Праймовые лица канала «Украина 24»: о подготовке программ, работе с гостями и информационном балансе


Как утверждают аналитики, сегодня у зрителей, пожалуй, самой востребованной кнопкой на пульте стали информационно-аналитические каналы. Если жизнь поставлена на паузу, во многих городах и странах информация становится актуальной как никогда. «Украина 24» – новый общенациональный информационный телеканал, доступный в сетях кабельных операторов, в цифровом эфире DVB-T2, в пакетах спутниковых и интернет провайдеров Украины.

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Круглосуточно в эфире телеканала выпуски новостей, аналитические программы. Канал запустил ряд флагманских авторских проектов с популярными журналистами и ведущими.

Среди них социально-политический проект Василия Голованова «Время Голованова», информационная программа «Украина сегодня» с Виолеттой Логуновой, информационно-политическая программа Тиграна Мартиросяна «Украина с Тиграном Мартиросяном» и авторская программа Евгения Киселева «Реальная политика с Евгением Киселевым».

Авторы проектов рассказали о подготовке своих программ, работе с гостями, о знаковой студии, построенной в ЦУМе, о том, как сохранять информационный баланс и многом другом.
Украина с Тиграном Мартиросяном
Украина сегодня
Время Голованова
Реальная политика с Евгением Киселевым
На этой неделе на канале «Украина 24» стартовала новая информационно-политическая программа «Украина с Тиграном Мартиросяном». С понедельника по пятницу в 18:00 журналист и автор программы Тигран Мартиросян напомнит зрителю картину дня и представит анализ новостей, которые произошли в стране за день.
О гостях в студии:
Гостями будут первые лица государства вне зависимости от их политических предпочтений, партбилетов, жизненных взглядов. В этом и суть нашей новой передачи, которая стартовала во вторник, 14 апреля, «Украина с Тиграном Мартиросяном». За одним круглым столом мы будем общаться с людьми с полярными, порой, очевидно противоположными точками зрения, чтобы как раз прийти к общему знаменателю и найти правду, истину. Объединить страну, как бы громко это, возможно, ни звучало. И круглый стол в данном случае символичен. Нам нужно объединять и объединиться – именно это сегодня в фокусе.
О своих проектах:
В эфире телеканала «Украина 24» выходят два мои проекта – «Большое интервью с Тиграном Мартиросяном» и «Украина с Тиграном Мартиросяном». Они разные. «Украина» – это большой двухчасовой проект, который будет выходить в студии, в другом тайм-слоте с 18:00 до 20:00 с большим количеством гостей. И это будет несколько другой жанр, другой формат. В той или иной форме «Большое интервью» мы тоже сохраним, после запуска «Украины с Тиграном Мартиросяном» мы вернемся к этому вопросу и объединим их в производстве. Так или иначе, «Большое интервью» также будет в эфире телеканала.
О названии «Украина с Тиграном Мартиросяном»:
Здесь все предельно просто и понятно. Это итоговая передача, в рамках которой к вечеру в конце дня мы будем со всей страной говорить о главных событиях, произошедших в Украине в течение дня, и тут же с главными действующими лицами – политиками, экспертами, профильными специалистами – в зависимости от тех или иных событий будем эти факты обсуждать. Потому это день Украины, день нашей страны, который мы и будем анализировать на протяжении двух часов в прямом эфире.
О конкуренции:
Если говорить об авторских проектах, я бы не назвал их конкурирующими. Каждый из них имеет свои жанровые особенности, свои форматные признаки. Они, естественно, будут отличаться друг от друга. Разумеется, информационное вещание остается информационным вещанием, тут ничего не поделаешь, но программы, однозначно, будут разными.
Виолетта Логунова стала главным лицом информационной программы «Украина сегодня». Передача, стартовавшая 30 марта, выходит ежедневно, с понедельника по пятницу, в 20:00 на канале «Украина 24».
Как сфокусировать зрителя на основных новостях дня:
Мы живем в то время, когда информации очень много, ее можно найти на различных платформах и соцсетях, и так получается, что зритель, наш потенциальный зритель, перегружен новостями в течение дня. И, в конце концов, это приводит к тому, что мозг просто отключается, и человек перестает воспринимать, что важно, что не важно, на что стоит обращать внимание, на что не стоит. Он попадает в какой-то водоворот информации, не понимая, что из этого для себя полезно, в принципе, вычленить. Наши главные новости делают акцент только на тех вещах, которые действительно нужно знать для того, чтобы ориентироваться в ситуации в мире и в стране.
Как не уставать от новостей и соблюдать информационный баланс:
Во-первых, невозможно не уставать от новостей. Есть меры предосторожности, которых стоит придерживаться, чтобы не уставать. Необходимо четко обозначить время, когда потреблять информацию. Допустим, наша программа выходит с 20:00 до 21:00. Для себя нужно определить несколько программ, которым стоит уделить внимание, чтобы ознакомиться с важной информацией, без которой сложнее будет ориентироваться в мире. И вот эти выделенные часы - самое правильное для психики и информационного здоровья в том числе. Так же важно уметь отличать правдивую информацию от неправдивой.
О формировании тематики и задачах редакции:
Наша программа итоговая, и поэтому, безусловно, мы не распыляемся буквально на все, что происходит. Например, если в день происходит порядка 50 событий, мы из них берем 10 самых главных. Это именно те новости, не разбираясь в которых сложно оставаться осознанным. И дальше мы анализируем эти 10 событий.

В нашем случае мы даем информацию и добавочную стоимость к этой информации. Стараемся максимально широко осветить каждую тему, с которой соприкасается наш зритель.
Первые впечатления от работы в новой команде:
Мы буквально сразу оказались в таком графике, что со стороны отойти и посмотреть просто на данный момент нет возможности. С 11:00 и до 23:00 пока не получается даже пообедать. Это 12 часов, в которые ты включен, и у всей редакции возможности отойти друг от друга практически нет. Но первые впечатления: безусловно, это оказалось сложнее, чем мы думали, но и гораздо интереснее.
С понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина 24» выходит политическое шоу Василия Голованова«Время Голованова». В передаче представители власти и оппозиции отвечают на вопросы ведущего.
О гостях проекта:
Подбирая гостей в студию, я руководствуюсь в первую очередь интересом зрительской аудитории. Это должны быть лидеры мнений, политики, провластные и оппозиционные, чье мнение интересно нашему телезрителю.

Уровень откровенности гостей меняется. Со многими я уже давно знаком, и у собеседника возникает ощущение доверия. И в силу этого наши эфиры становятся интереснее, собеседник раскрывается глубже. Это зрители могут увидеть в эфире телеканала «Украина 24» в моей программе «Время Голованова».

Моя задача – как можно глубже и интереснее раскрыть тему. Насколько мои вопросы провокационны, пусть оценивает зритель.
Что даст программа телезрителям:
Телезрителям программа даст взвешенный взгляд на происходящее в Украине и в мире в более мягкой подаче, не такой строго информационной. Время нашего эфира – после 21:00 – располагает более отстраненно и расслабленно взглянуть на окружающий мир.
О новой локации:
Сейчас выпуски передачи «Время Голованова» выходят из ЦУМа. Почему так? Эта локация, как памятник сегодняшнему дню, когда время остановилось, и карантин парализовал большую часть мира. Потому что остановились торговые центры и общественный транспорт, закрылись магазины и кинотеатры. Это такой символ эпохи – остановившийся закрытый торговый центр, где мы проводим нашу беседу вечером. Естественно, проект будет находиться там только до тех пор, пока действует карантин. Зритель понимает, что как только карантин закончится, там появятся люди, и проект заживет по-другому, в другом месте.
Еженедельно в 21:00 по воскресеньям в эфире «Украина 24» выходит программа «Реальная политика с Евгением Киселевым». Известный журналист и политический обозреватель Евгений Киселев в прямом эфире делится своим взглядом о событиях в стране и мире за прошедшую неделю.
О подготовке программы:
В моей передаче очень важно быть в курсе событий. В курсе того, что происходит, в курсе общественного дискурса, знать, что люди думают, что пишут в разных СМИ комментаторы, что пишут на своих страницах в соцсетях известные блогеры. Понимать весь спектр оценок. Когда у тебя программа идет два часа, и во время этой программы ты разговариваешь со многими людьми в прямом эфире, нужно быть готовым к любому повороту разговора. К тому, что люди будут ссылаться на какие-то публикации, на какие-то другими людьми высказанные мнения. При этом часто собеседники делают то, что называется впроброс, исходя из того, что они предполагают, что я в курсе, и квалифицированная часть аудитории – тоже. И моя обязанность как ведущего в этом случае вклиниться в монолог гостя и пояснить зрителям, о чем идет речь. Потому что на самом деле зритель вправе не прочитать какую-то статью или не быть проинформированным о том, что какой-нибудь популярный блогер написал какую-то хлесткую заметку.

Поэтому в значительной степени моя подготовка к эфиру – это просто впитывание в себя огромного массива информации и комментариев, оценок и мнений. Это самая главная часть моей работы.
О гостях программы:
Но, разумеется, подготовка не сводится только к этому. Во-первых, нужно договориться с коллегами, кого именно мы позовем в эфир. На самом деле это нетривиальная задача, потому что каналов много, итоговых программ, которые выходят с четверга по воскресенье, тоже много, все хотят заполучить ньюсмейкеров. Часть работы – договориться с интересными комментаторами, экспертами, ньюсмейкерами. Кто-то готов выходить на связь из дому, оставаясь на добровольном карантине, кто-то, надев маску и перчатки, приняв все необходимые меры предосторожности, все-таки приезжает к нам в студию.

Программа, выходящая в прямом эфире, должна быть в прямом эфире и при этом отражать информационную реальность, которая существует на 21:00 киевского времени в воскресенье.
Мои правила:
С одной стороны, я работаю по принципу «делай, что должен, и будь что будет». С другой стороны – нельзя объять необъятное. И в мире, и в стране происходит огромное количество событий. Мои коллеги из других проектов тоже о чем-то рассказывают. Моя программа – авторская, я выбираю те события, которые мне представляются важными и интересными, о которых могу рассказать интересно и содержательно, темы, на которые могу пригласить интересных гостей, экспертов, комментаторов. Порой это мой личный субъективный взгляд на то, что происходит в стране и в мире.
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