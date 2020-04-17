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Праймовые лица канала «Украина 24»: о подготовке программ, работе с гостями и информационном балансе
Как утверждают аналитики, сегодня у зрителей, пожалуй, самой востребованной кнопкой на пульте стали информационно-аналитические каналы. Если жизнь поставлена на паузу, во многих городах и странах информация становится актуальной как никогда. «Украина 24» – новый общенациональный информационный телеканал, доступный в сетях кабельных операторов, в цифровом эфире DVB-T2, в пакетах спутниковых и интернет провайдеров Украины.