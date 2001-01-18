Открытие рынка земли связывают с двумя проблемами:
- Необходимость аудита имеющихся земельных ресурсов;
- Отсутствие площадки, на которой может осуществляться торговля.
В частности, когда в 2015 году Рада в очередной раз продлевала мораторий, одной из причин назывался незавершенный земельный кадастр (в то время он был заполнен лишь на 11%). Вопрос необходимости аудита - дискуссионный. А вот то, что для продажи земли не существует площадки-аукциона, действительно было серьезной проблемой.
Прошлой осенью между ГП "СЕТАМ" (предприятием, которое реализует арестованное государством имущество) и Госслужбой по делам геодезии, картографии и кадастра был заключен "Договор об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов".
Соглашение привело к созданию первого электронного государственного аукциона по аренде земли. Открытая онлайн-площадка фактически становилась прототипом "биржи земли", а опыт, полученный в рамках пилотного проекта, по заявлениям участников, может использоваться в глобальном масштабе, как раз на случай снятия моратория.
Спустя год, в интервью сайту "Сегодня" участники оценивают результаты пилотного проекта как "очень положительные"
и считают, что результаты земельной реформы будут "не хуже":