Вчителька. Найкраща у світі

Наталя Гладких увійшла до топ-50 Global Teacher Prize. Це "Нобелівська премія" у світі педагогів. Як стати найкращою на планеті у своїй професії та якими є авторські методики навчання - читаємо далі.

У 2017-му році мене номінували на українську премію Global Teacher Prize. Тоді я працювала в державній школі з дітьми з комплексними порушеннями.



Номінували батьки учнів, я увійшла до топ-5 найкращих вчителів України. А потім мені запропонували податися на Всесвітню премію.



Не знаю, як відбувається відбір у топ-50 вчителів світу. До процесу залучено багато громадських, освітніх і волонтерських організацій, які вивчали анкети номінантів. У своїй я повністю описувала методики роботи та громадську діяльність. Згодом мені надіслали ще кілька анкет, одна з яких творча - в ній треба було намалювати себе в ролі вчителя, якого бачать.



Анкетування справді було чималим. Я описувала власне дитинство, свою школу та мрію.



Чи я новаторка?

Виявилося, що так. В Україні просто забагато прогалин в освіті для дітей з інвалідністю.



Ми запустили експериментальну школу. Точніше, спочатку це була арт-студія для підлітків з комплексними порушеннями. У нашій країні такі діти досі навчаються не у школах, а вдома. Розпочався процес змін.





Мою дитячу мрію зламали.



"Ви ж розумієте, що не можете бути хореографом. Подивіться на себе", - сказали мені під час вступу в хореографічний коледж. Я хотіла працювати з дітьми, але не вдалася фігурою, не була занадто стрункою.



Плакала.



Але не здалася.



Дослухалася до поради мами та вступила до педагогічного коледжу на вчителя початкових класів. Мені було 16, так все почалося.



Я стала корекційним педагогом.

В Школі соціалізації на базі громадської організації "Бачити серцем" навчаю дітей з інвалідністю, від яких відмовляються загальноосвітні школи.



У нашій школі навчаються діти з комплексними порушеннями. Половина також ходить до загальноосвітніх шкіл. Та водночас інша половина моїх учнів не вчиться у школах. Там вважають, що вони не здатні навчатися.

