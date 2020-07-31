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Обережно користуйтесь платіжною карткою
Запам'ятайте, що означають цифри на банківській картці.
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Володимир Москаленко:
«Шахраї вдаються до хитрощів. Наприклад, можуть сказати: «продиктуйте номер відділення банку, в якому вам видали картку – тризначне число на зворотному боці картки». Насправді це CVC2/CVV2-код, який не можна називати третім особам».
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Контакти людини, яка намагалась дізнатись секретну інформацію щодо вашої картки, передайте до департаменту кіберполіції. Заяву до департаменту кіберполіції можна подати тут – https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або за тел.: 0 800 505 170.
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Ознаки шахрайських сайтів:
! Шахрайські сайти є «новонародженими» або зареєстровані максимум рік тому.
! Фішинговий сайт не буде зареєстрований у верхній доменній зоні національного рівня «.ua». Його адреса може закінчуватись на com.ua, in.ua, pp.ua, kiev.ua, org, net, info, biz, com, top, in, cc та ін), але не може виглядати так: «назва.ua».
Володимир Москаленко:
«Найчастіше фішингові сайти маскуються під фіктивний переказ коштів з картки на картку, сайти банків, поповнення мобільного телефону, пропозиції роботи, онлайн-кредитування, продаж авіаквитків. Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою фішингової атаки вже після того як ввели дані картки, одразу звертайтесь до контакт-центру банку».
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Безпека користування банкоматами і терміналами
1. При операціях з карткою в банкоматах та терміналах перевіряйте відсутність сторонніх предметів та пристроїв на клавіатурі, на карткоприймачі та місці для видачі та внесення готівки.
2. Набираючи PIN-код:
- прикривайте клавіатуру рукою;
- користуйтесь банкоматами та терміналами у приміщеннях із відеоспостереженням – у відділеннях банку, торговельних центрах;
- порівнюйте зовнішній вигляд банкомата з його заставкою. Часто на ній вказано як саме повинні виглядати карткоприймач і клавіатура.