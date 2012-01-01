

Найти человека, который всему обучит, было не просто. А как реагировали на другие трудности, не было желания бросить идею?



Когда я загорелась этой идеей, я поняла, что буду идти дальше. Любые трудности, наоборот, говорят, что преодолев их - будет еще лучше и лучше. Если ты загораешься идеей, то даже если вся судьба против, ты принимаешь это, как вызов, который нужно пройти. Желания все бросить не было. Наоборот, был интерес, до чего это можно довести. Запал, драйв полнейший.



У вас был магазин в Польше. Где было легче вести дела - за границей или в Украине?



Мне проще в Украине, потому что я украинка. Если бы я была из Польши, то мне было бы проще там. Ты там, как чистый лист. А здесь у меня много друзей и знакомых, и если я кого-то не знаю, то я могу узнать через знакомых. А там ты никто, у тебя нет ни друзей, ни предыдущей истории, ни точек соприкосновения. И ментально мы, все-таки, разные. Магазин мы там закрыли. Но там есть наши заказчики, которые периодически у нас покупают продукцию.



