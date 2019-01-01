Рош ха-Шана 2019: самое масштабное паломничество в Умань

В начале улицы Пушкина встречаем Михаила Зингермана. Он представляет в Умани израильскую полицию. В коротком интервью делится нюансами работы и взаимодействия израильских и украинских специалистов во время массовых мероприятий.



- Михаил, расскажите о полицейских, которые приехали в Умань из Израиля



- Тут 20 полицейских из Израиля, все русскоязычные, все бойцы ЯСАМ - это спецподразделение полиции Израиля по борьбе с террором, жестокой преступностью, массовыми беспорядками, волнениями. Все русскоязычные, потому что нужно общаться с вашими полицейскими, т.к. связь осуществляется на русском. Но, естественно, они знают иврит, и с людьми, которые сюда приезжают, умеют работать и понимают их менталитет, распознают любые правонарушения, попытки что-то совершить. У них есть умения и знания, как "разруливать" любую ситуацию. Работаем в три смены, 24 часа в сутки, совместно с украинскими полицейскими. Допустим, пропал человек. Нужно опросить людей на их языке, все проверить. Это все - помощь, которая предоставляется украинским правоохранителям.



Кроме этого, если есть какие-то квартирные кражи, взломы, драки, или, не дай Бог, поножовщина, если в этом замешан израильский гражданин, обязательно вызывается израильский полицейский, который разговаривает, принимает жалобы, переводит, который может выяснить все вопросы. Совместные действия очень хорошо работают, эта практика действует уже много лет и хорошо себя показала.



- Как вы оцениваете ситуацию в Умани?



- Пока относительно тихо, несмотря на то, что сейчас уже здесь около 20 тысяч человек (беседа состоялась в пятницу, 25 сентября, прим.ред). Были определенные кражи паспортов, вещей, небольшие бытовые проблемы. Но мы находимся только в начале. Апогей мероприятия будет через два-три дня. Готовимся к любой ситуации.



- Конфликты случаются между паломниками, или и с местными жителями?



- Разные ситуации. Есть - местные по отношению к иностранцам, есть - израильтяне по отношению к израильтянам. Я думаю, это и понятно: 80 тысяч населения в городе, и раз в год приезжает 40 тысяч человек, половина города. Тем более, они все размещаются на одной улице. Очень высокий уровень соприкосновения вызывает стычки, ссоры, если это сопровождается употреблением алкоголя, могут быть и более серьезные проблемы.



Поэтому нам нужно постоянно здесь находиться. Еще важный момент: израильтяне видят, что здесь работает израильская полиция, то есть они понимают, что мы здесь, и что мы помогаем и сотрудничаем с украинскими правоохранительными органами

