Навколо тільки й говорять: "Ти ж дівчинка. Не літай. Ти ж вб'єшься!". А Таня любить швидкість і мотоцикли. І свободу! Цю любов їй прищепили дідусь, тато і брат. Для них Таня — справжній райдер. У неї своє життєве кредо — мотоцикли крутіші за косметику. В її жіночому рюкзаку замість помади — запасна свічка запалювання.



Після закінчення Інституту залізничного транспорту Таня влаштувалася на роботу на ДТЕК Курахівська ТЕС, у паливно-транспортне відділення. І відразу загорілася мрією назбирати грошей і купити свій перший байк.



При тому, що це насправді тендітна дівчина. "У мене маленький зріст і вага невелика. Тому мені не підходять великі об'ємні мотоцикли. У мене довгий час був маленький "жужик". Коли на ньому "поклала" стрілку на нуль, здалося, що цього мало. Вирішила взяти серйозний мотоцикл. Підбирала довго і потихеньку збирала гроші. Закохалася в цей байк відразу, оскільки на сидінні я до підлоги ногами дістаю", — пояснює Таня.



Мрії збуваються. На Новий рік на зароблені гроші купила Lifan 150 2E.