Кем папа работает (что делает) и что самое сложное в его работе?



Мой папа добывает уголь, а из-за этого у нас есть свет. Под землей опасно и нужно быть очень осторожным. Я об этом ему всегда говорю. В принципе, ничего легкого в его работе нет. Это ведь не просто под землей добывать уголь.



Что самое интересное в его работе?



Интересно то, что уголь - это бывшие деревья, которые пролежали много-много-много лет под землей. И папа видит, как там этот уголь лежит. А еще под землей есть Баба Яга, но это такая канатная дорога.



Какой суперсилой я наделила бы своего папу?



Суперпапа умел бы спасать людей. Летал и быстро бегал. И мог становиться невидимкой. Для полета ему не нужен был бы плащ, он бы взлетал, подняв руку вверх.

