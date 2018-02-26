Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России

К чему готовиться Украине после очередных президентских выборов Владимира Путина 18 марта? Удастся ли спецпредставителю Госдепа Курту Волкеру договориться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым о приемлемом для Украины формате миротворческой миссии, которую считают последней надеждой на мир? Не станет ли это очередной «зрадой», когда Киеву придется пожертвовать частью своего суверенитета? И самое главное: есть ли надежда на мир уже до конца этого года, или же вопрос Донбасса подвисает минимум до 2020 года, пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы? Больше месяца сайт «Сегодня» собирал ответы на эти непростые вопросы, опросив с десяток украинских, европейских, американских и российских политиков, дипломатов и экспертов. Понятно, что имея дело с Россией, быстрого и выгодного Украине решения ждать не стоит. Есть красные линии, за которые ни Украина, ни Россия никогда не выйдут. Но в условиях войны мир возможен лишь за счет взаимных уступок, что также нужно понимать.

