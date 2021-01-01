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ПУТІВНИК З БЕЗПЕЧНОГО ПОШУКУ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ
Чи важко знайти роботу за кордоном під час пандемії? З чого почати пошук та як зробити його безпечним?
Segodnya.ua та OLX Робота продовжують розповідати про безпечний пошук вакансій за кордоном. Цього разу ми підготували історію українця, який вперше наважився поїхати до Польщі. Ми спостерігали за його пошуками – і вже можемо розповісти про результат.
ЕТАП 1
Рішення поїхати та мотивація
ЕТАП 2
Початок пошуку та головні труднощі
ЕТАП 3
Безпечний пошук
ЕТАП 4
Вибір вакансій і обдзвонювання оголошень
ЕТАП 5
Успішний результат і збори до Польщі
Попри пандемію та карантин:
56%
польських роботодавців наймають іноземців
42%
хочуть, щоб люди з інших країн працювали у них довгостроково
9/10
польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям.
За даними опитування OLX Робота*
*Опитування українських пошукачів та польских роботодавців було проведене у березні 2021 року.
ЕТАП 1
РІШЕННЯ ПОЇХАТИ ТА МОТИВАЦІЯ
Володимиру 31 рік, родом з невеликого містечка Путивль на Сумщині. Здобув освіту столяра-тесляра в професійному ліцеї. Працював головним чином різноробом на різноманітних об'єктах. Але за час карантину і локдауну їх стало не так вже багато. А на тих, що є, — не влаштовувала зарплата. Тому зважився вперше пошукати роботу за кордоном. Для цього спочатку приїхав до Києва — підробити на столичних будівельних об'єктах, щоби мати хоча б невеликий фінансовий запас перед поїздкою до Польщі. Чому вибрав саме цю країну - пояснює так:
Серед переваг пошуку роботи саме у Польщі, на думку Володимира, такі:
ГОЛОВНА МОТИВАЦІЯ - ЦЕ, ЗВІСНО Ж, МОЖЛИВІСТЬ БІЛЬШЕ ЗАРОБИТИ. АДЖЕ У ПОЛЬЩІ ПРАЦЯ ЗВИЧАЙНИХ РОБІТНИКІВ ОПЛАЧУЄТЬСЯ МАЙЖЕ ВДВІЧІ КРАЩЕ. ЯКЩО В УКРАЇНІ Я ЗАРОБЛЯЮ БЛИЗЬКО 600 ГРИВЕНЬ НА ДЕНЬ, ТО ТАМ ЗМОЖУ ОТРИМАТИ ЗА ТАКИЙ ЖЕ ОБСЯГ РОБОТИ 1000-1200 ГРИВЕНЬ. ТАКІ СУМИ МЕНІ НАЗИВАЛИ ЗНАЙОМІ, ЯКІ ТАМ ПОБУВАЛИ ТА ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАДОВОЛЕНІ. КРІМ ТОГО, В ПОЛЬЩІ КРАЩІ УМОВИ ПРАЦІ, ЯКІ ТАКОЖ ДОПОМАГАЮТЬ ЗАОЩАДИТИ. АДЖЕ В УКРАЇНІ ПРАКТИЧНО НІДЕ НЕ НАДАЮТЬ ЖИТЛА, А ЗА КОРДОНОМ РОБОТОДАВЦІ ЧАСТО І ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ.
Володимир
велика кількість вакансій
досить легке і швидке оформлення документів
відносна близькість до Батьківщини
пандемія особливо не позначилася на умовах праці та їх не погіршила
Про це ж говорять польські роботодавці. За даними опитування OLX Робота*
Респондентів розповіли, що умови праці для поляків та українців у них не відрізняються. А серед того, що вони гарантують працівникам з України, найчастіше називають:
нормований робочий день
бонуси за хороші результати праці
оплачуване житло
88%
*Опитування українських пошукачів та польских роботодавців було проведене у березні 2021 року.
«Польські власники компаній підтверджують, що робота за кордоном — це не тільки тимчасова зайнятість. 42% поділилися, що хочуть наймати українців на довгий час (з перспективою постійного проживання). 36% розраховують надавати роботу на рік та більше, а ще 36% розглядають різні можливості працевлаштування, базуючись на досвіді та навичках кожного працівника окремо. Лише 1 з 10 роботодавців все ж хоче наймати лише на один сезон. Така тенденція у перспективі може стати серйозною проблемою для українських роботодавців. Тому потрібні дії на загальнодержавному рівні. А також вже сьогодні вітчизняним компаніям варто задуматися про те, що змінити в умовах роботи та її оплаті, аби дати нашим пошукачам мотивацію залишатися на Батьківщині».
Експертна оцінка
Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна
ЕТАП 2
ПОЧАТОК ПОШУКУ ТА ГОЛОВНІ ТРУДНОЩІ
Придивлятися до закордонних вакансій Володимир почав десь пів року тому. Крім Польщі переглядав також пропозиції щодо роботи у Німеччині й Ізраїлі, але швидко зорієнтувався, що виїхати туди доволі непросто:
ПОТРІБНЕ ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ВЕЛИКИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА В'ЇЗД
ПРОФІЛЬНИЙ ДИПЛОМ
Та й не скрізь іноземцям раді під час карантину. Тож думка про Польщу ще швидше зміцніла — вакансій там вистачає навіть під час пандемії.
Це підтверджується й аналітичними даними OLX Робота*
56%
польських роботодавців запевнили, що пандемія не надто вплинула на кількість залучених працівників з України
30%
зауважили, що нині наймають дещо менше наших заробітчан
*Опитування українських пошукачів та польских роботодавців було проведене у березні 2021 року.
Щоправда, перші спроби знайти роботу в Польщі (через групи в соціальних мережах і малознайомі сайти) не були для Володимира успішними.
НА ДЕЯКИХ САЙТАХ ВІД ПРАЦІВНИКІВ ВИМАГАЮТЬ ГРОШІ ЗА ПІДБІР ВАКАНСІЇ АБО ПЕРЕДОПЛАТУ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ. НА ТАКЕ Я НЕ ЗГОДЕН - ПЛАТИТИ ЯКІЙСЬ НЕЗНАЙОМІЙ ЛЮДИНІ. А ПОТІМ ЦЯ ЛЮДИНА ПРОСТО ЗНИКНЕ З ГРОШИМА, НАВІТЬ НЕ ПОМАХАВШИ РУЧКОЮ НА ПРОЩАННЯ. ЗНАЙОМІ РОЗПОВІДАЛИ МЕНІ ПРО ТАКІ ВИПАДКИ. ОДИН ХЛОПЕЦЬ ЯКОСЬ ЗАПЛАТИВ 100 ЄВРО - НІБИТО ЗА ЗАПРОШЕННЯ ВІД РОБОТОДАВЦЯ І ВІЗУ. ЯК ТІЛЬКИ НАДІСЛАВ ГРОШІ, ПОСЕРЕДНИК З НИМИ ЗНИК І НА ЗВ'ЯЗОК БІЛЬШЕ НЕ ВИЙШОВ
Володимир
Рекомендації експерта.
Як розпізнати шахраїв під час пошуку роботи.
ПРОСЯТЬ ПЕРЕДОПЛАТУ
Це заборонено і українським, і європейським законодавством.
ВИМАГАЮТЬ ВІДДАТИ ЇМ ОРИГІНАЛ ПАСПОРТА
Паспорт варто надавати лише працівникам посольства, консульства чи прикордонникам.
НЕ МАЮТЬ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ ТА ЛІЦЕНЗІЇ МІНСОЦПОЛІТИКИ
Міжнародний договір з іноземним роботодавцем чи посередником гарантує, що компанія дійсно має іноземних партнерів та може відправити вас на роботу за кордон. А актуальність ліцензії варто самостійно перевірити на сайті Мінсоцполітики.
ПРОСЯТЬ НАДІСЛАТИ У МЕСЕНДЖЕР ФОТО/СКАНИ ДОКУМЕНТІВ
Шахраї можуть використовувати документи у власних цілях.
Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна
ЕТАП 3
БЕЗПЕЧНИЙ ПОШУК
Родичі, які вже бували на заробітках за кордоном, порадили Володимиру пошукати вакансії на порталі OLX Робота. Тоді справа нарешті зрушила з місця.
НІЧОГО ВИШУКУВАТИ Й ВИВУДЖУВАТИ НЕ ДОВЕЛОСЯ. ПОСЕРЕДНИКИ ЧИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО РОБОТОДАВЦІ ВІДРАЗУ ВКАЗУЮТЬ ПОСАДУ, ІНФОРМАЦІЮ ПРО ФІРМУ, ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ, ГРАФІК РОБОТИ Й ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКІВ. У ЯКОМУ МІСТІ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВО І ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВИЇЗДУ. НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ЗВ'ЯЗАТИСЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОФОРМЛЕННЯ. ЩО ЩЕ СПОДОБАЛОСЯ - ЯКЩО ЦЕ ПОСЕРЕДНИКИ, ТО ВОНИ ВКАЗУЮТЬ НОМЕР ЛІЦЕНЗІЇ МІНСОЦПОЛІТИКИ. ПРО ЖОДНУ ПЕРЕДОПЛАТУ ПРИ ЦЬОМУ НЕ ЙДЕТЬСЯ
Володимир
За результатами опитування OLX Роботa*, найбільше польські роботодавці пропонують роботу у таких сферах:
30%
БУДІВНИЦТВО
25%
ЛОГІСТИКА ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ
20%
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
11%
ВИРОБНИЦТВО
*Опитування українських пошукачів та польских роботодавців було проведене у березні 2021 року.
«Під час пошуку на спеціалізованих сайтах варто звертати увагу на наявність повної інформації щодо роботодавця та потенційного місця роботи. Це й посада, умови зайнятості, соціальний пакет та бонуси. А ще обов'язково переконайтесь, що ваша робота за кордоном має законний статус: ще до виїзду ви маєте отримати дозвіл на роботу або робочу візу – робочу, а не туристичну».
Експертна оцінка
Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна
ЕТАП 4
ВИБІР ВАКАНСІЙ І ОБДЗВОНЮВАННЯ ОГОЛОШЕНЬ
Буквально за пару днів Володимир обрав декілька вакансій і почав зв'язуватися з авторами оголошень.
ОСКІЛЬКИ ВДЕНЬ Я БУВ ЗАЙНЯТИЙ НА РОБОТІ, ТО ОГОЛОШЕННЯ В ОСНОВНОМУ ПЕРЕГЛЯДАВ ВЕЧОРАМИ. ЯКОСЬ УВЕЧЕРІ ВІДІБРАВ П'ЯТЬ ОГОЛОШЕНЬ. І НАСТУПНОГО Ж ДНЯ ПОДЗВОНИВ ЗА ЗАЗНАЧЕНИМИ ТАМ ТЕЛЕФОНАМИ. У ЧОТИРЬОХ ВИПАДКАХ ТРУБКУ ВЗЯЛИ ВІДРАЗУ Ж І ВІДПОВІЛИ НА ВСІ МОЇ ЗАПИТАННЯ. В ОДНОМУ ВИПАДКУ СКАЗАЛИ, ЩО ПЕРЕТЕЛЕФОНУЮТЬ - І ВІДДЗВОНИЛИСЯ БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ 5 ХВИЛИН
Агенції-посередники проконсультували чоловіка дуже детально, всюди запевнили, що ніякої передоплати вносити не потрібно. І запросили до київського офісу, щоб вже на місці владнати деталі. Рівень зарплати називали відразу ж, пояснювали посадові обов'язки. Досвіду роботи ніде не вимагали, але попереджали, що, можливо, для деяких вакансій безпосередньо на місці потрібно буде пройти коротке тижневе навчання.

За словами Володимира, крім стандартних у таких випадках запитань, він також цікавився у агенцій-посередників, скільки українців на фірмах, які вони представляють. Каже, з більшою ймовірністю вибере підприємство, на якому комфортно землякам. До того ж про такі фірми можна знайти більше відгуків від українців в інтернеті.
Володимир
За даними опитування OLX Робота*
40%
польських роботодавців розказали, що в них працюють до 10% українців
17%
назвали цифру у 10-25%
15%
визначили частку наших земляків на рівні 25-50%
ще 15%
назвали цифру у 50-75%
*Опитування українських пошукачів та польских роботодавців було проведене у березні 2021 року.
На пошуки зрештою пішло менше тижня
Володимира найбільше зацікавили дві вакансії
ОЗЕЛЕНЮВАЧ
ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА
поливати територію
доглядати за газонами й клумбами
обрізати гілки
висаджувати саджанці дерев
обрізати і упаковувати м'ясну продукцію
ЕТАП 5
УСПІШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ І ЗБОРИ ДО ПОЛЬЩІ
Поки Володимир вирішував, яку саме з двох вакансій обрати, на порталі з'явився третій варіант від агентства, що має представництво і в Україні, і в Польщі. Більш наближений до його фаху - шліфувальник декоративних виробів із гіпсу у місті Нова Суль. Оперативно поговоривши телефоном з представниками агенції, чоловік з'ясував, що у цьому випадку йому гарантують і певну кількість годин роботи.
ЗА ЧАС КАРАНТИНУ БАГАТО УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ ЗІТКНУЛИСЯ З ТИМ, ЩО ПРИЇХАВШИ НА ТРИ МІСЯЦІ, ФАКТИЧНО ПРОПРАЦЮВАЛИ ПІВТОРА-ДВА. БО НЕ БУЛО ЗАМОВЛЕНЬ У ПІДПРИЄМСТВА І ВОНО НЕ МОГЛО ЗАВАНТАЖИТИ ПРАЦІВНИКІВ НА ПОВНУ. ДЕСЬ ОБІЦЯЛИ 8-10 ГОДИН РОБОТИ НА ДЕНЬ, А В ПІДСУМКУ ДАВАЛИ ТІЛЬКИ ПО 4 ГОДИНИ. АБО БІЛЬШЕ ВИХІДНИХ, НІЖ ПОТРІБНО. ТОМУ Я ВІДРАЗУ УТОЧНИВ, ЯК ТУТ. ОБІЦЯЮТЬ, ЩО КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ОДРАЗУ ПРОПИШУТЬ У КОНТРАКТІ. І ЯКЩО ЇХ ВИЯВИТЬСЯ МЕНШЕ, ВСЕ ОДНО КОМПЕНСУЮТЬ ЧАСТИНУ НЕДОПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ (ХОЧ І НЕ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ)
Зрештою з'ясувалося, що на підприємстві, куди агентство пропонує поїхати Володимиру, працює один із його товаришів. І умовами праці він цілком задоволений.
Володимир
За результатами опитування OLX Робота*
*Опитування українських пошукачів та польских роботодавців було проведене у березні 2021 року.
77%
польських працедавців не змінили плани щодо тривалості надання роботи для іноземців — вони не планують зменшувати чи збільшувати терміни працевлаштування
лише 8%
роботодавцям довелося урізати зарплати українця, проте найчастіше - максимум на чверть.
Зробити вибір на користь цієї вакансії Володимира також переконало те, що представники агентства обіцяють його зустріти безпосередньо на кордоні й безпечно доставити до місця, де доведеться пройти ізоляцію. Адже через спалах захворюваності COVID-19 в Польщі навіть не дивлячись на негативний тест, все одно два тижні потрібно сидіти на карантині, перш ніж розпочати роботу.
Володимир сподівається, що його польський трудовий досвід буде вдалим. А поки він перебуватиме за кордоном, ситуація на ринку праці вдома зміниться, тож шукати кращої долі за межами країни більше не доведеться.
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Текст: Ксенія Капустинська, Олександра Романюк
Дизайнер: Степан Телюк
Ілюстрації: Таша Шварц
Арт-директор: Олена Бібер
Продюсер: Юлія Мамойленко
Креативний лідер: Олексій Сисоєв
Фото та графіка: надані OLX Робота
Credits: flaticon.com
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