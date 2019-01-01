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игорь рец
Рош ха-Шана 2019: самое масштабное паломничество в Умань
Ежегодный праздник оказался самым массовым за последние годы. Журналисты сайта "Сегодня" побывали на мероприятии и подготовили большой фотоотчет
Ежегодно украинский город Умань становится местом паломничества тысяч хасидов. Люди со всего мира съезжаются в Украину в сентябре, чтобы в еврейский Новый год находиться как можно ближе к священному месту хасидов - могиле рабби Нахмана из Брацлава.

Хасиды верят, что нужно хотя бы раз в год посетить могилу Нахмана, а тот, кто встретит рядом со святыней Новый год, обретет счастье.
В этом году, по данным полиции Умани, местную улицу Пушкина посетили 35 тысяч паломников - наибольшее число туристов за последние годы. Как рассказывают копы, каждый год число гостей растет.

Но что всегда неизменно - число патрулей, поддерживающих порядок во время массовых гуляний. В этом году на улицы вышли 550 украинских специалистов и 20 их израильских коллег.
"23 сентября прибыл сводный отряд работников полиции Черкасской области и других регионов - Винницкой, Харьковской, Николаевской и т.д. Взрывотехники, спецподразделения, полиция диалога работают в районах массового пребывания паломников. 23 сентября они заступили на маршруты и посты и будут обеспечивать публичный порядок до 3 октября. Прибыли и полноценно начали работать полицейские Израиля, которые должны оказывать помощь нашим полицейским во время празднования Рош ха-Шана", - рассказала нам старший инспектор по превентивной коммуникации Ирина Винницкая.
Михаил Зингерман, пресс-атташе полиции Израиля
В начале улицы Пушкина встречаем Михаила Зингермана. Он представляет в Умани израильскую полицию. В коротком интервью делится нюансами работы и взаимодействия израильских и украинских специалистов во время массовых мероприятий.

- Михаил, расскажите о полицейских, которые приехали в Умань из Израиля

- Тут 20 полицейских из Израиля, все русскоязычные, все бойцы ЯСАМ - это спецподразделение полиции Израиля по борьбе с террором, жестокой преступностью, массовыми беспорядками, волнениями. Все русскоязычные, потому что нужно общаться с вашими полицейскими, т.к. связь осуществляется на русском. Но, естественно, они знают иврит, и с людьми, которые сюда приезжают, умеют работать и понимают их менталитет, распознают любые правонарушения, попытки что-то совершить. У них есть умения и знания, как "разруливать" любую ситуацию. Работаем в три смены, 24 часа в сутки, совместно с украинскими полицейскими. Допустим, пропал человек. Нужно опросить людей на их языке, все проверить. Это все - помощь, которая предоставляется украинским правоохранителям.

Кроме этого, если есть какие-то квартирные кражи, взломы, драки, или, не дай Бог, поножовщина, если в этом замешан израильский гражданин, обязательно вызывается израильский полицейский, который разговаривает, принимает жалобы, переводит, который может выяснить все вопросы. Совместные действия очень хорошо работают, эта практика действует уже много лет и хорошо себя показала.

- Как вы оцениваете ситуацию в Умани?

- Пока относительно тихо, несмотря на то, что сейчас уже здесь около 20 тысяч человек (беседа состоялась в пятницу, 25 сентября, прим.ред). Были определенные кражи паспортов, вещей, небольшие бытовые проблемы. Но мы находимся только в начале. Апогей мероприятия будет через два-три дня. Готовимся к любой ситуации.

- Конфликты случаются между паломниками, или и с местными жителями?

- Разные ситуации. Есть - местные по отношению к иностранцам, есть - израильтяне по отношению к израильтянам. Я думаю, это и понятно: 80 тысяч населения в городе, и раз в год приезжает 40 тысяч человек, половина города. Тем более, они все размещаются на одной улице. Очень высокий уровень соприкосновения вызывает стычки, ссоры, если это сопровождается употреблением алкоголя, могут быть и более серьезные проблемы.

Поэтому нам нужно постоянно здесь находиться. Еще важный момент: израильтяне видят, что здесь работает израильская полиция, то есть они понимают, что мы здесь, и что мы помогаем и сотрудничаем с украинскими правоохранительными органами
Оказаться на улице Пушкина - задача не из простых. На подходе - два блокпоста. Им присвоены номера: "первый", "восьмисотый" и "четырехсотый". На каждом проверяют документы, работают кинологи.
Коп диктует по рации данные из журналистских удостоверений и проводит нам короткий инструктаж. Он состоит из двух пунктов: в синагогу заходить в головном уборе и строго следовать инструкциям сопровождающего полицейского в случае внештатной ситуации. То есть - никого не раздражать и не зевать. В сопровождении двух полицейских пересекаем черту крайнего поста.
Ощущение, будто вышли из аэропорта в далекой стране: здесь надписи на непонятном языке, в ходу доллар
Улица Пушкина - живая ярмарка с товарами на любой вкус: продают игрушки, еду, книги, картины и обувь.
Кто не торгуется, тот танцует. На пути к святыне хасидов мы насчитали минимум три импровизированных танцпола. Звучат народные мотивы, но чаще - прогрессивный trance.
Умань - город республиканцев. Надпись "Умань любит Трампа" на улице Пушкина висит с прошлого года.
Здесь же, прямо на улице, делают прически согласно последним трендам моды
Барбершоп под открытым небом
Одно из самых тихих мест - синагога. Присутствующие погружены в молитвы
Мы использовали коптер, и весь наш путь поместился на один снимок. Но с высоты наглядно видно и то, что обычно в кадр не попадает: резко контрастирующая с серыми многоэтажками переполненная людьми улица Пушкина, которая исторически стала центром паломничества хасидов со всего мира.