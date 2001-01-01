Шевченковский район: аутентичный и современный центр столицы

Немного истории

История Шевченковского района тесно связана с историей самого Киева. Здесь происходило множество важных событий. Так, по легендам, именно тут, на Старокиевской горе, которая расположена на территории Шевченковского района, апостол Андрей поставил крест. А через Золотые ворота в сторону Софийской площади в Киев въезжал Богдан Хмельницкий.



В Шевченковском районе очень много памятных построек и мест. Здесь в свое время расположилась Центральная Рада, здесь же находятся дома Михаила Грушевского, Владимира Винниченко... Также здесь расположены посольства более чем 50 государств.



Среди киевской интеллигенции в XIX веке распространилась мода строить на Лукьяновке свои особняки. Вскоре из-за обилия живших здесь деятелей культуры местность назвали «Киевским Монпарнасом».



Если центральная часть района была возведена еще в древние времена, то окраины начали осваивать только в середине XIX века. Например, массив Нивки был застроен именно в тот период. Изначально там был всего лишь хутор, но со временем он оброс жилыми кварталами, домами и развлекательными заведениями.



В том виде, в каком он есть сейчас, район появился в 2001 г., после слияния с бывшим Старокиевским и Советским, а вообще он был создан еще в 1937 г.

