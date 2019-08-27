segodnya.ua
У каждого свои герои.
А у меня - папа!
В Международный день шахтера дети поделились, какими они видят своих суперпап
Чтобы стать супергероем не обязательно, чтобы тебя укусил паук или на тебя упал метеорит. Иногда достаточно посмотреть на себя глазами своего ребенка. Дети наших шахтеров совершенно уверены: Бэтмен – всего лишь мышь, папа – вот настоящий супергерой. И пусть наши папы-горняки не ведут борьбу со злом, зато каждый день добывают под землей уголь, который позволяет Украине быть независимой от покупок импортного топлива.


Ярослав, 5 лет
Кем папа работает (что делает) и что самое сложное в его работе?

Мой папа работает на очень странной машине с большими рогами и зубьями-шипами. Их там много-много. И они железные. Называется она комбайн. Но папа говорит, что он не комбайнер (комбайнеры в поле работают), он машинист подземной машины!

Что самое интересное в его работе?

Самое интересное – что он не только уголь добывает, но и какие-то там туннели делает.

Какой суперсилой я наделил бы своего папу?

Здорово, если бы он умел летать с помощью плаща. А еще хочу, чтобы он быстро бегал, был как молния. И еще он будет каждое утро дарить маме цветы.
Кира, 9 лет
Кем папа работает (что делает) и что самое сложное в его работе?

Мой папа каждый день спускается в шахту. Ему приходится работать в очень узких местах. Это вам даже не под стол залезть.

Что самое интересное в его работе?

Под землей всё интересно.

Какой суперсилой я наделила бы своего папу?

Хотелось, чтобы он умел летать и был человеком – секунда. Чтобы успевал везде и всё быстро. Например, за одну секунду пожар потушить или мир спасти. Хочу, чтоб летал, но крылья ему не нужны. Чтобы выглядел как обычный человек и при этом обладал всеми способностями супергероя.
Назар, 5 лет
Кем папа работает (что делает) и что самое сложное в его работе?

Мой папа спускает под землю большие железные дуги. Он их там носит, подымает, ставит в землю. Важно, чтобы эти железяки выдерживали потолок и стены под землей.

Что самое интересное в его работе?

Интересно, как это все у него получается.

Какой суперсилой я наделил бы своего папу?

Хочу, чтобы папа был как Флеш (человек-молния) – очень-приочень быстро бегал. Суперсильным, чтобы одной рукой мог поднять любую тяжесть, и дом, и нас с мамой. А еще лазил по стенам, как человек-паук.

Алиса, 6 лет
Кем папа работает (что делает) и что самое сложное в его работе?

Мой папа добывает уголь, а из-за этого у нас есть свет. Под землей опасно и нужно быть очень осторожным. Я об этом ему всегда говорю. В принципе, ничего легкого в его работе нет. Это ведь не просто под землей добывать уголь.

Что самое интересное в его работе?

Интересно то, что уголь - это бывшие деревья, которые пролежали много-много-много лет под землей. И папа видит, как там этот уголь лежит. А еще под землей есть Баба Яга, но это такая канатная дорога.

Какой суперсилой я наделила бы своего папу?

Суперпапа умел бы спасать людей. Летал и быстро бегал. И мог становиться невидимкой. Для полета ему не нужен был бы плащ, он бы взлетал, подняв руку вверх.
Денис, 4 года
Кем папа работает (что делает) и что самое сложное в его работе?

Мой папа загружает и разгружает уголь в большие вагоны. И это не просто. Здесь и паровозы ездят и вагонов разных много. Нужно быть очень внимательным, осторожным, аккуратным.

Что самое интересное в его работе?

Папа говорит, что интересно и хорошо получается работа, когда вся его команда вместе.

Какой суперсилой я наделил бы своего папу?

Хочу, чтоб папа был суперсильным и проходил сквозь огонь.