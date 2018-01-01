Украина поднялась на одну строчку в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата. Наша страна заняла 17 место, хотя еще в прошлом году занимала 18 строчку.
Причиной нашей "экологичности", к сожалению, стал кризис, говорится в отчете
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"В этом году Украина занимает 17 место в рейтинге CCPI. Политический и экономический кризис предыдущих лет продолжает влиять на выбросы CO2 в атмосферу и показатели энергопотребления, что приводит к высокому рейтингу в этой сфере. Эксперты подчеркивают, что это (уменьшение выбросов CO2 - ред.) не является результатом эффективной климатической политики. Сокращение выбросов СО2 на душу населения и энергопотребления... связано с перебоями, вызванными конфликтом на Донбассе, в угольной отрасли и энергоемких отраслях промышленности", - говорится в документе.