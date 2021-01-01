Йоулупуккі (так зветься головний чарівник планети на фінський манер) відповідає на листи протягом року. Тому пишіть йому, коли заманеться – хоч посеред літа. Але якщо розраховуєте на відповідь саме до Нового року та Різдва, писати треба до середини грудня.Шлях у листа буде довгий, адже офіційна резиденція Санти (її такою визнала ООН ще 1984-го року) знаходиться у Лапландії, за північним полярним колом. Можна також вислати й електронного листа.Пишіть будь-якою зручною для вас мовою. На Санту працює цілий офіс помічників – освічених ельфів, які можуть розшифрувати будь-яке послання.На всі листи Санта відповісти не може, бо протягом року отримує їх близько 500 тисяч. Тож відповідає на найщиріші та найзворушливіші. Зміст кожного листа – індивідуальний.Якщо ж ви хочете гарантовану відповідь від Йоулупуккі, то за неї доведеться заплатити в– €8.90. Тоді залізно матимете листа з печаткою північного полярного кола.