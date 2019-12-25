ПОТАП - МИШКА, MONATIK - ЗАЙКА:
как бы выглядели звезды в детских новогодних костюмах сейчас


НОВЫЙ ГОД 2020
ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА!
ПОТАП - МИШКА, MONATIK - ЗАЙКА:
как бы выглядели звезды в детских новогодних костюмах сейчас


НОВЫЙ ГОД 2020
ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА!
До Нового года осталось всего ничего, и все дети уже успели продемонстрировать праздничные костюмы. Давайте представим, как бы выглядели наши любимые звезды шоу-бизнеса в детских новогодних образах.

Сегодня.Lifestyle собрали архивные фото звезд, сделанные в канун Нового года, а также "примерили" на них детские костюмы сейчас; расспросили, как будут отмечать Новый год 2020, и узнали о самых неожиданных подарках.

Обязательно доскрольте до конца :)

NK | Настя Каменских


О подарках

Дарить что-то на Новый год скорее традиция, чем неожиданность. Но если говорить о подарках в общем, то для меня важно, чтобы в нем была душа, цифра в чеке - не главное.

О новогодних традициях

Чаще всего в Новый год я работаю. Это традиция многих артистов (смеется). Но я очень люблю это волшебное время. Обязательно каждый год я наполняю дом праздничной атмосферой: украшаю огоньками, наряжаю елку. Очень люблю этот процесс. Он мне напоминает детство, когда я жила в Италии: мы всей семьей суетились у елки под рождественские хиты, а в доме пахло пряниками. А сейчас я наполняю праздником уже свое семейное гнездышко.


О достижениях и планах

Это очень классный год, и я радовалась всему, что со мной происходило. 2019-й был насыщен яркими событиями и важными для меня моментами, новыми впечатлениями и творческими открытиями. Одним из таких стала моя песня Elefante, которая покоряет радио США, Канады и Мексики, где украинский артист звучит впервые. Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, у меня всегда есть новые планы, новые цели и мечты. И впереди еще очень много всего. И планы на 2020-й грандиозные.

О воспоминаниях из детства

Когда-то на детском утреннике я была в костюме…буквы «Н» (смеется). Все были «зайчиками», «лисичками», «снежинками», а моя мама хотела, чтобы я всегда была Настей (улыбается). Она сама шила мне костюм, украшала его какими-то деталями, чтобы я сверкала на утреннике. Так вот, берите пример и тоже всегда будьте собой, о чем я говорю и в своем клипе Elefante - любите себя такими, какие вы есть, будьте уникальны, ведь красота мира - в его разнообразии.

MONATIK


О лучшем подарке на Новый год

Я очень рад каждому подаренному мне подарку. Но самый лучший подарок на Новый год случился три года назад, когда родился младший сын.

Главный ритуал - украшение елки

Из года в год новогодняя традиция нашей семьи. Мы собираемся все вместе и вешаем на елку знаковые игрушки. В этом году в рамках мирового тура мне удалось посетить Universal Studio в Лос-Анджелес, Disneyland в Орландо и приобрести елочные игрушки с любимыми персонажами и героями из кинолент. Они также займут свое место на нашей семейной елке.


В 2019 году нам действительно удалось многое

Мы каждый год с командой работаем очень ответственно, но в этом году действительно сделали мощный рывок и усердно постарались подарить максимальное количество эмоций. Мы собрали на нашем шоу на НСК «Олимпийский» более 60 тысяч людей, отправились в стадионный тур по Украине, показали музыку Made in Ukraine всему миру (успели посетить более 20 стран). Но еще больше планов у нас на следующий год. Мы готовимся сильно начать предстоящий год и подарить еще больше ритма.

Новый год - только на сцене

И мы, артисты, этому несказанно рады. В этом году мы традиционно будем дарить потрясающие эмоции своему слушателю. А 1 января отпразднуем этот потрясающий светлый праздник вместе с семьей. Каждый год мы также организовываем новогодний праздник для нашей корпорации. В этом году у нас кубинская тематика, а в прошлом - была хип-хоп вечеринка.

Регина Тодоренко


Я всегда сама наряжаю елку, и каждый раз она у меня особенная, тематическая

Украшаю ее тем, что призываю к себе в новом году. Это может быть елка, украшенная записочками с пожеланиями или печеньем, внутри которого предсказания, или елка с открытками из моих путешествий, или долларовая елка, которая у меня когда-то была. И каждый год под елку я кладу то, что хотела бы, чтобы сбылось. Но в этом году мы немного отошли от традиций и уже поставили не тематическую, но большую красивую елку, украшенную ангелочками. Кстати, елка у нас специальная, гипоаллергенная, потому что мне не хочется ради праздника убивать дерево.



Не успела взять интервью у Джулии Робертс!

Этот год был очень продуктивным. Мне кажется, что касается моей профессиональной деятельности, то я осуществила все, что хотела, и даже немного больше. В этом году я получила большое количество премий, чем очень горжусь. Я очень благодарна своим зрителям, которые смотрят на Youtube мое шоу «Пятница с Региной», голосуют за меня, которым интересно то, что я делаю.



Мне, конечно же, хочется делать гораздо больше. Мы отпраздновали очень крутую душевную свадьбу с Владиславом Михайловичем, и даже успели провести пару недель медового месяца.
Что касается неосуществленных планов, то в этом году я не успела взять интервью у Джулии Робертс для своего шоу, хотя в планах это было. Не успела побыть со своими дедулей и бабулей. Мне бы хотелось все-таки проводить с ними чуть больше времени.




О новогодних образах
в детстве

В 3 года на новогоднем утреннике в детском саду я была Снежинкой и, кажется, это был мой первый образ! После я была и елкой, и лисичкой, а когда уже стала выступать на утренниках в составе нашего детского театра, то была и далматинцем, и даже Дедом Морозом!
Новогодние воспоминания из детства - бесценны

Мне было тогда 5 лет. Мой папа, уходя в рейс, пообещал привезти мне огромную куклу в мой рост. Я просто грезила ею. Я представляла, как буду возить ее в коляске, играть с ней в дочки-матери, ведь все девочки любят играть в эту игру.
И тут, спустя какое-то время, в канун Нового года к нам домой приезжает какой-то лысый мужчина с бритой бородой. А у моего папы всю жизнь, все мои 5 лет, которые я его знала, были борода и усы. Конечно же, в этом лысом мужчине я не узнала своего отца. И до тех пор, пока он не показал мне куклу, я так и не поняла, что это мой папа.
Я везде ходила с этой куклой в мой рост, кормила ее, читала ей книжки, возила ее в коляске. Она была моей «дочкой». Пожалуй, это был самый неожиданный и самый запоминающийся подарок ;)


Злата Огневич

Самый неожиданный подарок - путешествие

Когда-то Таиланд был для меня огромной несбыточной мечтой и друзья, зная это, сделали мне приятный сюрприз и подарили долгожданную и незабываемую поездку туда. Это самый неожиданный подарок к Новому году. Я настолько полюбила эту страну, что с тех пор была уже в Таиланде девять раз.


Пока у меня нет семьи, моя любимая традиция - встречать Новый год на работе

Так будет и в этом году, я проведу эту ночь в Полтавской области с моей командой, с моими любимыми музыкантами в окружении прекрасных гостей нашего новогоднего праздника. Искренне верю, что как встретишь Новый год - так его и проведешь. Я верю в то, что следующий год пройдет в работе и творчестве.
Не очень любила все эти переодевания во время новогодних праздников

Потому что обычно было холодно, и я не понимала, почему нужно мерзнуть и ходить в этих дождиках ради непонятной красоты. Сейчас, когда появилось столько прикольных мультяшных героев, я была бы Дартом Вейдером или Принцессой Леей, или, чтобы рассмешить людей - невестой Шрэка. Нужно придумывать забавные образы, чтобы веселить людей вокруг!

2019 - очень насыщенный год!

Этот год выдался очень насыщенным, состоялись мои гастроли по Северной Америке и Канаде, мы начали первую часть всеукраинского тура "Чекай", который охватит 35 городов. Также 13 декабря появился новый релиз - проект "Сила поколінь", очень хотелось поделиться моим ощущением этого праздника с помощью песен. Также в этом году появился клип "Солодка кара" и знаковый для меня трек "Богиня", в котором я призываю всех девушек полюбить себя настоящими и признать, что именно в неидеальности и заключается настоящая красота.

Артем Пивоваров

Я помню, когда ко мне приехал дальний родственник - у моей бабушки 6 братьев и 5 сестер. Соответственно, в Волчанске и не только у меня очень много родственников, и я этому несказанно рад. Еще больше я был рад в детстве!

Мне было 6 или 7 лет, приехал дядя и подарил железную дорогу большущую, еще отдельно были машинки на управлении и можно было соревноваться. И мы с моим другом постоянно соревновались, это еще одна отдельная большая дорога. Денди! Там был такой набор, что, честно говоря, я думал, у меня будет остановка сердца! Это был самый яркий Новый год!

Еще больше ярких историй о новогодних традициях и планах Артем Пивоваров рассказал в видео:

Катя Гуменюк

О традициях и подарках
В детстве, когда мне было восемь или девять лет, мне подарили мой первый мобильный телефон. Он был розовый, и я была очень счастлива.

Мы всегда очень ответственно готовимся к Новому году: в моей семье есть традиция вместе наряжать елку. Мы ищем лучшие елочные украшения, игрушки, а сам праздник стараемся встречать тоже в семейном кругу.


О воспоминаниях и планах

У меня очень яркие воспоминания о своих новогодних образах из детства: я была и хлопушкой, и снежинкой, и волшебницей. Видимо, в любом праздничном амплуа я успела побывать за свое детство.

2019 был для меня очень плодотворным: все мои мечты и цели были выполнены. Но этот год заставил поставить еще больше целей на 2020, и это будет своеобразным вызовом для меня. Имею грандиозные планы на будущий год, скоро вы сами все увидите!




Анатолий Анатолич

Я часто делаю подарки себе, и, к сожалению, всегда знаю, чего от себя ожидать

А если серьезно, то едва ли не самый неожиданный подарок для меня - путешествия. Мы с семьей много путешествуем, и даже если заранее планируем поездку, все равно эмоции и впечатления от нее иногда никак нельзя предсказать.

Мы с семьей наряжаем елку, дом и смотрим фильмы «Один дома»

А 1 января устраиваем вечеринку для друзей семьи. Наряжаем собаку и кота в милые новогодние костюмы. Кстати, наша кошка - породы сфинкс, и ей зимой иногда действительно бывает прохладно, поэтому костюм она будет носить не только для красоты.

Круто, когда возможностей становится больше, чем времени в графике. Но я в ближайшем будущем все-таки оптимизирую свое время и начну воплощать задуманное

К сожалению, я просто физически не успел выполнить все запланированное. Осталось сделать очень много: в плане спорта, например, я хочу начать подготовку к триатлону, плавать и кататься на велосипеде, но я просто не знаю, как найти на это время.

В творчестве - у меня есть несколько идей, которые я не успел воплотить в уходящем году. А еще я не во всех запланированных местах побывал.

Я встречу Новый год на сцене, но со мной будет моя семья, и это самое главное

Как-то в год свиньи я был в милом розовом костюме поросенка с таким хвостиком-крючком. А обычно я люблю встречать Новый год в смокинге.


Ната Жижченко

Самый незабываемый подарок - терменвокс

Это электромузыкальный инструмент, на котором я мечтала играть, и мне Евгений (Евгений Филатов - супруг Наты, - ред.) подарил. Я мечтала о нем все юношество. В то время его было тяжело приобрести, сейчас тоже нелегко, но где-то из Америки его везли, переправляли... Я пришла, а он завернут в подарочную бумагу, на стойке уже стоит. Это был момент нового ракурса жизни!

С кем Ната Жижченко отметит Новый год 2020, без каких традиций не обходится праздник звезды - узнайте в видео:
Тимур Мирошниченко


Новогодние подарки - это о тепле. Такие, которые будут напоминать о тех, кто их дарит

Обожаю получать в эту ночь теплые зимние свитера. Они лучше всего греют в холодные месяцы зимы.

У меня за много лет уже сложилась традиция работать на Новый год. А отмечать его уже с друзьями и семей с 1 января и до... Ну, как получится. Иногда и на пару недель затягивается!

Я каждый год в конце декабря составляю собственный To Do List

Там и цели, и желания, и мечты. В этом году я выполнил абсолютно все пункты из последнего списка. Поэтому могу смело назвать уходящий максимально продуктивным и успешным.


Эту новогоднюю ночь, опять-таки, буду праздновать с несколькими сотнями гостей вечеринки далеко от Киева.

С семьей договорились отпраздновать еще в последних числах декабря, а вот с друзьями - уже со 2 января.

В детском саду, конечно же, был зайчиком

Бывали образы из украинского вертепа. В более взрослом возрасте как-то была костюмированная вечеринка по мотивам «Кавказской пленницы». Я был Шуриком, но фотодоказательств не сохранилось.

В последние годы мой образ в новогоднюю ночь неизменный - это смокинг.
Старшая группа "Звездочка"
поздравляет вас с Новым 2020 годом!
Авторы: Валерия Ильченко, Анастасия Очеретнюк
Фото: пресс-службы, Instagram