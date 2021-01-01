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УКРАЇНСЬКА
Новые технологии делают платежи безопаснее и удобнее. Как платить по-новому?
Новые технологии повышают безопасность платежей и удобство для пользователей
Еще лет пять назад подавляющее большинство украинцев предпочитали рассчитываться в магазинах наличными, вспоминая о банковской карте, только когда надо было снять деньги в банкомате. Сегодня же даже расчеты банковской картой кажутся неудобной и устаревшей технологией.

С каждым годом все больше украинцев предпочитают оплачивать покупки смартфоном или другими «умными устройствами». И сегодня, чтобы рассчитаться в один клик, даже смартфон доставать необязательно. Это можно сделать часами, браслетом, кольцом – теми умными гаджетами, которые мы носим на руке.
Удобство таких расчетов еще и в том, что обычные кошельки носить при себе теперь необязательно. На смену кошелькам из кожи и полиуретана пришли электронные, цифровые кошельки. Это системы оплаты, компьютерные программы, такие как Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay или Mi Pay.

Кроме этого, активное развитие технологий сделало бесконтактные расчеты максимально безопасными.
К таковым, например, относятся токенизированные транзакции, которые не требуют от клиента даже раскрывать номер своей платежной карты.

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Какие новые возможности бесконтактных платежей появились в Украине и как ими воспользоваться – разобраться в этом сайту «Сегодня» помогли специалисты банка «Пивденный».
Почему платить токеном безопаснее, чем картой?
Токен в платежных системах – это код, который позволяет идентифицировать плательщика без номера его банковской карты.
Токены считаются более безопасным способом расчетов потому, что в момент оплаты считывающее устройство получает информацию именно о номере токена, а не платежной карты.
Номер карты «знает» только платежная система и банк, выпустивший эту карту. Ни кассир, ни владельцы терминала, ни даже электронные кошельки благодаря токену не могут узнать номер банковской карты.
При этом токен привязывает платежную карту к конкретному устройству и не может существовать отдельно от него. То есть, даже если мошенники узнают номер токена, без самого смартфона они не смогут снять деньги с карты. И даже если они завладеют вашим смартфоном, получить доступ к токену им вряд ли удастся. Ведь платежные системы дополнительно защищают данные пользователя либо PIN-кодом, либо отпечатком пальца (fingerprint), либо идентификацией по лицу (Face ID).

Если же телефон украден, нужно сообщить об этом в контакт-центр банка, и все токены будут удалены. А банковскую карту можно будет токенизировать заново на другом устройстве, что гораздо быстрее, чем заказать новую карту.

Одним словом, современные многоуровневые системы защиты платежных данных позволяют не бояться за их сохранность, даже если телефон утерян или похищен. Во всяком случае, украсть карту и рассчитаться ею в магазине намного проще.


для смартфона iPhone
Приложение Apple Wallet.
Потребуется приложение Google Pay.
Для смартфонов на Android
Приложение Mi Fit.
для фитнес-браслета Mi Band 4 NFC
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Как токенизировать банковскую карту?
Поскольку токенизированные платежи проходят через международные платежные системы, нужно в первую очередь установить соответствующее приложение на смартфон и зарегистрироваться в нем.
Приложение Garmin Connect.
для часов Garmin
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Держатели карт банка «Пивденный» могут также подключить банковскую карту к Apple Wallet в интернет-банкинге MyBank. Это проще, потому что токенизация карты происходит в один клик, никаких данных вводить не нужно.

Отметим, что на сегодняшний день далеко не все украинские банки предоставляют возможность расчетов с помощью цифровых кошельков Google Pay или Apple Pay. Это связано с тем, что для подключения к международным платежным системам каждый банк должен пройти сертификацию, которая занимает не один месяц. А кроме того, банк должен самостоятельно разработать процедуру обмена данными с международной платежной системой.

Банк «Пивденный» прошел такую сертификацию одним из первых в Украине. А в прошлом году в отделениях этого банка появились банкоматы, которые позволяют снимать наличные без банковской карты – с помощью смартфона или другого устройства с NFC.
_____________________

Держатели карт банка «Пивденный» могут также подключить банковскую карту к Apple Wallet в интернет-банкинге MyBank. Это проще, потому что токенизация карты происходит в один клик, никаких данных вводить не нужно.

Отметим, что на сегодняшний день далеко не все украинские банки предоставляют возможность расчетов с помощью цифровых кошельков Google Pay или Apple Pay. Это связано с тем, что для подключения к международным платежным системам каждый банк должен пройти сертификацию, которая занимает не один месяц. А кроме того, банк должен самостоятельно разработать процедуру обмена данными с международной платежной системой.

Банк «Пивденный» прошел такую сертификацию одним из первых в Украине. А в прошлом году в отделениях этого банка появились банкоматы, которые позволяют снимать наличные без банковской карты – с помощью смартфона или другого устройства с NFC.
К каким гаджетам можно привязать токен?
Подключить платежную карту можно к любому гаджету, который поддерживает возможность оплат с технологией NFC. И речь не только о смартфонах или планшетах, поскольку в настоящее время происходит постепенный, но неотвратимый переход платежей к другим умным гаджетам – более удобным для потребителей. Например, браслет или часы, которые мы носим на руке, украсть практически невозможно, в отличие от смартфона, который находится в кармане или сумке.

Кроме безопасности, это еще и удобно – владельцы умных браслетов или часов могут не брать с собой телефон, скажем, на пробежку или в спортклуб, где он доставляет много хлопот (как бы не уронить, не вытащат ли из раздевалки и т. д.). А в случае, когда необходимо совершить какие-либо покупки, расплатиться всегда можно браслетом или часами.

Поэтому если вы планируете приобрести умные часы или браслет, рекомендуем рассмотреть именно вариант с возможностью бесконтактной оплаты. Например, компания Xiaomi не так давно выпустила новую модель фитнес-браслета, которая поддерживает бесконтактные платежи. Это модель Mi Smart Band 4 NFC. Также могут оплачивать покупки токенами и владельцы спортивных часов Garmin, оснащенных функцией Garmin Pay.
К каким гаджетам можно привязать токен?
Подключить платежную карту можно к любому гаджету, который поддерживает возможность оплат с технологией NFC. И речь не только о смартфонах или планшетах, поскольку в настоящее время происходит постепенный, но неотвратимый переход платежей к другим умным гаджетам – более удобным для потребителей. Например, браслет или часы, которые мы носим на руке, украсть практически невозможно, в отличие от смартфона, который находится в кармане или сумке.

Кроме безопасности, это еще и удобно – владельцы умных браслетов или часов могут не брать с собой телефон, скажем, на пробежку или в спортклуб, где он доставляет много хлопот (как бы не уронить, не вытащат ли из раздевалки и т. д.). А в случае, когда необходимо совершить какие-либо покупки, расплатиться всегда можно браслетом или часами.

Поэтому если вы планируете приобрести умные часы или браслет, рекомендуем рассмотреть именно вариант с возможностью бесконтактной оплаты. Например, компания Xiaomi не так давно выпустила новую модель фитнес-браслета, которая поддерживает бесконтактные платежи. Это модель Mi Smart Band 4 NFC. Также могут оплачивать покупки токенами и владельцы спортивных часов Garmin, оснащенных функцией Garmin Pay.
Сколько устройств можно подключить к одной карте?
Технологии позволяют подключать одну и ту же банковскую карту к нескольким устройствам. Например, одновременно к двум смартфонам, к браслету и к часам. При этом получится, что одна карта имеет несколько токенов, или токенизированных кошельков.

В завершение отметим, что в период пандемии число безналичных, и в частности бесконтактных, платежей существенно возросло. И, по оценкам специалистов, будет расти и дальше, поскольку такие технологии имеют явные преимущества благодаря как простоте использования, так и безопасности – физической, что немаловажно в период пандемии, и финансовой, что актуально всегда.
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© Segodnya.ua, 2021. Все права защищены.

Дизайнер: Елена Бибер
Credits: Shutterstock, Getty Images.

Банк "Пивденный". Лицензия № 65 от 07.10.2011. Свидетельство о регистрации в государственном реестре банков № 218 от 03.12.1993
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