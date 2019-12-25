Круто, когда возможностей становится больше, чем времени в графике. Но я в ближайшем будущем все-таки оптимизирую свое время и начну воплощать задуманное



К сожалению, я просто физически не успел выполнить все запланированное. Осталось сделать очень много: в плане спорта, например, я хочу начать подготовку к триатлону, плавать и кататься на велосипеде, но я просто не знаю, как найти на это время.



В творчестве - у меня есть несколько идей, которые я не успел воплотить в уходящем году. А еще я не во всех запланированных местах побывал.



Я встречу Новый год на сцене, но со мной будет моя семья, и это самое главное



Как-то в год свиньи я был в милом розовом костюме поросенка с таким хвостиком-крючком. А обычно я люблю встречать Новый год в смокинге.



