українській Народній Республіці належить народові України, цеб-то громадянам УНР всім разом. Територія УНР неподільна", - читаем в документе.
Статут о государственном устройстве, правах и вольностях УНР, (1918 г.)
Проекты Конституции 1917-1920 годов достались архиву волей случая. В советский период документы периода УНР, которые хранятся в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины, имели ограниченный доступ и окончательно стали доступны всем желающим в 1994 году. Их рассекречивание длилось несколько лет.
Алла Обжелян, исполняющая обязанности директора Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, главный хранитель фондов
"Сегодня очень много документов, касающихся исторического прошлого Украины, которые хранятся в фондах архивов России, недоступны для исследователей. Они их не открывают, ведь там написано не то, о чем они сейчас говорят. У них информация об историческом прошлом существенно искажается, но сами архивисты это понимают, и много научных работ написано в России по документам украинских архивов.

Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины хранит документы всех высших органов власти, существовавших на территории Украины. В архиве хранятся документы УНР, Директории, Гетманата Скоропадского, Украинской народной республики за рубежом, документы оккупационной власти времен Второй мировой.

В том числе в архиве хранятся документы УНР, часть которых - это документы «Пражского архива», который включает достижения научной и культурной работы украинской эмиграции в период между двумя мировыми войнами. В 1944-м КГБ пытался перевезти их в Москву, но это не удалось. Долгое время документы периода УНР были засекречены и неизвестны широкой общественности, после их окончательного рассекречивания в 1994-м году архив активно их использует, они доступны в читальном зале, публиковались в сборниках документов, использовались в выставочных проектах, посвященных истории украинской государственности, они доступны на официальном веб-сайте архива.

Эти документы говорят, что Украинское государство существовало в 1917 году, издавались документы, и они написаны на украинском языке, - рассказывает исполняющая обязанности директора Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, главный хранитель фондов, Алла Обжелян.