segodnya.ua
текст и вестка: Игорь Рец
Пять лет Иловайской трагедии
Что известно сегодня и стоит ли ждать справедливости
5 лет назад произошла самая масштабная военная потеря за всю историю конфликта на Донбассе. Штурм Иловайска, блокада украинских военных, "котел" и расстрел гуманитарного коридора в итоге привели к сотням погибших и попавших в плен. О причинах военной трагедии, возможностях ее избежать, последствиях и результатах расследования журналисты "Сегодня" общались с Александром Рувиным, который занимался экспертизой произошедшего.
Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы готовил выводы по самым громким военным событиям новейшей истории Украины: катастрофа Ил-76 под Луганским аэропортом, крушение МН17 в Донецкой области, пожары на воинских складах в Ичне, Балаклее, Калиновке. После Иловайской трагедии институт готовил для военной прокуратуры военную, товароведческую и экономическую экспертизы произошедшего.
Александр Рувин, директор КНИИСЕ
"В товароведческой части мы устанавливали потери военного имущества, техники и вооружения, которые понесла наша страна. В плане оценки имущества потери составили более 298 миллионов гривен. Это из расчета конечной стоимости военного имущества, то есть то, что было по документам. Ведь о фактическом состоянии имущества мы не знали.

Военные экспертизы охватывали некоторые вопросы, которые касаются планирования указанной операции: для чего ее планировали, каким образом, соответствовало ли это требованиям действующего законодательства. А в нашем законодательстве тогда не было расписано, что и как должно делаться, в какой последовательности. Это все было на этапах подготовки и разработки. Выясняли, соответствуют ли требованиям положения статутов или иных документов действия руководителей во время планирования, проведения операции.

Нами было прописано все, что касается выхода наших подразделений из окружения, но я не могу об этом рассказывать, ведь дело не передали в суд", - рассказывает директор КНИИСЕ Александр Рувин.
Экспертизы проводились бывшими военными, представителями научно-исследовательских предприятий. Выводы экспертов в виде графиков, таблиц и отчетов собраны в большую папку объемом в 300 страниц. Как уверяет нас Александр Рувин, в Иловайской трагедии давно нет "белых пятен". Еще в 2015 году выводы экспертов были переданы военной прокуратуре, остается только дождаться, когда прокуратура передаст их в суд.
Основной причиной, по которой было допущено окружение украинских войск, в КНИИСЕ называют масштабное вторжение сил Российской Федерации. Противник превосходил украинских военных в количестве техники и живой силы. Местами соотношение сил составляло 1:16.
"Со стороны Российской Федерации зашло более 3,5 тысячи представителей вооруженных сил, в их распоряжении было 60 танков, 320 МБП и БМД, 60 орудий, в том числе 16 противотанковых и 45 минометов. Они блокировали участок территории Украины в районе населенных пунктов Победа - Берестовое Старобешевского р-на Донецкой обл. Они замкнули кольцо - некуда было деваться. Соотношение сил достигало 1:18. Однако сам выход, по нашему заключению, не отвечал требованиям документов, поэтому вопрос к тем руководителям, которые его планировали", - говорят в КНИСЕ.
Как установили эксперты, до штурма никто не мог предположить, что российская сторона пойдет на масштабное вторжение. Добровольческие батальоны, преимущественно вооруженные стрелковым оружием, столкнулись с десятками единиц бронетехники.
"Когда операция планировалась, о превосходящих силах известно не было. 12 августа основным заданием было определено зачистить до 13 августа Иловайск силами 39 и 40 батальона и третьей батальонной группы 51 бригады, и взять город под контроль. Операция по освобождению Иловайска фактически совершалась с 10 по 27 августа, хотя в теории должна была длиться два дня. Это произошло как раз потому, что туда полезли российские батальоны", - объясняет Александр Рувин.
Украинские военные выходили из окруженного города двумя колоннами по организованному "коридору". Атака на колонну и стала причиной самых больших потерь. Как рассказывает эксперт, все приказы руководящего состава, даже устные, зафиксированы и отражены в результатах экспертизы.
Александр Рувин, директор КНИИСЕ
"Мы считаем, что неправильно было принимать решение о ликвидации сектора Д (Сектор Д - оперативный район сил АТО летом 2014, в р-не н.п.Снежное и Саур-могила, - прим.ред). Там, где раньше был сектор Д, зашли штатные подразделения вооруженных сил РФ с техникой и не дали возможности отойти.

Окружение замкнулось и было принято решение о выходе наших войск двумя колоннами, хотя по всем нормативным документам, которые существовали в Вооруженных силах, выход происходит совсем не так: проводятся маскировочные действия, люди должны выходить в ночное время, ротными колоннами.

Первая колонна насчитывала 4 танка Т-64, 8 БМП. Вторая колонна - три танка Т-64, и один трофейный Т-72, захваченный у Вооруженных сил РФ, и 9 единиц БМП. При этом боевая автомобильная техника в результате боевого применения была частично повреждена и ограниченно пригодна для дальнейшего применения. Тогда почти все военнослужащие ездили на автобусах-"школьниках", на которых они и приехали воевать. В результате осуществления указанных действий, обе колонны в районе Старобешево, Чумаки, попали в засады, устроенные подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, и были разгромлены: военная техника была уничтожена, значительное количество личного состава погибло, многие попали в плен или пропали без вести. После этого продолжили выход маленькими группами в разных направлениях", - рассказывает Александр Рувин.
Согласно выводам экспертизы, при выходе из окружения в Иловайске погибли 366 военных и добровольцев. 429 человек получили ранения разной тяжести, 128 попали в плен, 158 человек пропали без вести. Финансовые потери составили 298 292 958 грн.