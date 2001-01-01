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Шевченковский район: аутентичный и современный центр столицы
Парки, музеи, театры, старинные достопримечательности и больше 500 различных кафе – Шевченковский район умеет удивлять и восхищать. Сайт «Сегодня» рассказывает о последнем в нашем проекте районе столицы и его жизни.
Исторический Печерск, густонаселенный Деснянский, зеленый Голосеевский – как живется в разных районах Киева? Сайт «Сегодня» прогулялся по столице и рассказал главное о районах: сколько стоит жилье, куда сходить вечером и чем славится та или иная местность. Пришел черед последнего в нашем проекте района Киева – Шевченковского.
Шевченковский район – красивый и древний, он расположился почти в самом центре Киева и включает в себя множество объектов культурного наследия и различных достопримечательностей. Район совмещает в себе дух старины и возведенные недавно новостройки, спокойные спальные кварталы и развлекательные центры, просторные площади и зеленые парки.

Герб Шевченковского района
Шевченковский район маленький по площади, но, несмотря на это, здесь большое количество станций метро. Правда, это не спасает район от транспортных проблем. Урбанисты и жители отмечают, что здесь очень мало парковочных мест, а вот трафик довольно серьезный. Отсюда и стихийная парковка, которая тормозит движение на улицах и создает неудобства. Особенно от пробок страдает площадь Победы и одноименный проспект.

Еще одной проблемой называют устаревший жилфонд, т.к. в центре района сохранились еще старинные постройки, а окраины активно застраивались в середине прошлого века. Но проблем жилфонд гораздо больше, и они точно выходит за рамки одного района.




Немного истории
История Шевченковского района тесно связана с историей самого Киева. Здесь происходило множество важных событий. Так, по легендам, именно тут, на Старокиевской горе, которая расположена на территории Шевченковского района, апостол Андрей поставил крест. А через Золотые ворота в сторону Софийской площади в Киев въезжал Богдан Хмельницкий.

В Шевченковском районе очень много памятных построек и мест. Здесь в свое время расположилась Центральная Рада, здесь же находятся дома Михаила Грушевского, Владимира Винниченко... Также здесь расположены посольства более чем 50 государств.

Среди киевской интеллигенции в XIX веке распространилась мода строить на Лукьяновке свои особняки. Вскоре из-за обилия живших здесь деятелей культуры местность назвали «Киевским Монпарнасом».

Если центральная часть района была возведена еще в древние времена, то окраины начали осваивать только в середине XIX века. Например, массив Нивки был застроен именно в тот период. Изначально там был всего лишь хутор, но со временем он оброс жилыми кварталами, домами и развлекательными заведениями.

В том виде, в каком он есть сейчас, район появился в 2001 г., после слияния с бывшим Старокиевским и Советским, а вообще он был создан еще в 1937 г.
Инфраструктура и жилье
Шевченковский район почти самый маленький по площади, его обогнал только Печерск. Так, территория района - всего 26,6 км кв. Зато его хвалят за обилие зеленых насаждений, которые занимают больше 20% площади.
Также здесь небольшое количество населения – 226 513 человек. В районе традиционно намного больше женщин, чем мужчин.
В районе очень дорогое жилье. Например, цены на покупку жилплощади здесь около 30 тыс. грн за один метр квадратный (1050 долларов).

Арендовать однокомнатную квартиру тоже не слишком дешево, в конце прошлого 2017 года средняя цена на аренду составляла около 10 тыс. грн.

Мы уже упоминали, что район - один из самых зеленых: так, здесь около 15 парков и 80 скверов.
В районе очень хорошо развита инфраструктура. На небольшую площадь приходится целых 10 станций метро, что существенно упрощает передвижение по Шевченковскому району. К тому же, населения здесь, сравнительно, немного, но в настоящее время тут работает 57 школ, 40 садиков и 10 поликлиник (включая детские).

Из-за большого числа учебных заведений в районе почти нет очередей в садики и школы. Так, на 100 мест в школах приходится 104 ребенка, а нагрузка в садиках и вовсе одна из самых низких по Киеву, на 100 мест – 65 детей.

Также стоит отметить, что в районе функционирует больше 30 высших учебных заведений, среди которых Национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова, Киевский национальный экономический университет, Национальный медицинский университет им. Богомольца. и т.д.




Шевченковский район в цифрах
Население
226,5 тыс. человек
Площадь
26,6 км. кв.
Аренда жилья
Однокомнатная квартира 10 тыс. грн.
Покупка жилья
30 тыс. грн за один кв м.
Школы
57
Детские сады
40
Поликлиники
10
Станции метро
10
Магазины, развлечения
и достопримечательности
В Шевченковском районе больше всего объектов культурного наследия – 1374. Здесь и самобытный Андреевский спуск, и красочная Пейзажная аллея, и древние Золотые ворота, и знаменитый киевский фуникулер, и легендарная Владимирская горка, и вечнозеленый Ботанический сад, и новомодный киевский велотрек, и единственный в столице зоопарк, а также множество церквей, например Андреевская церковь, Софийский собор, Михайловский златоверхий монастырь.

В этом и есть основная прелесть Шевченковского района: он не только удобен для жизни, здесь также есть, где прогуляться. Можно потратить не один день на то, чтобы осмотреть красоты, которые есть только в этом районе.


В Шевченковском районе не только много различных супермаркетов, но есть и восемь рынков, среди которых один из самых больших и легендарных – Бессарабский рынок. Что касается супермаркетов, то их в районе 52, поэтому найти магазин с приемлемыми ценами не слишком сложно.
Цены на продукты
В одном из наиболее распространенных супермаркетов этого района можно купить стандартный набор продуктов по таким ценам:
Молоко 0,9 л.
19,14 грн
Яйца 10 шт.
33,6 грн
Батон
11,3 грн
Филе курицы 1 кг
85,4 грн
Масло подсолнечное 0,87 л.
30,4 грн
Гречка 1 кг
25,4 грн
Так как это центр Киева, недостатка в кафе и ресторанах тут точно нет. Различные форматы, кухни и цены – в Шевченковском районе можно найти заведение на любой вкус. По данным РГА, здесь функционирует 553 ресторана.
Пирожное и кофе
Средний чек за кофе и кусочек тирамису - около 160 грн.
Латте
Чашка латте здесь стоит от 30 до 110 грн.
В районе работает несколько крупных ТРЦ и кинотеатров, цена на билеты в кино здесь варьируется от 40 до 150 грн.

Стоит отметить, что здесь также около 10 театров, 16 музеев, 15 клубов и домов культуры, а также множество галерей и единственный в столице зоопарк, поэтому развлечений здесь великое множество. В районе есть условия и для традиционного культурного, и для более активного отдыха.


Подведем итоги
Шевченковский район очень древний и может похвастаться огромным количеством памятников архитектуры и различных достопримечательностей.
Это центр столицы, поэтому выпить кофе за 15 грн в заведении точно не получится, зато есть огромный выбор кафе, ресторанов и пабов, поэтому вполне можно подобрать что-то на свой вкус.
Недвижимость в этом районе - одна из самых дорогих в Киеве. Так, аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем около 10 тыс. грн.
В районе очень много школ и садиков, а вот численность населения довольно скромная, поэтому очередей в учебные заведения здесь нет.
В Шевченковском районе, конечно, бывают пробки, но здесь хорошо развита инфраструктура, а также здесь расположены 10 станций метро.
Шевченковский район можно назвать самым богатым на достопримечательности и развлечения. Здесь много ТРЦ и кинотеатров, театров, скверов, развлекательных центров, музеев и т.д.
Текст: Анастасия Ищенко │ Фото: Данил Павлов