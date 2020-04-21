ТОП-8 технологических прорывов за историю независимости Украины

Два американских технологических гиганта, Apple и Google, запустили в Украине свои системы бесконтактных платежей – Google Pay и Apple Pay. Модные на Западе услуги стали доступны украинцам. Оба сервиса, запуск которых считался долгожданным нововведением для Украины, позволяют совершать бесконтактные платежи при помощи смартфона, используя чип NFC. Покупки можно совершать как в интернете, так и в любом магазине с бесконтактным терминалом. Благодаря этой технологии отпадает необходимость носить с собой дебетовую или кредитную карту – достаточно обладать телефоном. Первоначально услуги были доступны только клиентам "ПриватБанка". Однако по состоянию на 2020 год Google Pay
работает с 31 банком Украины. Apple Pay
вошла в Украину через полгода после Google, и сейчас поддерживает 29 банков, включая такого гиганта как "ПУМБ".