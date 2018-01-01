Новый год - время подвести итоги, оглянуться и задать себе вопрос - что позитивного для человечества, страны и общества принес очередной оборот планеты вокруг солнца.



В этом материале мы попытаемся перевести рейтинги с языка цифр на человеческий, и разобраться, в чем же мы выиграли, а в чем проиграли в течение 2019-го.