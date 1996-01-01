Они хранят оригинал Конституции

Алла Обжелян, исполняющая обязанности директора Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, главный хранитель фондов
"Сегодня очень много документов, касающихся исторического прошлого Украины, которые хранятся в фондах архивов России, недоступны для исследователей. Они их не открывают, ведь там написано не то, о чем они сейчас говорят. У них информация об историческом прошлом существенно искажается, но сами архивисты это понимают, и много научных работ написано в России по документам украинских архивов.
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины хранит документы всех высших органов власти, существовавших на территории Украины. В архиве хранятся документы УНР, Директории, Гетманата Скоропадского, Украинской народной республики за рубежом, документы оккупационной власти времен Второй мировой.
В том числе в архиве хранятся документы УНР, часть которых - это документы «Пражского архива», который включает достижения научной и культурной работы украинской эмиграции в период между двумя мировыми войнами. В 1944-м КГБ пытался перевезти их в Москву, но это не удалось. Долгое время документы периода УНР были засекречены и неизвестны широкой общественности, после их окончательного рассекречивания в 1994-м году архив активно их использует, они доступны в читальном зале, публиковались в сборниках документов, использовались в выставочных проектах, посвященных истории украинской государственности, они доступны на официальном веб-сайте архива.
Эти документы говорят, что Украинское государство существовало в 1917 году, издавались документы, и они написаны на украинском языке, - рассказывает исполняющая обязанности директора Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, главный хранитель фондов, Алла Обжелян.