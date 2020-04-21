ТОП-8 технологических прорывов за историю независимости Украины

История украинского народа исчисляется сотнями лет. Исторически сложилось, что наша земля постоянно разрывалась в междоусобных войнах и делилась между великими империями, а простой трудящий народ страдал от этих ненасытных конфликтов и мечтал когда-нибудь обрести истинную свободу. И лишь с обретением вожделенной независимости Украина впервые смогла взять инициативу по развитию страны в свои руки.



За 29 лет независимости в Украине были достигнуты большие успехи в различных сферах. Технологическая отрасль - одна из самых успешных в Украине, которая демонстрирует постоянный рост в развитии. В этой сфере почти ежегодно происходят важные события: начиная от изобретений простых любителей и развития стартапов, заканчивая достижениями огромных корпораций международного уровня, которые помогают укреплять экономику страны и модернизируют бизнес-среду в целом.



Редакция Сегодня.Lifestyle подготовила обзор самых значимых технологических достижений и разработок, которые повлияли на нашу повседневную жизнь за годы существования независимой Украины. Благодаря им наша жизнь стала современнее, быстрее и на порядок комфортнее.

