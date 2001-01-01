Шевченковский район: аутентичный и современный центр столицы

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В Шевченковском районе больше всего объектов культурного наследия – 1374. Здесь и самобытный Андреевский спуск, и красочная Пейзажная аллея, и древние Золотые ворота, и знаменитый киевский фуникулер, и легендарная Владимирская горка, и вечнозеленый Ботанический сад, и новомодный киевский велотрек, и единственный в столице зоопарк, а также множество церквей, например Андреевская церковь, Софийский собор, Михайловский златоверхий монастырь.
В этом и есть основная прелесть Шевченковского района: он не только удобен для жизни, здесь также есть, где прогуляться. Можно потратить не один день на то, чтобы осмотреть красоты, которые есть только в этом районе.
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В районе работает несколько крупных ТРЦ и кинотеатров, цена на билеты в кино здесь варьируется от 40 до 150 грн.
Стоит отметить, что здесь также около 10 театров, 16 музеев, 15 клубов и домов культуры, а также множество галерей и единственный в столице зоопарк, поэтому развлечений здесь великое множество. В районе есть условия и для традиционного культурного, и для более активного отдыха.