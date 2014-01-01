Пять лет Иловайской трагедии

"В товароведческой части мы устанавливали потери военного имущества, техники и вооружения, которые понесла наша страна. В плане оценки имущества потери составили более 298 миллионов гривен. Это из расчета конечной стоимости военного имущества, то есть то, что было по документам. Ведь о фактическом состоянии имущества мы не знали.



Военные экспертизы охватывали некоторые вопросы, которые касаются планирования указанной операции: для чего ее планировали, каким образом, соответствовало ли это требованиям действующего законодательства. А в нашем законодательстве тогда не было расписано, что и как должно делаться, в какой последовательности. Это все было на этапах подготовки и разработки. Выясняли, соответствуют ли требованиям положения статутов или иных документов действия руководителей во время планирования, проведения операции.



Нами было прописано все, что касается выхода наших подразделений из окружения, но я не могу об этом рассказывать, ведь дело не передали в суд", - рассказывает директор КНИИСЕ Александр Рувин.