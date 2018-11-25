"Своїх не полишаємо"

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму атакували та захопили артилерійські катерита буксир. Плавзасоби ВМС України прямували з Одеси до Маріуполя. Біля Керченської протоки росіяни протаранили буксир, а згодом ще й обстріляли "Бердянськ". Як результат, 24 наших моряка потрапили у полон, мінімум троє отримали поранення.Невдовзі з'являється, де вони зізнаються у неправомірних діях у російських територіальних водах. Однак у те, що хлопці добровільно записали це відео, ніхто з їх знайомих та військових спеціалістів не вірить.Москва звинувачує українських моряків в "незаконному перетині кордону". Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, іУ Лефортовському СІЗО Москви українці перебувають вже сьомий місяць. Весь цей час "Сьогодні"– їздили на суди, передавали листи підтримки, спілкувалися з родичами.