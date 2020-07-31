Карантин-2020 сприяв збільшенню обсягу безготівкових розрахунків та активності шахраїв. Найбільш розповсюдженою темою для онлайн-крадіжок стала благодійність. ЄМА наголошує, що в березні-квітні 2020 року хвиля шахрайства зросла. В Україні активно створювались неіснуючі благодійні фонди та організації для боротьби з пандемією, сайти-клони з «фінансовою допомогою» та «соціальними виплатами» або можливістю «вже зараз заробити» на ліках проти коронавірусу.



Також злодії активно використовують відносно нову тему – банківські послуги в чат-ботах. Наприклад, користувачам Viber вони пропонували отримати 1 000 грн «державної допомоги» на картку.



Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку, наголошує :



«Головною помилкою, через яку можна стати жертвою шахраїв та втратити гроші, є відсутність знання азів фінансової та інформаційної безпеки або нехтування ними. Необхідно знати правила безпеки і дотримуватись їх. Лише так можна убезпечити себе від втрат».

