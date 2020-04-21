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ТОП-8 технологических прорывов за историю независимости Украины
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UKR
История украинского народа исчисляется сотнями лет. Исторически сложилось, что наша земля постоянно разрывалась в междоусобных войнах и делилась между великими империями, а простой трудящий народ страдал от этих ненасытных конфликтов и мечтал когда-нибудь обрести истинную свободу. И лишь с обретением вожделенной независимости Украина впервые смогла взять инициативу по развитию страны в свои руки.

За 29 лет независимости в Украине были достигнуты большие успехи в различных сферах. Технологическая отрасль - одна из самых успешных в Украине, которая демонстрирует постоянный рост в развитии. В этой сфере почти ежегодно происходят важные события: начиная от изобретений простых любителей и развития стартапов, заканчивая достижениями огромных корпораций международного уровня, которые помогают укреплять экономику страны и модернизируют бизнес-среду в целом.

Редакция Сегодня.Lifestyle подготовила обзор самых значимых технологических достижений и разработок, которые повлияли на нашу повседневную жизнь за годы существования независимой Украины. Благодаря им наша жизнь стала современнее, быстрее и на порядок комфортнее.
Космическая промышленность
Украине понадобилось более 10 лет, чтобы создать свою космическую промышленность практически "с нуля". После "похорон" ядерного потенциала мы использовали наработки технологий ракетной техники для мирных целей и вышли на новый этап развития этой важной для человечества отрасли, которая оказалась очень прибыльной для Украины.

В стране было налажено серийное производство трех поколений перспективных ракет-носителей носителей "Днепр", "Зенит" и "Циклон" – за годы независимости они успешно стартовали боле 150 раз и вывели в общей сложности более 300 спутников различных стран мира. Причем на украинскую промышленность приходилось ежегодно от 9 до 11 % всех ракетных запусков в мире. Более того, Украина участвует в разработке разгонных блоков для грузовых ракет в проектах NASA и Европейского Союза и строит для них блоки ракет. Также были разработаны космические аппараты "Океан-О", "АУОС" и национальный "Сич-1".
Украина является членом большинства международных организаций в сфере космоса, таких как UNCOPUOS (Комитет ООН по мирному использованию космического пространства), COSPAR (Мировой комитет по вопросам космических исследований), IADC (Координационный межведомственный комитет по вопросам загрязнения в космосе).
Агрохолдинг МХП
Независимость страны держится на сильных государственных институциях и на большом прозрачном бизнесе - он задает тренды и создает имидж успешной страны за рубежом. Именно крупный бизнес поддерживает социально-экономическую и продовольственную безопасность страны в неспокойные периоды. Агрохолдинг МХП, в который входят такие торговые марки, как "Наша Ряба", "Бащинський", "Секрети Шефа" и "Легко", является примером быстроразвивающегося бизнеса в Украине, который активно использует современные технологии и применяет их для обеспечения потребителей высококачественной продукцией как для внутреннего рынка, так и за ее пределами. Продукция МХП знаменита за границей, так как ее экспортируют в 80+ стран по всему миру.

Главная цель агрохолдинга - стать ближе к своим клиентам не только на словах, но и на деле. Для этого компания активно открывает "Мясомаркеты" по всей стране, тем самым позиционируя себя как сеть магазинов, находящихся в двух шагах от дома, и в которых уже есть все необходимое для того, чтобы покупатели не тратили много времени на поиски необходимых им продуктов. До конца года планируется открытие около 50 точек в разных уголках Украины, каждом из которых будет внедрено особое настроение и специфика отдельного региона.

Но самое главное, вместе с продукцией МХП потребители бонусом приобретают самый ценный ресурс современности – экономию времени. Действительно, продукция МХП значительно экономит время на приготовлении, чтобы оставшийся запас драгоценных часов можно было потратить на саморазвитие, семью и хобби.

Стоит также отметить, что одной из крупнейших инвестиций МХП в 2019 году была покупка Perutnina Ptuj - важнейшего предприятия по переработке мяса в Юго-Восточной Европе со своей 110-летней историей, продукцию которого потребляет более 2 миллионов человек ежедневно. Perutnina Ptuj представлена в 22 странах, включая Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Австрию, Северную Македонию и Румынию. Более 3500 человек работает на предприятиях Perutnina Ptuj, причем в каждом регионе привлекается местное население, создавая тем самым рабочие места и поднимая местную экономику.
Когда в Украине будет 100 компаний с таким же подходом к инновациям, развитию и инвестициями в экономику, как это делает "Агрохолдинг МХП", Европа уже будет в Украине. А это значит, что такие понятия как европейские стандарты, культура ведения бизнеса и развитая экономика станут не чем-то недостижимым, а реальностью.
Интернет-банкинг
Интернет-банкинг – это одна из самых быстроразвивающихся технологий в Украине. Сейчас очень много пользователей страны используют удобные приложения для перевода или получения денег, мониторингом собственных финансов, которые всегда под рукой. До недавнего времени у крупнейшего банка Украины "ПриватБанк" не было конкуренции в сфере интернет-банкинга. Его Privat24 являлся доминирующим, предоставляя услуги онлайн-банкинга как минимум для 9 миллионам человек. Однако теперь у украинцев появилась удобная альтернатива – "Монобанк", запущенный в 2017 году.
Интернет-банкинг – это одна из самых быстроразвивающихся технологий в Украине
Проект был создан тремя бывшими руководителями "ПриватБанка" после его национализации в 2016 году, и стали соучредителями финтех-бренда Fintech Band, компании, стремящейся разрабатывать первоклассные онлайн-сервисы для разных банков. В том же году проект одержал победу в номинации "Лучший украинский FinTech-стартап" и получил награду от PaySpace Magazine Awards. По состоянию на июль 2020 эмитировано более 2,4 миллионов карт, а общая сумма выданных кредитов превысила 4 миллиарда гривен.
Внедрение 4G
Три крупнейших оператора мобильной связи Украины – "Киевстар", "Vodafone Украина" и Lifecell – развернули в стране технологию широкополосной сотовой связи четвертого поколения, сокращенно 4G. В начале 2018 года операторы заплатили в сумме 8 миллиардов гривен, или около 300 миллионов долларов, за лицензии на 4G.
Сотовая связь четвертого поколения примерно в 4 раза быстрее, чем 3G.
Она влияет на все отрасли, работающие в Интернете, поскольку люди теперь все чаще используют смартфоны для оплаты услуг, чтения новостей или просмотра фильмов в Интернете больше, чем с настольных компьютеров или ноутбуков. В частности, более быстрый мобильный Интернет позволяет отечественным потоковым сервисам Megogo или OLL.tv, онлайн-банкам, такси и дистрибьюторам приложений процветать в Украине.
Android Pay и Apple Pay
Два американских технологических гиганта, Apple и Google, запустили в Украине свои системы бесконтактных платежей – Google Pay и Apple Pay. Модные на Западе услуги стали доступны украинцам. Оба сервиса, запуск которых считался долгожданным нововведением для Украины, позволяют совершать бесконтактные платежи при помощи смартфона, используя чип NFC. Покупки можно совершать как в интернете, так и в любом магазине с бесконтактным терминалом. Благодаря этой технологии отпадает необходимость носить с собой дебетовую или кредитную карту – достаточно обладать телефоном. Первоначально услуги были доступны только клиентам "ПриватБанка". Однако по состоянию на 2020 год Google Pay работает с 31 банком Украины. Apple Pay вошла в Украину через полгода после Google, и сейчас поддерживает 29 банков, включая такого гиганта как "ПУМБ".
Стартапы
Американский гигант электронной коммерции Amazon заплатил почти 1 миллиард долларов за стартап Ring, основанный украинцами. Главный офис Ring находится в Киеве, где работает более 500 специалистов. Технология Ring позволяет улучшить безопасность жилища путем встраивания в дверные замки "умные" камеры наблюдения, которые определяют потенциальные угрозы при помощи алгоритмов искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. Изобретение было прототипировано американским исследователем Джейми Симинофф, но разрабатывалась в основном украинскими специалистами.
Еще один пример успешно развивающегося стартапа – Depositphotos. Компания основана украинским предпринимателем Дмитрием Сергеевым в 2009 году в Киеве. В 2020 году Depositphotos уже является крупнейшим фотобанком мира, который выступает посредником между авторами изображений и их покупателями. Услугами сервиса сегодня пользуются клиенты со всего мира, оказывая им поддержку на 20 языках.
В том же 2009 году в Киеве был основан еще один стартап, получивший мировое признание – Grammarly. Детище Алексея Шевченко, Максима Литвина и Дмитрия Лидера представляет собой онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке. Сервис помогает писать на английском эффективнее и выдает рекомендации касательно правильности, четкости, увлекательности и тона сообщения. Расширение Grammarly настолько востребовано, что оно доступно для всех популярных веб-браузеров - Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox и Microsoft Edge.

В Киеве также находится офис компании MacPaw, основанной 12 лет назад. Компания с мировым именем известна разработкой и распространением программного обеспечения для macOS и iOS. Их продукты включают CleanMyMac X, Setapp, Gemini 2, Unarchiver и другие. Компания утверждает, что по состоянию на 2020 год на каждом пятом компьютере Mac в мире установлено приложение от MacPaw.
Игры
Украина также прославилась своими игровыми компаниями. Знаменитая GSC Game World, основанная в 1995 году Сергеем Григоровичем, известна не только на просторах СНГ, но и во всем мире. Главным проектом студии является игра ААА-класса S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, получившая два продолжения. В портфолио GSC есть также несколько частей стратегии "Казаки". Сейчас студия трудится над S.T.A.L.K.E.R. 2 – продолжением, которое войдет в линейку проектов для игровой приставки нового поколения Microsoft Xbox Series X.
Также стоит упомянуть украинскую игровую компанию 4A Games – она известна по играм Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus, получившие позитивные отзывы критиков и геймеров по всему миру. Помимо множества отечественных игровых студий в Украине обосновались филиалы западных фирм по разработке компьютерных игр – Crytek и Ubosoft.
Электромобили
На дорогах Украины ежегодно растет количество электромобилей. По данным ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром", в 2020 году количество электрокаров в Украине достигло 40 тысяч. Этому способствуют не только законодательные изменения, такие как отмена таможенных и акцизных сборов, но и развитие сети зарядной инфраструктуры. Последние сейчас активно строятся по всей стране, чтобы обеспечить комфортные условия для владельцев этого экологически чистого транспорта.