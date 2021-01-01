МЕНЮ
Instagram
Telegram
САНТАСТИЧНЕ
ЛИСТУВАННЯ
Як правильно писати Дідам Морозам по всьому світу, щоб отримати відповідь
Обери свого чарівника для листування
За даними Всесвітнього поштового союзу, ніхто у світі не отримує більше листів, ніж Санта. Щороку йому пишуть 6-8 мільйонів дорослих та дітей з усього світу. І більшість з них отримують відповідь.

Обирайте, з ким саме будете листуватися (у різних країнах зимових чарівників називають по-різному – тут вже хто у кого вірить). А ми розкажемо, як зробити, щоб і ваш лист не залишився без уваги.

Санта-Клаус
Шанси, що вам відповість найвідоміший чарівник у світі, доволі великі. Адже у США на дідуся працює уся поштова служба країни. Листування із Сантою там офіційно має статус благодійної акції під назвою "Операція Санта-Клаус".

За легендою, резиденція Санти знаходиться на Північному полюсі. Листи, що адресовані туди, читають у всіх поштових відділеннях країни. На деякі працівники пошти відразу відповідають листом чи листівкою. А найбільш зворушливі публікують на спеціальному порталі. Ви можете стати Сантою для будь-кого: обрати там листа, надіслати на нього відповідь чи придбати подарунок. Так само хтось може здійснити диво для вас.

На листи людей, які опинилися у скруті (втратили рідних чи близьких, дім чи роботу, занедужали тощо), часто відповідають благодійні організації чи просто комерційні фірми. Надають фінансову допомогу та всіляко підтримують.

Окремо від паперової поштової служби існує кілька спеціальних порталів, де можна залишити електронного листа Санті та отримати таку ж електронну відповідь. Аби збільшити свої шанси на відповідь, краще писати англійською мовою.
Куди писати?
www.aletter4santa.com
www.northpole.com
Santa Claus,
North Pole Holiday Postmark,
Postmaster,
4141 Postmark Drive,
Anchorage, AK 99530-9998,
USA
Для паперових листів:
Для електронних листів:
www.uspsoperationsanta.com
Відвідати сайт:
Святий Миколай
Святий Миколай в Україні відповідає абсолютно усім, хто йому пише. Місію листування з чарівником взяла на себе Укрпошта. Її працівники перечитують листи, наймиліші публікують на спеціальній сторінці Новорічної поштової резиденції, а от авторам найяскравіших та найзворушливіших обіцяють також надсилати подарунки.

Приймають листи від дітей та дорослих не тільки до Дня святого Миколая, а й після 19 грудня, впродовж усього періоду зимових свят.

Окрім того написати можна у маєток Чудотворця, який знаходиться у Карпатах, на території Національного природного парку "Гуцульщина". Тут Миколай має робочий кабінет та світлицю, де разом із своїми помічниками працює без вихідних цілий рік. Читає не лише паперові листи, а й електронні. Відповідь також гарантує усім, хто звернеться.
Куди писати?
st.nicholas.estate@gmail.com
1) Святому Миколаю,
м. Київ, вул. Хрещатик, 22,
01001

2) Святому Миколаю
Маєток Святого Миколая,
с. Пістинь, Косівський район,
Івано-Франківська обл.,
78633
Для паперових листів:
Для електронних листів:
www.mykolaj.if.ua
Відвідати сайт:
Дід Мороз
Дід Мороз в Україні активно листується зі своїми шанувальниками. Адже має для цього спеціальну Новорічну поштову резиденцію у Києві.

Працівники пошти гарантують, що відповідь отримають усі, хто звернувся. Окрім того обіцяють прославити авторів найцікавіших листів – опублікувати їх на спеціальній сторінці резиденції у Фейсбуці. А авторам найщиріших листів ще й вислати у відповідь сюрприз від чарівника.

Тому нагадують: не забувайте на конверті вказувати зворотню адресу, інакше Дід Мороз не зможе з вами зв'язатися.

Листи дідусь приймає не лише до 1 січня, а й після Нового року, протягом усього періоду зимових свят. Проте зважайте, що Дід Мороз дуже консервативний – не користується електронною поштою, тому паперового листа краще все-таки надсилати завчасно.
Куди писати?
Facebook
Діду Морозу,
м. Київ,
вул. Хрещатик, 22,
01001

Для паперових листів:
Офіційна сторінка:
Йоулупуккі
Йоулупуккі (так зветься головний чарівник планети на фінський манер) відповідає на листи протягом року. Тому пишіть йому, коли заманеться – хоч посеред літа. Але якщо розраховуєте на відповідь саме до Нового року та Різдва, писати треба до середини грудня.

Шлях у листа буде довгий, адже офіційна резиденція Санти (її такою визнала ООН ще 1984-го року) знаходиться у Лапландії, за північним полярним колом. Можна також вислати й електронного листа.

Пишіть будь-якою зручною для вас мовою. На Санту працює цілий офіс помічників – освічених ельфів, які можуть розшифрувати будь-яке послання.

На всі листи Санта відповісти не може, бо протягом року отримує їх близько 500 тисяч. Тож відповідає на найщиріші та найзворушливіші. Зміст кожного листа – індивідуальний.

Якщо ж ви хочете гарантовану відповідь від Йоулупуккі, то за неї доведеться заплатити в онлайн-магазині – €8.90. Тоді залізно матимете листа з печаткою північного полярного кола.
Куди писати?
joulupukinpaaposti@posti.fi
Joulupukin Pääposti,
Tähtikuja 1,
Rovaniemi,
Finland,
96930
Для паперових листів:
Для електронних листів:
www.santaclausvillage.info
Відвідати сайт:
Вайнахтсман
Зимовий чарівник з Німеччини, якого звуть Вайнахтсман (ім'я перекладається як "Різдвяний чоловік"), майже ніколи не залишає звернення до себе без відповіді.

Цьому сприяє те, що він має цілу мережу резиденцій по всій країні. І за кожною з них закріплене поштове відділення. Загалом їх десять. У кожному відповідати на листи діда допомагають працівники пошти, а також волонтери.

Вони перечитують абсолютно всі послання і, залежно від змісту, надсилають відповіді різного формату. Найчастіше – стандартний друкований шаблон на іменному папері Вайнахтсмана. Однак, якщо лист дуже розчулив, то відповідь пишуть персональну, від руки.

Вайнахтсман і його помічниця Крісткінд (така собі колега Снігуроньки) також мають електронні адреси. Вони розуміють близько десяти мов. Проте, щоби пришвидшити відповідь, краще пишіть німецькою або англійською.

Усі поштові адреси німецького чарівника ми не перераховуємо, вкажемо лише найпопулярніші. Щоби збільшити шанси на магічний лист від Вайнахтсмана, можете надіслати йому відразу кілька звернень.
Куди писати?
post@der-weihnachtsmann.org
1) An den Weihnachtsmann,
Himmelsthür,
31137 Hildesheim,
Deutschland

2) An den Weihnachtsmann,
Zum Backhaus,
99706 Himmelsberg,
Deutschland

3) An den Weihnachtsmann in Himmelreich,
31535 Neustadt am Rübenberge,
Deutschland
Для паперових листів:
Для електронних листів:
www.weihnachtsmann-in...
Відвідати сайт:
wunschzettel@post-ans-christkind.de
www.deutschepost.de
Яким же чином писати листа чарівникові, щоби він звернув на нього увагу та відповів? Для початку завантажте на свій комп'ютер чи телефон зручний шаблон, який ми приготували. Далі роздрукуйте його, розкажіть на ньому про свої мрії та сподівання, покладіть у конверт з марками та киньте у поштову скриньку.

Головне, будьте щирими. І пам'ятайте, що дива трапляються там, де у них вірять.
Завантажити форму для листа Санті
Яким же чином писати листа чарівникові, щоби він звернув на нього увагу та відповів? Для початку завантажте на свій комп'ютер чи телефон зручний шаблон, який ми приготували. Далі роздрукуйте його, розкажіть на ньому про свої мрії та сподівання, покладіть у конверт з марками та киньте у поштову скриньку.

Головне, будьте щирими. І пам'ятайте, що дива трапляються там, де у них вірять.
Завантажити форму для листа Санті
Скачати чарівний папірець
© Всі права захищені. Segodnya.ua.

Ідея: segodnya.ua
Автор текстів: Юлія Мамойленко
Дизайнер: Олена Бібер

Credits:
Getty Images
Christmas photo created by master1305
МЕНЮ
ПІДПИСУЙТЕСЬ