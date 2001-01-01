Игорь Рец
SEGODNYA.UA
Табор ромов под домом
Что делают общественники и полиция для снижения градуса напряженности в обществе и чего ждут от самого общества
Ромы - одно из крупнейших этнических меньшинств Европы, нация, не имеющая своей территории. Сложная история ромов отражена в национальных символах: на флаге, принятом в 1971 году, изображено синее небо, зеленый луг и колесо кибитки, подчеркивающее переселенческий характер народа.

Сегодня, как и век, и два века назад, в Украине тысячи ромов ведут кочевнический образ жизни, ежегодно приезжая весной в Киев, а осенью - возвращаясь домой. Как и сто лет назад, в современном мире к ромам также порой проявляется нетерпимость, в первую очередь - из-за их незащищенного статуса и обособленного образа жизни.

Правозащитники называют характер антиромских настроений "спящим", способным в любой момент вырасти в противостояние, хотя и отмечают, что "поколение ксенофобов" уходит в прошлое.
1
Непростая социология:
Ксенофобские настроения и "ромский вопрос" в свежем ежегодном соцопросе
В ноябре институт социологии опубликовал свежий отчет, касающийся межэтнических предубеждений украинцев. В течение сентября социологи проинтервьюировали 2035 респондентов на тему того, насколько близко те готовы подпустить к себе представителей определенных этнических групп.

Замеры уровня ксенофобии в обществе проводятся институтом ежегодно с 1994 года. Как утверждается, с 1994 года уровень ксенофобии возрастал, достигнув пика в 2007 году, затем в период 2008-2013 годов наблюдалось снижение, а в период 2013-2014 годов график вернулся к росту с заметным "провисанием" в 2016-м. Для наглядности мы составили инфографику на основе данных КМИС:
Опрос проводился по шкале социолога Эмори Богардуса. Социальная дистанция определяется в диапазоне от одного до семи, где "1" - согласен допустить члена этнической или лингво-этнической группы в свою семью, а "7" - не пускал бы в Украину.

Наименьшая социальная дистанция опрошенных наблюдается к украиноязычным и русскоязычным украинцам (2,2 и 2,7 соответственно). Согласно данным, 59,7% и 47,6% украинцев готовы видеть украиноязычных и русскоязычных украинцев членами своей семьи.

Для сравнения - африканцев членами семьи готовы видеть 6,4% опрошенных, а ромов и того меньше - 4,8%. (см.график ниже)




Индекс ксенофобии по отношению к ромам также самый высокий - 5,41 из 7. Мы визуализировали эти данные на графике ниже:
"Это уровень дистанцированности по отношению к разным этническим группам. Немного спутали понятия, под "африканцами" понимают людей чёрной расы. Чтобы было более политкорректно, использовали слово "африканцы", хотя надо понимать, имеется ввиду не этнос, а раса. В целом, исследование показало небольшое позитивное движение в сторону толерантности. Самый большой уровень изоляционизма у ромов и африканцев.

В целом я считаю, что в Украине достаточно высокий уровень толерантности, ксенофобия меньше, чем в России и некоторых странах центральной Европы. Но вследствие предубеждений более высокий уровень дистанцированности к ромам, и последствие печального расизма - отношение к темнокожим.

Тут нужно понимать, что исследование также показало, что чем младше возраст, чем образованнее люди, чем выше уровень урбанизации - тем средний уровень толерантности выше. Что можно сказать? Нужно пожелать людям быть более образованными, молодеть душой и быть более толерантными.

Позитивный момент опроса - не перенесение на этнос политического отношения к стране-агрессору. Украинцы склонны обвинять Путина, Российское государство, но не этнических россиян, или граждан России, т.к., как показало исследование, к ним достаточно высокий уровень толерантности.

Если говорить о ромах, то, во-первых, это народ, который не имеет собственного государства и компактного места проживания наподобие автономии. Против народов, которые путешествуют, ведут изолированный образ жизни, во всех странах есть предубеждение, и это сложная проблема, которую быстро не решить. Должно быть движение с обеих сторон, и безусловно, содействие государства", - объясняет правозащитник Борис Захаров.
Индекс ксенофобии по отношению к ромам несколько снизился по сравнению с прошлым годом (в 2018 году - 5,66, в 2019 году - 5,41) но остается наивысшим.

Обособленный, изолированный образ жизни ромов является причиной того, что к ним относятся настороженно, а отсутствие социальной защищенности делает их объектами безнаказанных атак со стороны радикально настроенных групп. Так, полтора года назад по Украине прокатилась серия нападений на ромские поселения. Убийством 23-летнего Давида Поппа закончилось нападение группы молодых людей на лагерь ромов во Львове в июне 2018 года.

После нападения трое людей оказались на скамье подсудимых за умышленное убийство, еще 11 человек обвиняются в хулиганстве. Глава Ромского фонда "Чирикли" Юлиан Кондур называет антиромские настроения в Украине "спящими", а волну разжигания ненависти к ромам считает спланированной акцией:
"Спланированная волна, которая имела очень негативные последствия как для ромских громад, так и для Украины в целом"
"Говоря о безопасности ромских громад в Украине, следует отметить, что антиромские проявления и призывы, (особенно, когда это касается публичного дискурса), остаются четкой тактикой мобилизации людей в разных общественнных процессах, и вызваны ненавистью, возмущением и предрассудками. Антиромские настроения можно считать "спящими" до тех пор, пока не сработают определенные триггеры. На протяжении лета 2014 года, начиная с Лысой горы, а потом и по всей Украине происходили нападения, включая самое громкое, убийство во Львове 24-летнего Давида Поппа.

Триггером на тот момент, по мнению ромских общественных активистов, сработало именно информационное пространство, социальные сети также сыграли большую роль в этом - антиромские настроения активно распространялись, можно было наблюдать определенный паттерн или шаблон антиромской риторики.

По нашему мнению, это была спланированная волна, которая имела очень негативные последствия как для ромских громад, так и для Украины в целом. После этого последовал ряд замечаний в адрес Украины от международных правозащитных организаций, таких как Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая высказывала озабоченность по этой ситуации.., также (высказывались - Ред.) соответствующие органы совета Европы, структуры ООН", - говорит Кондур.
2
Национальная стратегия защиты ромского меньшинства
История, которая почти началась и почти закончилась
Сколько ромов на самом деле - точно не знает никто. Говоря об их количестве в Украине, часто называют цифру в 47 тысяч человек. Эта цифра в этом году отметила совершеннолетие - впервые она появилась еще в переписи населения 2001 года. На перепись ссылались и авторы "Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года", одобренной тогда еще президентом Виктором Януковичем в апреле 2013-го:

"На территории Украины наиболее компактно ромы проживают в Закарпатской (14 тыс.), Донецкой (4,1 тыс.), Днепропетровской (4 тыс.), Одесской (4 тыс.), Харьковской (2,3 тыс.) и Луганской (2,2 тыс. человек) областях", - указывалось в документе.

Как видим, Закарпатье - безусловный лидер 2001 года. Как утверждают правозащитники, та же ситуация и сейчас - именно из Закарпатья в Киев ежегодно приезжают сотни ромов в теплый сезон весны-осени. Поселяясь в лесных зонах на окраинах столицы, они занимаются преимущественно "черной", нелегальной работой, к примеру, на стройках, а к зиме - уезжают обратно на Закарпатье.

Целью принятой 6 лет назад стратегии была защита и интеграция ромского меньшинства путем создания для людей "равных прав и возможностей в социальной и культурной жизни страны, а также активизации сотрудничества с общественными объединениями ромов". Стратегия действует до 2020-го года; согласно документу, в период 2013-2020 годов реализация стратегии должна:

  • создать условия для выполнения рекомендаций по либерализации Европейским союзом визового режима для Украины;
  • обеспечить интеграцию в украинское общество ромского национального меньшинства;
  • предотвратить дискриминацию ромов;
  • повысить образовательный уровень ромов;
  • улучшить состояние здоровья ромов;
  • улучшить жилищно-бытовые условия ромов;
  • обеспечить содействие занятости ромов.

Сегодня кочевые ромы остаются незащищенными. Зачастую дети не посещают школ, не получают надлежащего медицинского обслуживания. Тем не менее, взаимодействие между полицией и общественниками в этом году уже осуществлялось в Дарницком районе Киева. Там, возле озера Алмазное с весны по осень находился табор ромов численностью больше сотни человек. Сейчас большинство из них уехали в Закарпатье, но весной ожидается их возвращение в столицу. К тому моменту к работе с ромскими громадами уже подключатся и органы местного самоуправления.
"Стратегия реализовывается, но не могу сказать, что удовлетворительно. Коэффициент полезного действия в реализации этой стратегии не отвечает требованиям времени. Это связано с несколькими факторами.

Во-первых, это проблема, которая не решается быстро, нужно изменение мировоззрения народа, и здесь сознание должны менять как украинцы, так и ромы, которые должны адаптировать свои традиции и законы к украинскому обществу.

Во-вторых, в нашем государстве любые реформы, любое движение - очень медленное и совершается с большими сложностями. Есть сопротивление любым изменениям на всех уровнях власти. Условно говоря, если человек сидит на месте, привык делать какую-то работу за свою зарплату, а его склоняют поменять свою работу и свое отношение, это вызывает саботаж. Можно написать самый лучший закон, который будет отвечать всем требованиям, но он не будет работать, если не будет сделано все остальное. Это как если в разрушенный дом положить новый кирпичик с завода. Он только увеличит нагрузку на стены.

Но народ постепенно меняется, мы идем по некоторому достаточно узкому коридору. Можем двигаться быстрее, или медленнее, но если хотим что-то реформировать, реформа должна быть системной. Это касается и ромской проблемы, как одной из частей общих проблем в государстве", - говорит Борис Захаров.

Действующую стратегию правозащитник считает не идеальной и выполненной менее чем на треть. Поэтому в следующем году, к окончанию ее действия, он ожидает подписания обновленного и более совершенного документа.

2
Полиция, врачи, учителя, громада и координаторы
Кто занимается интеграцией ромов уже сегодня
"В состав рабочей группы МВД входят представители органов власти и общественности"
В МВД действует постоянная рабочая группа по вопросам правоохронительной деятельности и миграционной работы. Олег Матвейцов, глава отдела управления мониторинга соблюдения прав человека МВД Украины объясняет, что вместе с общественниками столичная полиция отработала алгоритм взаимодействия со стихийными ромскими поселениями:

"В рамках рабочей группы возник вопрос о необходимости урегулирования вопроса - как действовать представителям органов власти и общественности в случае обнаружения стихийных ромских поселений.

В состав этой рабочей группы МВД входят как представители органов власти, так и общественности, в частности, Украинская Хельсинская группа взяла на себя обязательства возглавить подготовку алгоритма и, насколько мне известно, он уже практически отработан в Деснянском районе столицы", - рассказывает Матвейцов в ходе круглого стола "Стихийные ромские поселения: чем может помочь власть"
"Нацполиция Украины обеспечивает правопорядок и готова к взаимодействию с организациями, медиаторами, представителями ромского меньшинства"
Указанная рабочая группа в этом году пыталась решать проблемы поселения ромов на Левом берегу Киева у озера Алмазное. Сергей Ефименко - представитель департамента превентивной деятельности национальной полиции Украины рассказывает, что взаимодействие было сосредоточенно на работе с временными поселениями:

"Мы обеспечиваем правопорядок во всех местах, локациях, где проживают представители ромского национального меньшинства. В том числе, делаем акценты на временных поселениях. В первую очередь, это коммуникация между представителями ромского национального меньшинства, участковыми инспекторами полиции, ювенальной превенции, которая занимается вопросами детей, проживающих в этих местах.

Кроме того, мы привлекли к постоянным местам патрульную полицию и в сельской местности - группы реагирования патрульной полиции. Кроме того, осуществляются постоянные тренинги, рабочие встречи, их прошли более 100 человек - это представители главных управлений нацполиции во всех областях.

Нацполиция обеспечивает правопорядок и готова к взаимодействию с организациями, медиаторами, представителями ромского меньшинства. Чтобы улучшить это взаимодействие, медиаторов от ромов должно быть больше, чтобы мы их знали и коммуницировали с ними", - рассказывает Сергей Ефименко.
Правозащитники указывают, что кроме полиции в вопросе должны принимать участие органы местного самоуправления, учителя, врачи и общественность. Эти категории идут на контакт менее охотно, чем копы, хотя о том, что процесс стоит на месте, говорить тоже нельзя.
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1000 евро в месяц
За 5 месяцев в Киеве на табор потратят 5 тысяч евро, но это стоит того, считают правозащитники
"Ромы, которые тут поселяются на теплый сезон, это такая же категория, как заробитчане, которых много на железнодорожном вокзале, и это такая же уязвимая категория, которая может совершать, а может и не совершать преступления"
"Ромские поселения рассматриваются как полицейская проблема, проблема безопасности. На самом деле, это не так. Это социальная проблема. И она никогда не решится, если подключать к ней только правоохранительные органы.

Как-то один чиновник из Киевской государственной городской администрации сказал мне, что самый эффективный результат может быть достигнут, когда органы местного самоуправления просто сигнализируют полиции, та ромов "пакует" и отправляет "домой". На мой вопрос "за какие средства?" и почему полиция должна выполнять функции конвоя, которые на нее не возложены, он ответил, что результат может быть достигнут лишь таким путем.

Это еще больше убедило нас в том, что в алгоритмы нужно добавлять значительно больше компонентов - работу именно органов местной власти, в данном случае, это КГГА, и районных организаций. Для этого мы попросили помощи у офиса омбудсмена и они пригласили сотрудников КГГА на первую рабочую встречу.

Лично для меня большим вызовом и неожиданностью было, когда я услышал от представителей гуманитарных направлений работы КГГА (хотя это касалось и коммунальных предприятий, и культуры, и служб образования) почти единую позицию,что ромам тут делать нечего, и если они появляются в Киеве, надо сделать все, чтобы они больше сюда не приезжали - то есть их нужно поощрять жить там, где они живут, например, в Закарпатье. Это была такая большая неожиданность, что мы провели несколько рабочих встреч, обменялись мыслями, и на второй встрече представители КГГА поняли, что ромы, которые тут поселяются на теплый сезон и пытаются работать там, где могут, это такая же категория, как туристы, как заробитчане, которых много на железнодорожном вокзале, и это такая же уязвимая категория, которая может совершать, а может и не совершать преступления, если для этого создать условия. Мы убеждали чиновников, что для того, чтобы этих правонарушений не было, нужно обустраивать быт ромских общин, которые сюда прибывают. Реакция была, мягко говоря, неприемлемой для обеих сторон, главный тезис был такой: "Если мы сделаем здесь привлекательные условия для стихийных поселений, их будет еще больше, это станет катастрофой для Киева". Мои аргументы, что в Киев приезжает значительно больше туристов, чем всего ромов в Украине, никого не убедили. Как и аргумент, что стихийные поселения должны опекаться социальными службами, службами охраны здоровья, образования, что им нужна вода, электрогенераторы, биотуалеты, контейнеры для мусора, чтобы ситуация с безопасностью вокруг такого стихийного поселения была нормальной.

На это у нас ушло почти полгода, и уже когда весной мы организовывали тренинг для работников полиции, КГГА и районных организаций, увидели более спокойную и рациональную позицию. Чиновники осознали, что можно делать какие-то шаги вперед и удовлетворять потребности жителей стихийных поселений. Полиция видела, какова ее роль в обеспечении общественного порядка вокруг стихийного поселения, а если нужно, то и среди жителей, если возникают какие-то спорные вопросы", - говорит представитель Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко.
"Представители медицинских учреждений говорили, что должен быть контракт с семейным врачом, которого не будет у ромов в Киеве, потому что они сами с Закарпатья. Это - некоторый барьер"
"Патрульная служба меняет свой маршрут так, чтобы патрулировать поблизости стихийного ромского поселения, чтобы не было нападения ультраправых радикалов, которые, к сожалению, у нас есть. Участковый офицер приходит, знакомится с проблемами. То же самое делает ювенальная полиция, она информирует и проводит правовую работу среди жителей для того, чтобы те знали, куда обращаться в опасных случаях, как на это реагировать и так далее.

Что касается других бытовых вопросов, то раньше это была нетронутая среда, куда КГГА не смотрела, а когда начала смотреть вместе с нами, то честно признала, что они пока не готовы заключать договоры с коммунальными предприятиями на вывоз мусора (хотя у них есть такой механизм), не хотят делать это без принудительных мер со стороны руководства.

Представители медицинских учреждений говорили, что они могут осуществлять только неотложную медицинскую помощь, поскольку флюорография, прививки - дело исключительно добровольное, плюс, должен быть контракт с семейным врачом, которого не будет у ромов в Киеве, потому что они сами с Закарпатья, и там они могут составлять такие контракты. Это - некоторый барьер".
"Выглядело так, что мы должны рассказывать социальным работникам, педагогам, медикам, что им делать с их целевой аудиторией"
"Что касается социальных работников - та же проблема. Педагоги говорили, что летом все учителя на каникулах, никаких программ нет, ромского ребенка записать в класс нельзя, потому что не хватает справок, медицинского обследования и еще кучи документов, и в этом нет смысла, ведь ребенок может уехать с родителями через месяц-два и процесс будет приостановлен.

Что касается выездных форм обучения, чтобы обучить ромских детей минимальным навыкам поведения в городе - как пользоваться метрополитеном и городским транспортом, как звонить в полицию и скорую, что говорить, и как показать на карте Киева, где они находятся, где их стихийное поселение - педагоги сказали "мы готовы, но кто это будет делать?". Они поставили себя за рамки этого процесса и нам понадобилось некоторое время, чтобы убедить их в том, что это их функциональные обязанности. Социальные работники говорили - ладно, мы придем, а что мы там будем делать? Выглядело так, что мы должны рассказывать социальным работникам, педагогам, медикам, что им делать с их целевой аудиторией".
Правозащитники говорят, что оборудование одного места временного проживания для группы ромов биотуалетами, контейнерами для мусора и прочим обойдется району примерно в 1000 евро в месяц, включая обслуживание туалетов и мусорных баков. Это, в свою очередь, сделает местность безопасной и чистой не только для временно проживающих на территории ромов, но и для коренных киевлян.

"Ромы живут на территории Киева, к ним приезжают участковые, ювенальная полиция, патрульные, на них не нападают радикалы, а если нападают, то полиция принимает меры, там время от времени появляется медицинский, социальный работник, кто-то из волонтеров или неправительственных организаций проводит образовательные мероприятия, и все это за 1 тысячу евро в месяц", - говорят в Хельсинской правозащитной группе.

Правозащитники утверждают, что ромы, с которыми они работали в этом году в Киеве, были готовы работать и становиться на биржу труда. Что также очень сложно, учитывая отсутствие у них многих документов.

Хотя вопрос социализации ромов, а значит, и уровень дистанцированности по отношению к ним, остается открытым, на его решение еще хватает времени - новая волна временных мигрантов в Киев из Закарпатья ожидается, традиционно, только весной.