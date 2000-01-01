«Україна 24» та новини «СЬОГОДНІ» перейшли в інноваційну студію 360 °
Наша студія не має аналогів на вітчизняному медіаринку. Ми — одні з перших в Європі для зйомок випусків новин і масштабних трансляцій застосовуємо технологію «живої» камери .
У ЧОМУ УНІКАЛЬНІСТЬ СТУДІЇ?
Steadicam
Тепер ефіри знімають за допомогою системи стабілізації камер Steadicam. В Україні подібну технологію «живої» камери саме в новинах не практикує ніхто, лише в кіно, рекламі й під час концертних зйомок.
01
360 °
Єдина студія в Україні, яка повноцінно працює на 360 ° . За допомогою такого формату глядачі поринуть в інформаційну сферу і стануть частиною телевізійного процесу.
02
3D-графіка
У новій студії оснащено унікальну хвилеподібну панель із відеоекраном, який проєктує зображення нестандартної форми. Ми єдині в країні використовуватимемо не статичні, а динамічні декорації.
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Декоративні елементи розробляли провідні європейські дизайнери в єдиному екземплярі спеціально на замовлення «Новинної Групи Україна».
Унікальність розробки — це перша в Україні студія, яка являє собою суцільну зону й повноцінно працює на 360 °. Ведучі та журналісти можуть проводити ефіри і робити включення з будь-якої точки.
Студія в цифрах:
1000
одиниць сучасної техніки задіяно у роботі студії
10
країн світу працювали над створенням: Китай, США, Японія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія, Корея, Чехія й Тайвань
200
надпотужних освітлювальних приладів використовують для ефірів програм каналу
Коли вперше побачила студію, виникло відчуття, ніби це — космічний корабель. Все виглядає масштабно, сучасно й краще, ніж у конкурентів. Найголовніше те, що поруч команда однодумців, з якими не страшно підкорювати нові горизонти.
Олена Чабак
ведуча каналу «Україна 24»
У грудні 2019-го канал «Україна 24» розпочинав мовлення у невеликій студії. За рік наполегливої роботи канал показав найвищі темпи зростання показників серед конкурентів. І вже цьогоріч ми переїхали у простору надсучасну студію, над оснащенням якої працювали кращі спеціалісти України та світу.
Юрій Сугак
головний редактор «Новинної Групи Україна»
Наша студія — це космос. У прямому сенсі. 500 годин монтували цей космос, аби ми були ще ближчими до глядача. І використали всі технічні можливості та журналістські важелі, щоб кожен отримав максимум оперативної та корисної інформації.