Пилотный проект СЕТАМа и Госслужбы геодезии, картографии и кадастра ставил перед собой задачу, в том числе, подготовить Украину и украинцев к снятию моратория на продажу рынка земли. Потребитель должен был ощутить рабочую модель взаимодействия с государством в вопросе аренды земли. Государство должно было "обкатать" модель продажи земли через аукцион. Спустя год мы задали логичный вопрос - стала ли страна ближе к снятию моратория?



"Конечно стала, мы видим, что данный вопрос является, наверное, одним из самых актуальных реформ действующего правительства, и посмотрим, как себя поведут наши законодатели, так как данный вопрос будет, конечно, дебатироваться в зале Верховной Рады", - комментирует наш вопрос Виктор Вишнев



Один из страхов, связанных со снятием моратория - коррупционная составляющая. Несмотря на масштабные реформы, наше государство еще не готово отчитываться о победе над коррупцией. Поэтому вопрос защищенности участников аукционов от условного "кумовства" - один из ключевых. Чтобы защитить потребителя, первый государственный земельный аукцион запускался с применением технологии blockchain. Она позволяет отслеживать любые изменения, связанные со ставкой. Если кто-либо вмешается в торги, изменит или отменит ставку, запись об этом появится в истории изменений.



"Это технология распределенного хранения информации, она необходима в подобных аукционах для того чтобы гарантировать невмешательство администратора системы в процесс торгов. Она гарантирует, что участник, предоставивший свое предложение, может проверить данную ставку, что она записана в blockchain, потому что она сразу туда вписывается, и никто уже не может изменить объем вашей ставки", - говорят в СЕТАМе.



