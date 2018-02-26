Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России

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Куда больше удивили немцы и французы. Это из-за Габриэля изначально перенесли встречу в Нормандском формате, которая была назначена на 18:00 16 февраля. Глава немецкой дипломатии просто не успел долететь до Мюнхена. В новом правительстве Меркель (коалициада в Германии продолжается уже почти полгода) Габриэлю может не найтись места: поддержка его родной Социал-демократической партии резко упала, и в погоне за рейтингами встрече в Нормандском формате он предпочел визит к избирателям в одной из немецких земель. Французы тоже, мягко говоря, отличились: вместо главы своего МИДа Жан-Ив Ле Дриана на встречу четверки Париж отправил политического советника. И это при том, что министры иностранных дел в формате четверки встречались ровно год назад на полях 53-й Мюнхенской конференции, а лидеры Нормандского формата и того раньше – 19 октября 2016 года в Берлине.
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Фигура вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака довольно противоречивая. Сразу после незаконной аннексии ему поручили курировать украинский Крым, а в конце 2016-го, когда Сурков начал терять былое влияние в ОРДЛО, российские СМИ называли Козака теневым руководителем «ДНР»/«ЛНР». Вот уже 15 лет он занимается урегулированием конфликта в Приднестровье. В 2003 году по плану Козака Молдова должна была стать федерацией, а ПМР и Гагаузия - получить особый статус и право блокировать решения Кишинева, вплоть до внешнеполитических. Все сходства с Донбассом, как сейчас модно говорить, «совершенно случайны».