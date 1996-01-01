Они хранят оригинал Конституции

"В Вашингтоне, в центральном архиве хранится Конституция США. Для нее выделено отдельное помещение, сама Конституция под пуленепробиваемым стеклом. Чтобы посмотреть на нее, нужно выстоять длинную двухчасовую очередь. Мы мечтаем, чтобы у нас также был специальный выставочный зал, где мы могли бы разместить Конституцию, чтобы в любое время человек мог прийти, ознакомиться с основным документом, дающим права и свободы каждому человеку, регулирующим нормы устройства государства.



Каждый год ко Дню Конституции мы делаем выставочные проекты. К 20-летию Конституции Украины, в 2016 году, мы представили на обозрение посетителей выставки, которая проходила на территории Национального заповедника «София Киевская» в помещении Митрополичьих палат, оригиналы архивных документов, провели тематическую пресс-конференцию. Ежегодно архивисты во всех регионах готовят выставки архивных документов, на выставочных стендах которых размещаются копии документов Национального архивного фонда Украины, чтобы люди могли знакомиться с первоисточниками, формировать отношение к истории.



Сегодня Россия-агрессор искривляет историю, пытается переписывать исторические факты, как когда-то при Сталине. Мы все понимаем значение наших архивов для исторической правды, и одной из главных задач архивистов является сохранность документов для будущих поколений.



Наша цель и приоритет - повышение патриотизма у населения Украины. Каждый украинец должен гордиться своей страной, знать историю, правильно оценивать информацию, получаемую извне", - рассказывает Татьяна Баранова.

