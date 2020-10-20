Інсулінотерапія – не вирок:

Цукровий діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Хвороба підступна та дуже поширена. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі приблизно кожні 8 секунд від цієї хвороби помирає 1 людина.
В Україні з таким діагнозом живе приблизно 1,3 млн осіб, 200 з яких є інсулінозалежними. Нині під час пандемії Covіd-19 питання ефективності лікування цього захворювання набуло надзвичайної актуальності, адже пацієнти із цукровим діабетом входять до основної групи ризику важкого перебігу захворювання.
Яким чином вибудувати разом з лікарем-ендокринологом ефективне лікування цукрового діабету, аби досягнути компенсації захворювання та цілі лікування – гліко
ёъ=ваного гемоглобіну не вище 7%, і відповідно жити повноцінним наповненим життям, читайте у спільному спецпроекті інтернет-порталу «Сьогодні»
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