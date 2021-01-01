Ганна вже 9 років працює у вугільній промисловості. Наразі їй підпорядковуються понад 100 осіб. Дівчині – 31 рік. У виробничій сфері це дуже молодий вік для такої посади. Тим більше – для жінки.
Батьки і бабуся багато років відпрацювали на збагачувальній фабриці, як й інші родичі. Як виглядає вугілля, що таке порода і концентрат, я знаю з дитинства", — згадує Ганна.
"Я прийшла на Павлоградську ЦЗФ майстром основного виробництва, оскільки мала вже досвід роботи. Підміняла начальників зміни, а в травні 2019 року, коли з'явилася вакансія, очолила дільницю вуглезбагачення. Звичайно, усвідомлювала, що на мені буде велика відповідальність за безперебійний випуск концентрату, за безпечну працю людей. Зізнаюся, трохи лякали масштаби. Адже на ЦЗФ понад 100 працівників у підпорядкуванні. Багато чому довелося вчитися на місці", — ділиться Ганна.
"М'якотілість тут можуть не пробачити. Як і надмірну суворість, а тим паче, зарозумілість. Важливо знайти підхід до кожної людини, мотивувати на загальний успіх", — впевнена Ганна.