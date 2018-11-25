"Своїх не полишаємо"

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму атакували та захопили артилерійські катери "Бердянськ"
і "Нікополь"
та буксир "Яни Капу"
. Плавзасоби ВМС України прямували з Одеси до Маріуполя. Біля Керченської протоки росіяни протаранили буксир, а згодом ще й обстріляли "Бердянськ". Як результат, 24 наших моряка потрапили у полон, мінімум троє отримали поранення.
Невдовзі з'являється відео із допитом українським моряків
, де вони зізнаються у неправомірних діях у російських територіальних водах. Однак у те, що хлопці добровільно записали це відео, ніхто з їх знайомих та військових спеціалістів не вірить.
Москва звинувачує українських моряків в "незаконному перетині кордону". Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.
У Лефортовському СІЗО Москви українці перебувають вже сьомий місяць. Весь цей час "Сьогодні" стежили за їх долею
– їздили на суди, передавали листи підтримки, спілкувалися з родичами.