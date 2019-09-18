Онлайн-школа– это 10 интерактивных уроков, которые содержат пошаговую инструкцию от включения новенького смартфона и настройки его под себя до использования мессенджеров и различных приложений. Отдельное видео также посвящено безопасности в смартфоне и интернете. Все 10 видео-уроков можно найти на сайтедоступ к которому может получить каждый, кто хочет научиться пользоваться смартфоном независимо от мобильного оператора. Также в планах выпустить печатный справочник «Смартфон для родителей», который сможет всегда быть под рукой и в любой момент ответит на вопросы по использованию смартфона.Согласно проведенному опросу во втором квартале 2019 года 37% абонентов Киевстар в возрасте 55+ пользуются смартфонами и этот показатель постоянно растет.