ИГОРЬ РЕЦ
SEGODNYA.UA
Снятие моратория на продажу земли: "тренировка" удалась
Чем завершился годовой пилотный проект рынка аренды земли
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель вводился в качестве временной меры, пока парламентарии не примут закон "Об обороте земель". Закон №2242-III от 18.01.2001, вошедший в историю как мораторий на продажу сельхозземли, должен был действовать до 2005 года, но временный запрет регулярно продлевается по сей день. Среди причин, по которым следовало бы повременить со снятием моратория, назывались разные, одна из них - отсутствие площадки для рынка земли.

Год назад ГП "СЕТАМ и Госслужба по делам геодезии, картографии и кадастра запустила пилотный проект по созданию первого в Украине государственного рынка аренды земли. Этот проект в СМИ окрестили "предпосылкой для снятия земельного моратория".

Проект продлился ровно год и закончился в октябре 2019 года. В распоряжении сайта "Сегодня" оказались его результаты, которыми мы спешим поделиться с читателями в этой публикации.
1
Пилотный проект по продаже земли
Зачем запускался и к чему привел в итоге
Открытие рынка земли связывают с двумя проблемами:

  • Необходимость аудита имеющихся земельных ресурсов;
  • Отсутствие площадки, на которой может осуществляться торговля.

В частности, когда в 2015 году Рада в очередной раз продлевала мораторий, одной из причин назывался незавершенный земельный кадастр (в то время он был заполнен лишь на 11%). Вопрос необходимости аудита - дискуссионный. А вот то, что для продажи земли не существует площадки-аукциона, действительно было серьезной проблемой.

Прошлой осенью между ГП "СЕТАМ" (предприятием, которое реализует арестованное государством имущество) и Госслужбой по делам геодезии, картографии и кадастра был заключен "Договор об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов". Соглашение привело к созданию первого электронного государственного аукциона по аренде земли. Открытая онлайн-площадка фактически становилась прототипом "биржи земли", а опыт, полученный в рамках пилотного проекта, по заявлениям участников, может использоваться в глобальном масштабе, как раз на случай снятия моратория.

Спустя год, в интервью сайту "Сегодня" участники оценивают результаты пилотного проекта как "очень положительные" и считают, что результаты земельной реформы будут "не хуже":
"Результаты должны быть не хуже, чем результаты нашего пилотного проекта, а мы их оцениваем как очень положительные", - Вишнев
"Конечно, мы надеемся, что пилотный проект повлияет на снятие моратория, ведь мы показали, что не надо бояться того, что земля будет продаваться задешево. На электронных аукционах была установлена действительно рыночная цена аренды земли: например, в Кировоградской области она составила почти 300$ за гектар, что является более чем просто хорошим показателем. Если к вопросу открытия рынка земли подходить с проработанным сценарием реализации данной реформы, то ее результаты должны быть не хуже, чем результаты нашего пилотного проекта, а мы их оцениваем как очень положительные", - говорит в интервью сайту "Сегодня" глава ГП СЕТАМ Виктор Вишнев.
Пилотный проект в цифрах:

2692 лота - общее число успешных аукционов за год
7 лет - средний срок аренды участка
1,3 млрд - общая сумма, которую получат местные бюджеты за аренду
Старт пилотного проекта год назад начинался с 10 лотов. Все это - арендная земля. Говоря об участниках торгов, организаторы указывали, что "скорее всего, это будут фермеры, которые живут в этом селе, или представительство агрохолдинга".

Согласно предоставленной нам информации, за год в рамках пилотного проекта состоялись 2692 успешных электронных аукциона по продаже прав аренды на государственные земельные участки сельскохозяйственного назначения на 186 млн грн. Средний срок аренды участка 7 лет. За этот период местные бюджеты получат 1,3 млрд грн.
Рекордсмен по числу лотов - Одесская область:

343 лота (из 2692 по всей стране) участвуют в аукционе
7628 га (из общих 49 тыс. га) - сданы в аренду
31 млн грн - сумма, которую заработали местные громады области на аренде
"Часто именно местные фермеры были готовы дать на торгах большую цену, потому что они имеют понимание о качестве земли, которую берут в аренду", - Вишнев
"Фактически наши прогнозы оправдались, в основном, действительно, участвовали в торгах или местные фермеры, или крупные агрохолдинги, причем очень часто именно местные фермеры были готовы дать на торгах большую цену, потому что они имеют понимание о качестве земли, которую берут в аренду. Поэтому они готовы, например, если это небольшие земельные массивы, вкладываться в производство не стандартных зерновых или технических культур, а вкладывать средства именно в высокомаржинальные культуры. Тогда они готовы торговаться и предоставлять более высокую цену за аренду, чем например, крупные агрохолдинги. То есть, картина такая же, как и на старте: основные два игрока - это фермеры и агрохолдинги", - говорит Виктор Вишнев.
2
Старая система против новой
Или не против?
Что вызывало удивление на старте первого государственного аукциона аренды земли - его запуск осуществлялся параллельно с "оффлайновыми" торгами. То есть, с одной стороны, в Украине появлялся защищенный, построенный на blockchain-технологии проект, призванный обеспечить прозрачные и безопасные сделки, с другой стороны - этот самый аукцион не исключал возможность взять землю в аренду "по старинке", на очных торгах.


Организаторы объясняли это "экспериментностью" системы. Работа двух параллельных систем должна была наглядно показать преимущество онлайн-торгов. Показала ли?
Самая дорогая земля:

12666 за 1 Га
(в Кировоградской области участок в 150 Га сдали за 1,9 млн грн/год)
"Потом будет сравнение по результатам и будет приниматься решение о том, каким образом эффективнее работать... но сначала надо получить результат. Результат не получают за месяц, надо делать достаточно большое количество торгов по Украине", - говорил нам в интервью Виктор Вишнев год назад.

Сегодня в предприятии указывают: по результатам исследования, эффективность аренды земли на онлайн-площадке значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка".
Средняя цена аренды земли за гектар:

по Украине - 3774 грн;
максимальная - 7102,2 грн, Кировоградская область;
минимальная - 1240,5 грн, Закарпатская область.
"Стоимость аренды на онлайн-торгах достигла 23,2% от нормативной денежной оценки. При этом "с молотка" она составляла порядка 12-13% от НДО"
"Результаты есть, более того, параллельная история длилась не такое долгое время: очень скоро мы увидели, что по электронным торгам цена растет значительно выше. Общее среднее повышение цены по каждому лоту составило 180%. То есть стоимость аренды на онлайн-торгах достигла 23,2% от нормативной денежной оценки. При этом "с молотка" она составляла порядка 12-13% от НДО. Фактически, Держгеокадастр отказался от проведения "молоточных", обычных "офлайновых" торгов и перевел все торги в режим онлайн. Плюс, пилотный проект продолжился, сначала он был объявлен до апреля, после этого продолжился до максимально возможного срока - один год, то есть мы финишировали в октябре.

Таким образом, как раз результаты говорят в пользу онлайновых торгов. Но, к сожалению, сейчас не успели с нормативной базой: после летнего пилотного проекта необходимо или принимать законы, или возвращаться к "старой" системе. Поэтому сейчас пока что торги вернулись к "офлайновым", но я уверен, что скоро будет принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в результате чего мы получим, опять же, электронную торговлю и правами аренды, и земельными участками", - объясняют в СЕТАМе
3
Мораторий на продажу земли
Пройден ли психологический барьер?
Пилотный проект СЕТАМа и Госслужбы геодезии, картографии и кадастра ставил перед собой задачу, в том числе, подготовить Украину и украинцев к снятию моратория на продажу рынка земли. Потребитель должен был ощутить рабочую модель взаимодействия с государством в вопросе аренды земли. Государство должно было "обкатать" модель продажи земли через аукцион. Спустя год мы задали логичный вопрос - стала ли страна ближе к снятию моратория?

"Конечно стала, мы видим, что данный вопрос является, наверное, одним из самых актуальных реформ действующего правительства, и посмотрим, как себя поведут наши законодатели, так как данный вопрос будет, конечно, дебатироваться в зале Верховной Рады", - комментирует наш вопрос Виктор Вишнев

Один из страхов, связанных со снятием моратория - коррупционная составляющая. Несмотря на масштабные реформы, наше государство еще не готово отчитываться о победе над коррупцией. Поэтому вопрос защищенности участников аукционов от условного "кумовства" - один из ключевых. Чтобы защитить потребителя, первый государственный земельный аукцион запускался с применением технологии blockchain. Она позволяет отслеживать любые изменения, связанные со ставкой. Если кто-либо вмешается в торги, изменит или отменит ставку, запись об этом появится в истории изменений.

"Это технология распределенного хранения информации, она необходима в подобных аукционах для того чтобы гарантировать невмешательство администратора системы в процесс торгов. Она гарантирует, что участник, предоставивший свое предложение, может проверить данную ставку, что она записана в blockchain, потому что она сразу туда вписывается, и никто уже не может изменить объем вашей ставки", - говорят в СЕТАМе.

4
Лишнее звено - человек?
Электронные торги могут проводиться без вмешательства человека, но закон этого не позволяет
Говоря о проблемах, связанных с пилотом, в СЕТАМе указывают на сложности, связанные с действующим законодательством. При этом в компании не скрывают: замечания и пожелания зафиксированы. Примут ли их при открытии рынка земли? - вопрос, который предстоит решить в Кабмине.
Топ 5 областей с самой высокой ценой аренды на аукционе (грн/1Га):

Кировоградская - 7102,2
Полтавская - 5683,9
Винницкая - 6088,7
Хмельницкая - 5965,3
Черкасская - 5900
"Надеемся, что в новом законе будет убран "лишний игрок". Мы считаем, что в ходе электронных торгов допуск должен происходить без вмешательства человеческого фактора", - Вишнев
"Проблемы в основном касаются законодательного регулирования данных электронных торгов: согласно пилоту, мы могли их проводить в электронной форме, но с соблюдением требований Земельного кодекса, а там очень много, скажем так, проблемных вопросов, связанных особенно с допуском участников к торгам, так как сейчас, согласно Земельному кодексу, их допускает организатор торгов, то есть землеустроительная организация, которая проверяет документы. Здесь могут быть определенные злоупотребления, мы сталкивались с такими проблемами, и надеемся, что в новом законе будет убран, этот скажем так, "лишний игрок". Мы считаем, что в ходе электронных торгов допуск должен происходить без вмешательства человеческого фактора.

Вторая проблема - это подписание протокола и неподписание договора, этот механизм иногда использовался для того чтобы сорвать торги, так люди теряли гарантийный взнос, но по сравнению с сорванными торгами это не такая большая сумма. Опять же, мы свои наработки подали в ГЗК и в Кабмин, чтобы их учли в дальнейшей нормативке", - говорит Вишнев
Топ 5 областей с самой низкой ценой аренды на аукционе (грн/1Га):

Закарпатская - 1240,5
Ровенская - 1393,7
Волынская - 1523,3
Донецкая - 1832,2
Запорожская - 2400,3
Пилотный проект показал, что землю можно эффективно сдавать в аренду. Можно ли будет ее эффективно продавать - покажет время. Как и в любом бизнесе, в вопросе земли важен комплексный подход. В СЕТАМе указывают: некоторые земли действительно выгоднее передать частному собственнику. Некоторые же почвы государство может просто сдавать в аренду. Что немаловажно, как указывают в госпредприятии, - прибыль от такой аренды получает громада:

"По моему мнению, в первую очередь, рынок должен быть справедливым. Для того, чтобы действительно были сбалансированы интересы и фермеров, которые сейчас обрабатывают землю, и владельцев паев, которые владеют земельными участками, но не могут распоряжаться ими, своим правом собственности. В то же время, государство должно не потерять, скажем так, наиболее плодородные земли, которые оно может длительное время использовать путем сдачи в аренду, а не одномоментно продать. Конечно, есть земли, которые, наоборот, требуют дополнительных капиталовложений, а государство на такие капиталовложения на сегодняшний день не готово. Тогда такие земли необходимо передавать более эффективному частному собственнику", - считает Виктор Вишнев.