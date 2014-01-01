Пять лет Иловайской трагедии

"Со стороны Российской Федерации зашло более 3,5 тысячи представителей вооруженных сил, в их распоряжении было 60 танков, 320 МБП и БМД, 60 орудий, в том числе 16 противотанковых и 45 минометов. Они блокировали участок территории Украины в районе населенных пунктов Победа - Берестовое Старобешевского р-на Донецкой обл. Они замкнули кольцо - некуда было деваться. Соотношение сил достигало 1:18. Однако сам выход, по нашему заключению, не отвечал требованиям документов, поэтому вопрос к тем руководителям, которые его планировали", - говорят в КНИСЕ.