Можно ли в интернете найти «папика»?

«Для того, чтобы самореализоваться, нужны усилия. Для того, чтобы быть содержанкой, особых усилий прикладывать не нужно. Надо уметь посещать косметолога, фитнес-центры, уметь употреблять алкоголь, вести себя в обществе, но, согласитесь, по затратам это не то же самое, что изучать ядерную физику. Поэтому путь содержанки — это дорогой путь, но не такой сложный. Кроме того, это путь, который сразу дает вам отдачу. Представьте, девушка учится в университете пять с половиной лет, потом еще аспирантура — и только тогда она, может, начнет пожинать плоды своих усилий. А здесь вы начинаете пожинать эти плоды буквально сразу. Кто такая содержанка? Это, по большому счету, великовозрастный ребенок, которого содержит родитель. Не надо работать, надо быть лишь самой лучшей для своего "папика". В содержанки идут девушки, которые не хотят развивать в себе ничего, кроме детского инфантилизма и эгоизма. Это взрослые дети, которые не хотят взрослеть и устраивать себе жизнь в этом сложном взрослом мире. Это потребительская философия отношения к жизни, которая вырастает из детского потребления, когда у человека в детстве чего-то не было, и тогда он считает, что мир ему должен. Или это, наоборот, избалованный ребенок, который не хочет вырастать во взрослого человека».