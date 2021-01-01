ПУТІВНИК З БЕЗПЕЧНОГО ПОШУКУ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ

ОСКІЛЬКИ ВДЕНЬ Я БУВ ЗАЙНЯТИЙ НА РОБОТІ, ТО ОГОЛОШЕННЯ В ОСНОВНОМУ ПЕРЕГЛЯДАВ ВЕЧОРАМИ. ЯКОСЬ УВЕЧЕРІ ВІДІБРАВ П'ЯТЬ ОГОЛОШЕНЬ. І НАСТУПНОГО Ж ДНЯ ПОДЗВОНИВ ЗА ЗАЗНАЧЕНИМИ ТАМ ТЕЛЕФОНАМИ. У ЧОТИРЬОХ ВИПАДКАХ ТРУБКУ ВЗЯЛИ ВІДРАЗУ Ж І ВІДПОВІЛИ НА ВСІ МОЇ ЗАПИТАННЯ. В ОДНОМУ ВИПАДКУ СКАЗАЛИ, ЩО ПЕРЕТЕЛЕФОНУЮТЬ - І ВІДДЗВОНИЛИСЯ БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ 5 ХВИЛИН

Агенції-посередники проконсультували чоловіка дуже детально, всюди запевнили, що ніякої передоплати вносити не потрібно. І запросили до київського офісу, щоб вже на місці владнати деталі. Рівень зарплати називали відразу ж, пояснювали посадові обов'язки. Досвіду роботи ніде не вимагали, але попереджали, що, можливо, для деяких вакансій безпосередньо на місці потрібно буде пройти коротке тижневе навчання.



За словами Володимира, крім стандартних у таких випадках запитань, він також цікавився у агенцій-посередників, скільки українців на фірмах, які вони представляють. Каже, з більшою ймовірністю вибере підприємство, на якому комфортно землякам. До того ж про такі фірми можна знайти більше відгуків від українців в інтернеті.