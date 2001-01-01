Табор ромов под домом

"Ромские поселения рассматриваются как полицейская проблема, проблема безопасности. На самом деле, это не так. Это социальная проблема. И она никогда не решится, если подключать к ней только правоохранительные органы.



Как-то один чиновник из Киевской государственной городской администрации сказал мне, что самый эффективный результат может быть достигнут, когда органы местного самоуправления просто сигнализируют полиции, та ромов "пакует" и отправляет "домой". На мой вопрос "за какие средства?" и почему полиция должна выполнять функции конвоя, которые на нее не возложены, он ответил, что результат может быть достигнут лишь таким путем.



Это еще больше убедило нас в том, что в алгоритмы нужно добавлять значительно больше компонентов - работу именно органов местной власти, в данном случае, это КГГА, и районных организаций. Для этого мы попросили помощи у офиса омбудсмена и они пригласили сотрудников КГГА на первую рабочую встречу.



Лично для меня большим вызовом и неожиданностью было, когда я услышал от представителей гуманитарных направлений работы КГГА (хотя это касалось и коммунальных предприятий, и культуры, и служб образования) почти единую позицию,что ромам тут делать нечего, и если они появляются в Киеве, надо сделать все, чтобы они больше сюда не приезжали - то есть их нужно поощрять жить там, где они живут, например, в Закарпатье. Это была такая большая неожиданность, что мы провели несколько рабочих встреч, обменялись мыслями, и на второй встрече представители КГГА поняли, что ромы, которые тут поселяются на теплый сезон и пытаются работать там, где могут, это такая же категория, как туристы, как заробитчане, которых много на железнодорожном вокзале, и это такая же уязвимая категория, которая может совершать, а может и не совершать преступления, если для этого создать условия. Мы убеждали чиновников, что для того, чтобы этих правонарушений не было, нужно обустраивать быт ромских общин, которые сюда прибывают. Реакция была, мягко говоря, неприемлемой для обеих сторон, главный тезис был такой: "Если мы сделаем здесь привлекательные условия для стихийных поселений, их будет еще больше, это станет катастрофой для Киева". Мои аргументы, что в Киев приезжает значительно больше туристов, чем всего ромов в Украине, никого не убедили. Как и аргумент, что стихийные поселения должны опекаться социальными службами, службами охраны здоровья, образования, что им нужна вода, электрогенераторы, биотуалеты, контейнеры для мусора, чтобы ситуация с безопасностью вокруг такого стихийного поселения была нормальной.



На это у нас ушло почти полгода, и уже когда весной мы организовывали тренинг для работников полиции, КГГА и районных организаций, увидели более спокойную и рациональную позицию. Чиновники осознали, что можно делать какие-то шаги вперед и удовлетворять потребности жителей стихийных поселений. Полиция видела, какова ее роль в обеспечении общественного порядка вокруг стихийного поселения, а если нужно, то и среди жителей, если возникают какие-то спорные вопросы", - говорит представитель Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко.

