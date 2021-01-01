К каким гаджетам можно привязать токен?

Подключить платежную карту можно к любому гаджету, который поддерживает возможность оплат с технологией NFC. И речь не только о смартфонах или планшетах, поскольку в настоящее время происходит постепенный, но неотвратимый переход платежей к другим умным гаджетам – более удобным для потребителей. Например, браслет или часы, которые мы носим на руке, украсть практически невозможно, в отличие от смартфона, который находится в кармане или сумке.



Кроме безопасности, это еще и удобно – владельцы умных браслетов или часов могут не брать с собой телефон, скажем, на пробежку или в спортклуб, где он доставляет много хлопот (как бы не уронить, не вытащат ли из раздевалки и т. д.). А в случае, когда необходимо совершить какие-либо покупки, расплатиться всегда можно браслетом или часами.



Поэтому если вы планируете приобрести умные часы или браслет, рекомендуем рассмотреть именно вариант с возможностью бесконтактной оплаты. Например, компания Xiaomi не так давно выпустила новую модель фитнес-браслета, которая поддерживает бесконтактные платежи. Это модель Mi Smart Band 4 NFC. Также могут оплачивать покупки токенами и владельцы спортивных часов Garmin, оснащенных функцией Garmin Pay.