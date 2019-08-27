Кем папа работает (что делает) и что самое сложное в его работе?
Мой папа спускает под землю большие железные дуги. Он их там носит, подымает, ставит в землю. Важно, чтобы эти железяки выдерживали потолок и стены под землей.
Что самое интересное в его работе?
Интересно, как это все у него получается.
Какой суперсилой я наделил бы своего папу?
Хочу, чтобы папа был как Флеш (человек-молния) – очень-приочень быстро бегал. Суперсильным, чтобы одной рукой мог поднять любую тяжесть, и дом, и нас с мамой. А еще лазил по стенам, как человек-паук.