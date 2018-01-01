Игорь Рец
SEGODNYA.UA
УКРАИНА-2019
В РЕЙТИНГАХ
За год мы стали толерантнее, немного богаче, но потеряли в военной мощи
Новый год - время подвести итоги, оглянуться и задать себе вопрос - что позитивного для человечества, страны и общества принес очередной оборот планеты вокруг солнца.

В этом материале мы попытаемся перевести рейтинги с языка цифр на человеческий, и разобраться, в чем же мы выиграли, а в чем проиграли в течение 2019-го.
1
+ 6 в рейтинге равенства
Исследование Всемирного экономического форума
Всемирный экономический форум опубликовал очередное исследование, согласно которому Украина занимает 59 место среди 153 стран в рейтинге гендерного равенства. Таким образом, наша страна поднялась на шесть позиций по сравнению с прошлым 2018 годом.
Эксперты анализировали 153 государства, учитывая национальные особенности, возможности женщин и мужчин в карьере, политике, здоровье, образовании.

Украина продемонстрировала хорошие показатели в сфере образования, заняв, как и в 2018-м, 26 место.

В рейтинге гендерного равенства в сфере здравоохранения мы поднялись до 52 места, перескочив сразу 4 позиции.

Наше государство сохраняет относительно низкие позиции в сфере политического расширения прав и возможностей (83 место)

3
+3/-10 в рейтинге процветания
Рейтинг аналитической организации Legatum Institute
В ноябре аналитическая организация Legatum Institute опубликовала рейтинг процветания, в котором Украина заняла 96/167 место. Наши соседи по рейтингу - Тунис (95) и Куба (97)

Украина показала хороший результат в краткосрочной перспективе, поднявшись на три позиции за год, но не самый лучший в долгосрочной, опустившись за 10 лет на 10 позиций.
При составлении рейтинга оцениваются образование, уровень медицины, безопасности, личных свобод, экологии, госуслуг, уровня инноваций и предпринимательства.

Среди сильных сторон нашего государства - условия жизни (69 место) и образование (37 место). Но у нас не все так хорошо с межличностным доверием и доверием к институтам (148 место) и с личной безопасностью (145 место).
В пятерке лидеров рейтинга - европейские страны: Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия.

США на 18 месте, Среди наших соседей - Молдова - 81, Польша - 36, Румыния - 47, Беларусь - 73, Россия на 74. Последнее место - Южный Судан.

В целом, за последние 10 лет показатели по миру выросли. 148 из 167 стран имеют уровень процветания выше, чем в 2009-м.
2
+ 5 в рейтинге конкурентоспособности
Рейтинг Международного института управленческого развития в Швейцарии
В марте 2019 Международный институт управленческого развития в Швейцарии опубликовал ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности. Рейтинг составляется с 1989-го, конкурентность оценивается по 20 критериям в четырех категориях эффективности: экономики, правительства, бизнеса и инфраструктуры.
В этом рейтинге Украина поднялась за год на пять позиций - с 59 до 54 места.

Вершину рейтинга занимает Сингапур, второе место - Гонконг. США спустились с 1 на 3 место, Россия на 45 строчке рейтинга. Последнюю строчку занимает Венесуелла.
4
+1 в общем деле борьбы за климат
Отчет Climat Change Performance index
Украина поднялась на одну строчку в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата. Наша страна заняла 17 место, хотя еще в прошлом году занимала 18 строчку.

Причиной нашей "экологичности", к сожалению, стал кризис, говорится в отчете.

"В этом году Украина занимает 17 место в рейтинге CCPI. Политический и экономический кризис предыдущих лет продолжает влиять на выбросы CO2 в атмосферу и показатели энергопотребления, что приводит к высокому рейтингу в этой сфере. Эксперты подчеркивают, что это (уменьшение выбросов CO2 - ред.) не является результатом эффективной климатической политики. Сокращение выбросов СО2 на душу населения и энергопотребления... связано с перебоями, вызванными конфликтом на Донбассе, в угольной отрасли и энергоемких отраслях промышленности", - говорится в документе.
Наши соседи по списку - Швейцария и Франция. Символично, что рейтинг остается без победителей. Пустые места с первого по третье говорят о том, что ни одна из стран не совершила достаточно для защиты климата. Тем не менее, наиболее близкую позицию к заветным первым местам заняла Швеция (четвертое место) и Дания (пятое место). На шестом месте Марокко.
Замыкают список Саудовская Аравия и США.

Рейтинг стран составляется из расчета объема выбросов парниковых газов, уровня возобновляемой энергии, уровня потребления энергии, внешней и внутренней политики в сфере противодействия изменениям климата.
4
-6 в рейтинге могущества
Рейтинг журнала U.S. News & World Report
Американский журнал U.S. News & World Report. разместил Украину на 39-й строчке в рейтинге могущественных стран по итогам уходящего года.
При формировании рейтинга учитывался ряд факторов: влияние, боевая мощь, членство в международных альянсах: всего в список вошли 80 государств.

Пятерка лидеров - США. Россия, Китай, Германия и Великобритания.
"Украина, страна, история которой переживала длительные периоды оккупации со стороны других государств, сегодня находится в борьбе между войной и миром, а также между коррупцией и реформами. Государство граничит с Черным и Азовским морями и с несколькими восточноевропейскими государствами, включая Россию. Украина провозгласила независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году", - говорится в описании к карточке Украины.
К сожалению, по сравнению с прошлым годом, Украина потеряла шесть позиций; ранее в этом рейтинге наша страна занимала 33 строчку.