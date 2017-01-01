segodnya.ua
СОДЕРЖАНКА НА НОЧЬ, ИЛИ ПОЛМИРА
ЗА ФОТО БЕЗ ТРУСОВ
Можно ли в интернете найти «папика»?
— Не хочу работать, пойду в содержанки, — заявила мне подруга, запивая коктейлем тяготы рабочего дня.

— Вперед! — поддержала ее я. —Только сначала насобирай денег на дорогие спортзалы и рестораны, иначе как ты миллионера найдешь?

— Зачем рестораны и спортзалы? Сейчас состоятельного мужчину можно и на специальных сайтах найти.

Вот будут тебе бизнесмены тратить свое время и зависать на сайтах знакомств, возмутилась я.

Будут или не будут, а сайты работают. И объявлений там выше крыши.
Интересно, подумала я. Неужели в интернете и правда можно найти спонсора? И, решив не терять время, ввела в поисковую строку «Ищу "папика". Киев». Через секунду на экране появились десятки ссылок на сайты якобы знакомств с характерными и иногда смешными названиями. Перешла по первой же — и сразу же меня встретили счастливые лица успешных мужчин и красивых девушек, которые встретились благодаря этому сайту и теперь живут счастливо.

Создатели ресурса обещают «крепкие и сбалансированные отношения», «счастливую и беззаботную жизнь». Но так ли это? Возможно ли таким способом девушке найти богача, а мужчине — юную красотку. И если для первых это преимущественно бесплатно, то вторые — должны заплатить за размещение объявлений.

В рамках небольшого эксперимента попытаюсь изучить сайты подобной тематики и выяснить, кто сидит на них, какие цели преследует и реально ли вообще в интернете встретить «папика», который подарит обещанную сказку?
ПЫШНОГРУДАЯ АНГЕЛИНА
В ПОИСКАХ СПОНСОРА
Выбираю сайт, где можно разместить объявление без фото. Кстати, это не везде возможно, а на некоторых ресурсах даже требуют онлайн-подтверждение личности. Регистрируюсь под вымышленным именем и составляю объявление. Рядом с окном ввода сообщения навязчиво мигает предупреждение:
«Ни в коем случае не разрешается перечислять конкретные
услуги и употреблять словосочетание
"интимный массаж"».
Скорее всего, администраторы опасаются проблем с законом.

Описав в объявлении девушку-мечту, сохраняю объявление, но нет — перед этим нужно перечитать все платные пакеты, с ними твой текст будет висеть в топе и выделяться на фоне других.
Пропустив все это, закидываю крючок — 23-летняя Ангелина с пышной грудью и длинными ногами ищет своего короля.
Ожидая сообщения, начинаю просматривать объявления конкуренток. Здесь «товар» на любой вкус: и загорелые модели, и белокурые милашки, и аппетитные пышки. Большинство из них достаточно юные — не старше 25 лет. Хотя есть кандидатки и постарше — вплоть до 30 лет. Они надеются подкупить спонсора богатым жизненным опытом.
Девушки довольно подробно описывают свои внешность и характер, а вот о роде деятельности и семейном положении чаще всего молчат.

С.
«Ищу спонсора. Мне 25. Ухожена, стройна и раскрепощена )) ищу заботливого, щедрого мужчину. Пиши с предложениями в вайбер/телегам: 093…».
«Пышная девушка 24 лет, страстная в постеле ищет фин помощи. Помощь нужна, да, на пустые обещания нет времени. Если ты серьезный, обеспеченый и тебе нравятся пышные — я тебе подойду)))) В личную жизнь лезть не буду, места у меня нет, извините. Готова к встречам и экспериментам. Не глупая. Жду смс с фото и предложениями. Это бедут приятное времяпровождения за вашу помощь мне».

А.

Ю.
«Не нужно мне писать о ваших хобби и какая девушка вам нужна. Вы видите моё фото либо я вам нравлюсь либо на выход. Постоянство НЕ интересует. Мелочным уе***м не писать».
Немало объявлений оставили и потенциальные спонсоры.
Это — мужчины от 30 до 40 лет. Хотя есть и совсем юные, 23-летние парни, готовы финансово помогать девушкам. А вот объявлений от богачей в возрасте нет, хотя традиционно «папиками» называют мужчин 45+.
О себе мужчины сообщают крайне мало, но акцентируют внимание на своих предпочтениях и пожеланиях. Кстати, иногда их сообщения выглядят странными и смешными, что начинаешь сомневаться в том, что их писал взрослый солидный человек.

А.
«Взрослый киевлянин,разведен и живу один.Приглашу девушку в гости на ужин, плавно переходящий в завтрак, с мясными закусками и прохладительными напитками. Готов помочь ей финансово .Для знакомства , реально предлагаю 2 000 гривен,материальной поддержки. При взаимности и желании девушки, не против таких встреч, на постоянной основе».
«Полностью обеспечу девушку 17-19 лет. Кому интересно пишите)».

С.

И.
«Мужчина з преждевременным семяизвержением познакомится с девушкой для развлечений без каких-либо обязательств. У нее должны быть пухлые губки губки, большие груди, длинные ноги, упругая попка… О Боже… Уже неважно».
ПОЛМИРА ЗА ФОТО БЕЗ ТРУСОВ
Пока я изучала объявления, раз сто хотела удалить свое сообщение. Но за эти полчаса мне на почту насыпалось десяток писем от спонсоров, которые желали «узнать получше таинственную незнакомку». Мужчины кратко описывали себя и просили больше информации обо мне. Среди топ-вопросов: «Что любишь в сексе?».
Один из спонсоров пытался выяснить мои предпочтения в сексе и совсем не хотел менять тему разговора.
Второй также сосредоточился на выяснении интимных моментов.
Третий сразу пытался назначить встречу. Сначала он согласился на довольно внушительную сумму, которую я запросила за свои услуги, но потом стал хитрить — предлагал оплатить их после трех встреч, что, мягко говоря, пахнет разводом.
Во время общения «папики» активно выпрашивали у меня фотографию. И чем дольше я откладывала отправление фото, тем настойчивее они были. Потенциальные спонсоры соглашались на что угодно, лишь бы получить желаемое.
Первым спонсорам я бросала найденное в открытых источниках фото девушки в дорогом платье и в шикарном отеле — типичное представление о содержанке. Получив его, одни просто не отвечали, другие требовали еще — они хотели видеть голое тело.
Получив такие сообщение, я подыскала другой снимок девушки в купальнике — без лица, но где четко видно то, ради чего мужчины сидят на этих сайтах. Реакция на это фото была разной — одни не отвечали, другие, получив желаемое, быстро находили причины прекратить переписку. Единицы ее продолжали.
В итоге, лишь двоих из десяти спонсоров мне удалось довести до обсуждения встречи. Остальные, как выяснилось, в ней даже не были заинтересованы. Им нужны были интимная переписка и фото. И платить, конечно же, они не собирались. Но и те, которые таки согласились со мной встретиться, вызывали сомнения. Один из них заранее предупредил о садистских наклонностях.
А второй рассчитывал на любовь с первого взгляда и бескостные отношения.
Итак, я переписывалась с незнакомцами около недели, читала откровенные вещи, иногда очень мерзкие, терпела отношение к себе, как к дешевой секс-игрушке, пока не договорилась о встрече с самым адекватным, по моему мнению, мужчиной. Он единственный прислал мне фото и скинул номер, благодаря чему я смогла заранее найти и изучить его в социальных сетях. Кстати, золотых гор он мне не обещал: оплату такси, встречи два раза в неделю с ужином в каком-нибудь заведении, секс в гостинице и весьма скромную оплату моих услуг. О тысячах долларов в месяц речь даже не заходила. Поэтому те суммы, которые мелькают на подобных сайтах, всего-навсего крючок для доверчивых девушек.

Ради своей безопасности с потенциальным спонсором я решила не встречаться. Я объяснила ему, что больше не заинтересована в подобном общении. Сначала он все понял и перестал писать, а позже время от времени пытался выяснить, не желаю ли я все-таки встретиться с ним. Получив еще несколько отказов, он перестал писать. Так и закончились мои поиски «папика».
ИТОГ ПОИСКА «ПАПИКА» В ИНТЕРНЕТЕ

Таким образом, на подобных сайтах происходит переписка между женщинами, которые не против заработать своим телом, и скучающими мужчинами. Содержанки на сайтах — это не холеные красотки в дорогих платьях и с голливудской волной, а обыкновенные девушки. Кстати, некоторые из них не различают понятия «содержанка» и «проститутка» и ищут себе мужчину исключительно на ночь. А спонсоры — не миллионеры, а обычные киевляне, у которых завалялись лишние несколько тысяч гривен. И эти деньги они готовы тратить на женщин, очень часто не на постоянной основе, а на раз. Хотя есть и те, которые ищут постоянные отношения и готовы выкладывать за это чуть больше. Но без лоска, шика и бриллиантов, как это обещается на сайтах.
мнение психолога
ОН И ОНА БОЯТСЯ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Содержанки — не новое явление. На протяжении истории они шагали в ногу с представительницами самой древней в мире профессии. При этом, как показывает интерес людей к ресурсам по поиску спонсоров, оно не теряет актуальности и сейчас. Девушки активно ищут королей, а взрослые мужчины юных любовниц.

Заинтересованность в таких отношениях со стороны женщин специалисты связывают с нежеланием работать и достигать желаемого своим трудом.

Максим ЖИДКО
психолог
«Для того, чтобы самореализоваться, нужны усилия. Для того, чтобы быть содержанкой, особых усилий прикладывать не нужно. Надо уметь посещать косметолога, фитнес-центры, уметь употреблять алкоголь, вести себя в обществе, но, согласитесь, по затратам это не то же самое, что изучать ядерную физику. Поэтому путь содержанки — это дорогой путь, но не такой сложный. Кроме того, это путь, который сразу дает вам отдачу. Представьте, девушка учится в университете пять с половиной лет, потом еще аспирантура и только тогда она, может, начнет пожинать плоды своих усилий. А здесь вы начинаете пожинать эти плоды буквально сразу. Кто такая содержанка? Это, по большому счету, великовозрастный ребенок, которого содержит родитель. Не надо работать, надо быть лишь самой лучшей для своего "папика". В содержанки идут девушки, которые не хотят развивать в себе ничего, кроме детского инфантилизма и эгоизма. Это взрослые дети, которые не хотят взрослеть и устраивать себе жизнь в этом сложном взрослом мире. Это потребительская философия отношения к жизни, которая вырастает из детского потребления, когда у человека в детстве чего-то не было, и тогда он считает, что мир ему должен. Или это, наоборот, избалованный ребенок, который не хочет вырастать во взрослого человека».
Мужчины, которые ищут себе отношений с содержанкой, также не желают развиваться, считает психолог. Они ищут легких отношений с безопасной женщиной.

Максим ЖИДКО
психолог
«Содержанка — это безопасная женщина. Деньги регулируют все. У нее никогда не будет своего мнения, потому что, если я даю тебе деньги, ты должна дуть со мной в одну дуду. Она никогда не откажет и сделает все, что мужчина хочет. Она не предъявит претензии. Она не обидит мужчину. И, конечно, содержанок выбирают мужчины, которые тоже хотят вкладывать минимум энергии. У них есть деньги и за них они хотят получить определенный сервис. Тут взаимопотребительское отношение, потому что эти люди заключают взаимопотребительский социальный контракт. К примеру, мужчинам становится сложно с женой. Они не решают эти проблемы, а ищут другую женщину и строят с ней альтернативные отношения, где все так, как они хотят. И при этом это никаких усилий не требует».
ИТОГ:

С точки зрения психологии содержанка и спонсор — это люди, которые боятся взрослой жизни и не хотят работать над собой.
РИСКИ ПОИСКА СПОНСОРА
МАРАФЕТ, ОБМАН И СМЕРТЬ
Бывают случаи, когда общение между содержанкой и спонсором приносит удовольствие и выгоду обоим сторонам. Но нередко такие отношения становятся пыткой. И, в первую очередь, для девушек.

В чем же риски?
1) МАРАФЕТ ПО ВКУСУ «ПАПИКА»

Иногда девушки вынуждены кардинально менять свою внешность, чтобы нравится спонсору. К примеру, бить тату, делать пирсинг или даже ложиться под нож пластического хирурга.

Анонимно сайту «Сегодня» рассказала свою историю А., которая шесть лет на правах содержанки была в отношениях с женатым мужчиной.

А.
«У моего партнера было полное непринятие волос на женском теле. У меня должны были быть волосы лишь на голове и брови. Все остальное, даже полупрозрачные волоски на лице, груди, животе, спине, удалялось. Регулярно я ходила на депиляцию. Это было пыткой. Кроме того, мой мужчина как будто специально регулярно высматривал, искал волоски. И если, не дай Бог, где-нибудь находил, я могла остаться без оплаты».
2) КРЕСТ НА ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И КАРЬЕРЕ

Некоторые спонсоры демократично смотрят на то, чем их содержанки занимаются в свободное время. Другие ставят определенные рамки, за которые девушки не могут выходить. К примеру, спонсор может поставить условие, чтобы девушка не общалась с другими мужчинами или же не работала.

Анонимно с сайтом поделилась своей историей еще одна экс-содержанка.

М.
«После того, как я стала содержанкой у одного очень богатого человека, мне не разрешалось заводить отношения с другими мужчинами и даже общаться со старыми друзьями. Он снимал мне квартиру. Он наведывался ко мне пару раз в неделю, остальное время проводил со своей семьей. Я жила по четкому расписанию и могла выходить из квартиры лишь в салоны на процедуры».
3) РАЗВОД И ОБМАН

На стадии знакомства у содержанки и спонсора есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. Это касается и знакомств через сайты. Риск попасть в неприятную ситуацию возникает с момента предоставления личной информации, номеров, почты или фото. К примеру, эта информация потом может размещаться на других сайтах для рекламы каких-нибудь услуг. Риск существует для обеих сторон и во время общения. В первую очередь, в финансовом плане.
Без договора сложно регулировать финансовые отношения. К примеру, содержанка может взять залог и исчезнуть. А может и «папик» отказаться от оплаты предоставленных услуг.
4) НАСИЛИЕ И СМЕРТЬ

Случаются трагические случаи, когда содержанки становятся жертвами насилия своих спонсоров. В СМИ регулярно появляется информация об убийствах мужчинами юных любовниц. Так, в сентябре 2018 года наделала шума история 32-летнего мажора, который в Санкт-Петербурге открыл охоту на девушек. Молодой спонсор заманивал юных красоток к себе в квартиру и жестоко над ними издевался. Одной девушке удалось вырваться. Окровавленное тело второй содержанки, 21-летней жительницы Тверской области, нашли в ванной.

Еще одна трагедия произошла в декабре 2017 года в Новосибирске. 19-летняя студентка активно искала себе спонсора через сайты знакомств и ездила на встречи с «папиками». С очередного рандеву девушка не вернулась. Позже ее изувеченное, перемотанное скотчем тело обнаружили в базарной сумке. Девушку изнасиловали и задушили.
В Национальной полиции Украины на запрос сайта «Сегодня» не предоставили информации о подобных случаях в Украине. Но риск подобного происшествия всегда есть. Ведь девушки знакомятся с мужчинами на сайтах и идут на встречи вслепую.
5) ИГРЫ С ЗАКОНОМ

Хотя в украинском законодательстве не существует понятия «содержанка» и отношения между спонсором и содержанкой никак не регулируются законом, полиция готова проверять подобную информацию, ведь «секс за деньги» со многими партнерами или же с одним все же имеет отношение к проституции и торговле людьми.

Также сомнение вызывает деятельность сайтов, которые выглядят как сайты знакомств, но при этом люди заходят туда с определенными целями – продать себя или купить кого-то.

Национальная
полиция
Украины
«Если лица с помощью специализированных сайтов под видом служб знакомств занимаются сутенерством или сводничеством, их действия являются противозаконными и квалифицируются согласно статьям 302 ("Создание или содержание мест разврата и сводничество"), 303 ("Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, за что в разных случаях предусмотрено наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы. В случае, если у вас есть информация о содержании мужчинами молодых девушек, она будет тщательно проверена Департаментом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины».
ТАК СТОИТ ЛИ ИСКАТЬ СПОНСОРА В ИНТЕРНЕТЕ?

Итак, искать «папика» или пытаться достичь финансового благополучия самостоятельно, безусловно, выбор каждой девушки. Но все же стоить помнить о рисках, особенно во время поиска через так называемые сайты знакомств. По ту сторону экрана мечтающую о легкой жизни девушки может ждать далеко не принц, а бездомный, извращенец или даже маньяк, который в лучшем случае предложит 1 000 гривен за секс, а не ожидаемые заграницы и бриллианты. Но даже если чудом удастся найти себе богача, важно понимать, что общее с ними ставит в зависимое положение. Девушка превращается в игрушку, которую можно стричь, разукрашивать и ломать.
Журналист: Мила НИК
Дизайнер: Анна ПОДКОРЫТОВА
Фото: pixabay.com, unsplash.com