Шанси, що вам відповість найвідоміший чарівник у світі, доволі великі. Адже у США на дідуся працює уся поштова служба країни. Листування із Сантою там офіційно має статус благодійної акції під назвою "Операція Санта-Клаус".
За легендою, резиденція Санти знаходиться на Північному полюсі. Листи, що адресовані туди, читають у всіх поштових відділеннях країни. На деякі працівники пошти відразу відповідають листом чи листівкою. А найбільш зворушливі публікують на спеціальному порталі.
Ви можете стати Сантою для будь-кого: обрати там листа, надіслати на нього відповідь чи придбати подарунок. Так само хтось може здійснити диво для вас.
На листи людей, які опинилися у скруті (втратили рідних чи близьких, дім чи роботу, занедужали тощо), часто відповідають благодійні організації чи просто комерційні фірми. Надають фінансову допомогу та всіляко підтримують.
Окремо від паперової поштової служби існує кілька спеціальних порталів, де можна залишити електронного листа Санті та отримати таку ж електронну відповідь. Аби збільшити свої шанси на відповідь, краще писати англійською мовою.