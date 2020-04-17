Праймовые лица канала «Украина 24»: о подготовке программ, работе с гостями и информационном балансе

В моей передаче очень важно быть в курсе событий. В курсе того, что происходит, в курсе общественного дискурса, знать, что люди думают, что пишут в разных СМИ комментаторы, что пишут на своих страницах в соцсетях известные блогеры. Понимать весь спектр оценок. Когда у тебя программа идет два часа, и во время этой программы ты разговариваешь со многими людьми в прямом эфире, нужно быть готовым к любому повороту разговора. К тому, что люди будут ссылаться на какие-то публикации, на какие-то другими людьми высказанные мнения. При этом часто собеседники делают то, что называется впроброс, исходя из того, что они предполагают, что я в курсе, и квалифицированная часть аудитории – тоже. И моя обязанность как ведущего в этом случае вклиниться в монолог гостя и пояснить зрителям, о чем идет речь. Потому что на самом деле зритель вправе не прочитать какую-то статью или не быть проинформированным о том, что какой-нибудь популярный блогер написал какую-то хлесткую заметку.



Поэтому в значительной степени моя подготовка к эфиру – это просто впитывание в себя огромного массива информации и комментариев, оценок и мнений. Это самая главная часть моей работы.

