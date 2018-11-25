segodnya.ua
"Своїх не полишаємо"
Історії полонених українських моряків в циклі сюжетів "Сьогодні"
Цикл "Своїх не полишаємо" розкаже про долю полонених українських моряків.
25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму атакували та захопили артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Плавзасоби ВМС України прямували з Одеси до Маріуполя. Біля Керченської протоки росіяни протаранили буксир, а згодом ще й обстріляли "Бердянськ". Як результат, 24 наших моряка потрапили у полон, мінімум троє отримали поранення.

Невдовзі з'являється відео із допитом українським моряків, де вони зізнаються у неправомірних діях у російських територіальних водах. Однак у те, що хлопці добровільно записали це відео, ніхто з їх знайомих та військових спеціалістів не вірить.

Москва звинувачує українських моряків в "незаконному перетині кордону". Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

У Лефортовському СІЗО Москви українці перебувають вже сьомий місяць. Весь цей час "Сьогодні" стежили за їх долею – їздили на суди, передавали листи підтримки, спілкувалися з родичами.
"Бердянськ"
На бронекатері "Бердянськ", розстріляному російським крейсером у Керченській протоці, на момент захвату перебувало сім чоловік.
Роман Мокряк
капітан катеру
На російському судилищі Роман назвав себе військовополоненим і відмовився свідчити, поки не звільнять його членів екіпажу.
Денис Гриценко
капітан 2-го рангу
Під час анексії Криму Денис захищав корабель "Славутич". Той корабель так і залишився біля берегів Криму, а офіцер Денис Гриценко командував виведенням інших наших судів з півострова.
Василь Сорока
співробітник контррозвідки СБУ, старший лейтенант
Один з членів екіпажу, які отримали поранення під час захоплення катера російськими прикордонниками – осколки влучили йому в лице.
Андрій Артеменко
старший матрос
Він вийшов героєм з Криму після анексії, але знову став заручником Росії. Коли росіяни обстріляли судно в Керченській протоці, хлопцю поранило руки та очі.
Богдан Головаш
старший матрос
Колишній курсант Академії Військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі. Після анексії Криму Росією покинув півострів і продовжив навчання в Одесі.
Юрій Без'язичний
старший матрос
На "Бердянську" Юрій служив за контрактом і одночасно навчався в мореходці.
Андрій Ейдер
матрос
Під час обстрілу "Бердянська" осколки влучили хлопцеві у стегно, тому зараз він кульгає. 19-річний Андрій дуже хвилювався, щоб не залишитися інвалідом. Адже вдома на нього чекає наречена.
"Яни Капу"
Десять моряків з "Яни Капу" також опинились у російському полоні.
Володимир Лісовий
капітан 3 рангу
"Володимир почуває себе добре, ніяких скарг або прохань не висловлював", – повідомив адвокат Микола Полозов.
Сергій Чулиба
механік, старшина
До анексії Криму Росією служив в лавах ВМС України на катері "Херсон". У березні 2014 року виявився в числі українських моряків, заблокованих російськими військовими на озері Донузлав.
Олег Мельничук
командир, старшина
Під час захоплення "Яни Капу" "піддався фізичній дії, але сильно не били", як повідомив адвокат. Під час суду в Сімферополі попросив забезпечити його перекладачем, посилаючись на те, що не розуміє суддю.
Володимир Терещенко
старший матрос
Відразу після школи Володимир підписав контракт з ВМС України. Рік прослужив в Криму, а після анексії пішки повернувся додому. І вже через місяць знову був у строю.
Віктор Безпальченко
старший матрос
До початку анексії Криму Росією служив старшим матросом катера "Херсон". У березні 2014 року виявився в числі українських моряків, заблокованих російськими військовими на озері Донузлав.
Михайло Власюк
старший матрос
"На здоров'я не скаржиться. Почувається нормально, не пригнічений", – стверджує адвокат моряка Микола Полозов.
Євген Семидоцький
матрос
Наймолодший член екіпажу буксира "Яни Капу", йому всього 20 років. Виріс в селищі Троїцьке Луганської області, в семирічному віці переїхав разом з батьками у Сватово. Мріяв стати матросом, тому пішов на службу за контрактом.
Юрій Будзило
мічман
Вже майже 30 років служить в лавах українських військово-морських сил. За іронією долі Юрій став заручником росіян вже вдруге. У березні 2014 року він був на одному із суден на озері Донузлав у Криму, коли українські кораблі кілька днів намагалися вирватися на волю. Капітан зрадив присязі батьківщині, а Юрій тиждень добирався додому разом з товаришами і старшим сином Іваном, теж моряком. Після Криму Юрію дали командувати буксиром "Яни Капу".
Андрій Шевченко
мічман
З дитинства дуже любив море, тому коли настав час обирати професію, вирішив стати моряком. У 2011 році закінчив Білгород-Дністровський рибопромислових технікум, і в тому ж році підписав контракт з Військово-морськими силами ЗСУ.
Володимир Варимез
старший радіотелеграфіст буксира
На флоті служить з 2012 року. Випускник Ізмаїльського вищого професійного училища. Службу матросом почав в Криму, після анексії півострова Росією продовжив служити вже в Одесі.
"Нікополь"
З катеру "Нікополь" до російського СІЗО потрапили сім моряків.
Богдан Небилиця
капітан "Нікополя"
Виріс в селі в Сумській області за тисячу кілометрів від моря. Він жодного разу до закінчення місцевої школи не був на морі, але в 9 класі твердо вирішив, що буде моряком, і поїхав вчиться в Севастополь.
Владислав Костишин
старшина I статті
20 березня отримав офіцерське звання заочно, вже перебуваючи у полоні. Колишні однокласники Владислава записали відеоролик на підтримку полонених моряків, а нинішні учні пишуть про нього твори.
Андрій Драч
офіцер контррозвідки СБУ
На власні очі бачив, як Росія сама порушує закон. Він був серед курсантів в Криму, які співали Гімн України, коли їх офіцери-начальники присягали агресору.
Андрій Оприско
старший матрос
У найстаршого з 24-х полонених моряків – 47-річного Андрія Оприска був найважчий шлях до мрії. Тільки на п'ятому десятку Андрій заслужив свій шанс здійснити мрію життя – стати моряком.
В'ячеслав Зінченко
старший матрос
20-річний хлопець хотів здобути вищу освіту за фахом і вже подав документи в морехідку, коли опинився у полоні.
Сергій Цибізов
матрос
Родом із Шепетівки. Його батько розповів, що син давно хотів стати моряком.
Сергій Попов
капітан-лейтенант
До анексії Криму Росією служив на півострові. Після переїхав служити в Одесу. Сергій залишається незламним і вірить, що повернеться не тільки до родини, а й у рідний Донбас.
Як все було
25 листопада 2018 року
Захоплення російськими прикордонниками трьох плавзасобів Військово-морських сил України на шляху їх слідування з Одеси до Маріуполя. В результаті застосування зброї російськими прикордонниками Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока отримують поранення. ФСБ Росії заявляє про те, що моряки нібито "порушили державний кордон Росії"
ніч на 26 листопада 2018 року
Керівництво України скликає засідання РНБО. Президент України Петро Порошенко вимагає від Кремля звільнити українських моряків і кораблі, затримані в Керченській протоці. Розпочинається підготовка до введення воєнного стану, рішення про воєнний стан пізніше в цей день ухвалять щодо ряду регіонів України строком на місяць.
27 листопада 2018 року
Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала всіх захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.
30 листопада 2018 року
Всі моряки етаповані в Москву. Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока, які отримали поранення, доставлені в лазарет "Матроської тиші".
15 січня 2019 року
Суд в Москві продовжив арешт до 26 квітня українським військовим Андрію Ейдер, Андрію Артеменко і Василю Сороці. Всі троє в суді офіційно заявили, що є військовополоненим і, посилаючись на Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, відмовилися відповідати на запитання суду
24 січня 2019 року
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. Делегати парламентів країн-членів Ради Європи закликали Росію негайно звільнити українських військовослужбовців, захоплених біля берегів Криму 25 листопада, і забезпечити надання їм необхідної медичної, правової та консульської допомоги відповідно до положень міжнародного гуманітарного права
25 травня 2019 року
Відбувся міжнародний морський трибунал з приводу незаконного утримання наших моряків Росією. Росія заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.
Долучились й відомі українські спортсмени та знаменитості – Ада Роговцева, Святослав Вакарчук, Віталій Кличко, Андрій П'ятов.
У камерах Лефортовського СІЗО забороняють тримати світлини рідних, та й листи морякам доходять не часто. Як ростуть діти, бачать лише на зустрічах з адвокатами – ті беруть свіжі фотографії з собою. А через захисників хлопці передають рідним, що тримаються у далекій Москві, бо знають: їх люблять і дуже чекають вдома.

Журналісти "Сьогодні" передали полоненим морякам листи підтримки від рідних та близьких.
Дорогі наші хлопці, моряки і офіцери. Ви для нас справжній приклад. Приклад цінностей українського патріота, українського воїна. Я впевнений, що прийде той момент і він настане швидко, коли ви повернетеся додому.
Святослав Вакарчук, співак, фронтмен гурту "Океан Ельзи"
Хлопці, ми тримаємо кулаки, ми робимо все можливе, щоб ви якнайшвидше повернулися додому, і пишаємось вашим героїзмом.
Віталій Кличко, український боксер та Голова КМДА
Народна артистка України Ада Роговцева звернулася до полонених українських моряків. Вона всіх їх називає "хлопчиками" і мріє міцно-міцно обійняти кожного, коли вони повернуться додому.
Для мене ви вже майже всі онуки. Про вас пам'ятають, про вас піклуються. Робиться все необхідне – цілий світ встав. Але що робити, коли така жорстокість? І така брехня повстала проти вас, проти нас. Будемо вірити, будемо боротися і будемо любити!
Ада Роговцева, народна артистка України, Герой України
Хочу передати великий привіт від команди "Шахтар". Ви дуже сильні духом, ми з вами, тримайтеся! Я дуже пишаюся цими хлопцями, вони виконували наказ, який їм був поставлений. Чекаємо вас на наших іграх.
Андрій П'ятов, голкіпер "Шахтаря"
Я особисто і всі, хто має відношення до мальовничої, гарної, нашої – завдяки Богдану нашої – землі, бажаю йому незламності духу і здоров'я.
Євген Галич, лідер гурту O.Torvald
25 травня відбувся міжнародний морський трибунал з приводу незаконного утримання наших моряків Росією.
Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії невідкладно звільнити три затримані українські кораблі – "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", 24 затриманих моряків та дозволити їм повернутися до України. 19 суддів – за, 1 – проти.
Саме суддя від Росії голосував проти, але виконувати вирок Росія зобов'язана, пояснили в українському МЗС. Протягом місяця вона має прозвітувати про це до трибуналу.

3 червня у Москві поновилися слідчі дії за участю українських моряків.

"Слідчі проводять ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів із раніше призначеними і виконаними експертизами.
Микола Полозов, адвокат
Посол України Андрій Мельник заявив, що в разі невиконання Росією рішення Трибуналу українська сторона буде готова ініціювати "гамбурзький санкції". А поки залишаться тільки вірити та чекати.