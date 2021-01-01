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5 ЖІНОЧИХ ІСТОРІЙ ПРО "НЕЖІНОЧУ" РОБОТУ ТА СТИЛЬ ЖИТТЯ
Мабуть кожна жінка хоча б раз чула на свою адресу: "ти ж дівчинка", "жінка — насамперед господиня", "нехай чоловік заробляє" тощо. Але ж гендерні міфи і стереотипи були не завжди. Наприклад, в античні часи боги-чоловіки і богині-жінки ділили Олімп разом, на рівних правах. І так повинно бути і зараз.

Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня розповідаємо історії п'яти жінок, які спростовують гендерні стереотипи, руйнують міфи. Майже як давньогрецькі богині.

Ці жінки працюють в ДТЕК. Компанія виросла з традиційно "чоловічого" бізнесу – видобутку вугілля і виробництва теплової електроенергії – але наразі розширюється і трансформується, і в основі цих змін – цінності рівності і безбар'єрності. Тут працює більше 20 тисяч жінок, і їм є що розповісти про гендерну рівність.
Навколо тільки й говорять: "Ти ж дівчинка. Не літай. Ти ж вб'єшься!". А Таня любить швидкість і мотоцикли. І свободу! Цю любов їй прищепили дідусь, тато і брат. Для них Таня — справжній райдер. У неї своє життєве кредо — мотоцикли крутіші за косметику. В її жіночому рюкзаку замість помади — запасна свічка запалювання.

Після закінчення Інституту залізничного транспорту Таня влаштувалася на роботу на ДТЕК Курахівська ТЕС, у паливно-транспортне відділення. І відразу загорілася мрією назбирати грошей і купити свій перший байк.

При тому, що це насправді тендітна дівчина. "У мене маленький зріст і вага невелика. Тому мені не підходять великі об'ємні мотоцикли. У мене довгий час був маленький "жужик". Коли на ньому "поклала" стрілку на нуль, здалося, що цього мало. Вирішила взяти серйозний мотоцикл. Підбирала довго і потихеньку збирала гроші. Закохалася в цей байк відразу, оскільки на сидінні я до підлоги ногами дістаю", — пояснює Таня.

Мрії збуваються. На Новий рік на зароблені гроші купила Lifan 150 2E.
ПАЛИВНО-ТРАНСПОРТНЕ ВІДДІЛЕННЯ, ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС
"У нашому суспільстві прийнято, що чоловік зазвичай заробляє більше, ніж жінка, тому вважає, що він сильніший. А хто сильніший — той і завжди правий. Але у сучасному світі багато жінок займають керівні посади. А є й такі, як Ангела Меркель , які доводять, що жінка здатна управляти навіть цілою країною".
"Щоб подолати стереотипи, потрібно не боятися висловлювати свою думку, бути впевненою в своїх силах і не піддаватися впливу оточення".
ЯК ЦЕ ЗРУЙНУВАТИ
паливно-транспортне відділення, ДТЕК Курахівська ТЕС
Тетяна у професії вже понад 22 роки, з яких 21 рік піклується про здоров'я енергетиків Луганської ТЕС. Найчастіше співробітники ТЕС звертаються зі скаргами на нездужання, запаморочення, підвищений тиск. Але у 2014-му все змінилося. Станція (зараз знаходиться на території, підконтрольній Україні) була саме на лінії вогню. Найактивніша фаза бойових дій в районі міста Щастя і ДТЕК Луганської ТЕС — це вересень 2014 року - лютий 2015 року. За цей період електростанція обстрілювалася понад 80 разів.

Тетяні та її колегам неодноразово доводилося рятувати працівників, які отримали осколкові поранення. А одного разу навіть довелося боротися за життя енергетика, який мав мінно-вибухову травму, і долю вирішували лічені хвилини. Тетяна разом з колегами надали потерпілому першу допомогу до приїзду "швидкої".
ФЕЛЬДШЕРКА ЗДОРОВПУНКТУ НА ДТЕК ЛУГАНСЬКІЙ ТЕС
"Зустрічалася з гендерними стереотипами ще у дитинстві. "Бабуся постійно повчала: "Одягни спідницю, а не брюки — ти ж дівчинка. У короткому не ходи, це непристойно". Через це ми з нею постійно конфліктували, тому що навіть у дитинстві я не сприймала такі погляди".
"Гендерна рівність — це можливість людей різної статі займатися, розвиватися і досягати успіхів в будь-якій сфері".
ЯК ЦЕ ЗРУЙНУВАТИ
фельдшерка здоровпункту на ДТЕК Луганській ТЕС
У Інни Матвієвської четверо синів. Старшому з них зараз вже 31 — майже стільки ж, скільки мамин стаж роботи маляром на ДТЕК ШУ Першотравенське.

Робота Інни затребувана: вона — малярка 4-го, найвищого розряду. І більшу частину свого 30-річного стажу вона поєднувала з вихованням хлопців: "Дітей я теж з дитинства залучала до своєї професії — вони допомагали мені у дрібних ремонтах: клеїли шпалери, фарбували стіни. Я сама з багатодітної сім'ї, у мене є ще три сестри. Ми з сестрами завжди допомагали одна одній. Своїх дітей я теж виховала так — старші з дитинства доглядали за молодшими. Звичайно ж, дуже допомагали мої батьки".
МАЛЯРКА, ДТЕК ШУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ
"Я не дуже зважаю на стереотипи. Прикладом була і залишається моя мама, яка завжди працювала, незважаючи на те, що у неї чотири доньки-погодки".
"Зламати стереотипи просто — вірити в себе, розвиватися фізично і духовно, знайти свою справу (нехай це буде навіть в'язання мереживних серветок), оточувати себе позитивними людьми".
ЯК ЦЕ ЗРУЙНУВАТИ
малярка, ДТЕК ШУ Першотравенське
Єдина жінка-керівник машинобудівного заводув Україні. Завод знаходиться у Дружківці та виробляє гірниче кріплення, прохідницькі комбайни, підземний колісний транспорт, шахтні вентилятори і стаціонарне обладнання.

На директорській посаді Тетяна вже 5 років: "Керувати чоловічим колективом легше, ніж жіночим. Чоловіків завжди підстьобує успіх жінок. Якщо тендітна представниця прекрасної статі змогла впоратись із завданням, то й чоловік виконає цю ж задачу з більшим ентузіазмом і завзяттям. Хоча у мене і з жінками складаються хороші стосунки, легко ладжу з людьми. Якщо говорити про колектив машзаводу загалом, то співробітники мене прийняли відразу. Тут люди відкриті, налаштовані на діалог і за спиною камінь не тримають".
ДИРЕКТОРКА «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
"Моє покоління виросло в культурному середовищі, де гендерні стереотипи були абсолютною нормою. "Ну ти ж дівчинка!" — ця фраза додавалася до будь-якого зауваження і стосувалася всіх сфер життя: поведінки, навчання, стосунків, вибору хобі та професії. Чи ображало це мене? Ні. Швидше це було стимулом для розвитку і самовдосконалення. Я ж дівчинка, тому маю право бути найкращою у всьому!"


"У гендерні забобони вірять неосвічені, а їх дотримуються слабкі. Як подолати стереотипи? Нас ображає те, з чим ми самі в глибині душі згодні. Тому потрібно розвиватися, мріяти, сміливо йти до своїх цілей і вірити в себе. І, мабуть, найголовніше — все, що ми робимо, досягаємо, має приносити нам задоволення.


ЯК ЦЕ ЗРУЙНУВАТИ
директорка Дружківського машинобудівного заводу "Корум"
Ганна вже 9 років працює у вугільній промисловості. Наразі їй підпорядковуються понад 100 осіб. Дівчині – 31 рік. У виробничій сфері це дуже молодий вік для такої посади. Тим більше – для жінки.

Батьки і бабуся багато років відпрацювали на збагачувальній фабриці, як й інші родичі. Як виглядає вугілля, що таке порода і концентрат, я знаю з дитинства", — згадує Ганна.

"Я прийшла на Павлоградську ЦЗФ майстром основного виробництва, оскільки мала вже досвід роботи. Підміняла начальників зміни, а в травні 2019 року, коли з'явилася вакансія, очолила дільницю вуглезбагачення. Звичайно, усвідомлювала, що на мені буде велика відповідальність за безперебійний випуск концентрату, за безпечну працю людей. Зізнаюся, трохи лякали масштаби. Адже на ЦЗФ понад 100 працівників у підпорядкуванні. Багато чому довелося вчитися на місці", — ділиться Ганна.

"М'якотілість тут можуть не пробачити. Як і надмірну суворість, а тим паче, зарозумілість. Важливо знайти підхід до кожної людини, мотивувати на загальний успіх", — впевнена Ганна.
КЕРІВНИЦЯ ДІЛЯНКИ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ НА ДТЕК ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКІЙ
"Звичайно ж, не раз чула від знайомих: навіщо це тобі треба, нехай чоловік заробляє. Але вважаю, що реалізовуватися повинна і жінка, щоб бути самостійною, тоді вона набагато цікавіша. Так, самостійних і сильних жінок слабкі чоловіки побоюються, а сильні ними захоплюються і обирають собі за супутниць".
"Для мене гендерна рівність — це коли жінка і чоловік можуть займати однакові посади, бути політиками, мати однакові права на дітей. Це має працювати "в обидві" сторони, ніхто не повинен відчувати себе обмеженим"
ЯК ЦЕ ЗРУЙНУВАТИ
керівниця ділянки вуглезбагачення на ДТЕК ЦЗФ Павлоградській
На жаль, у XXI столітті, через тисячоліття після богів і богинь Олімпу, гендерні міфи все ще живі. Хоч це і не правильно щодо жінок, яких ми цінуємо, шануємо і любимо такими, якими вони є.

А з міфами пора покінчити давно, позбутися остаточно.
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© Segodnya.ua, 2021. Всі права захищені.

Ідея: Руслан Меженський
Дизайнер: Олена Бібер
Credits: Getty Images, Depositphotos, illustrations by Masterlevsha

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