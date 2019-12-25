О достижениях и планах
Это очень классный год, и я радовалась всему, что со мной происходило. 2019-й был насыщен яркими событиями и важными для меня моментами, новыми впечатлениями и творческими открытиями. Одним из таких стала моя песня Elefante, которая покоряет радио США, Канады и Мексики, где украинский артист звучит впервые. Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, у меня всегда есть новые планы, новые цели и мечты. И впереди еще очень много всего. И планы на 2020-й грандиозные.
О воспоминаниях из детства
Когда-то на детском утреннике я была в костюме…буквы «Н» (смеется). Все были «зайчиками», «лисичками», «снежинками», а моя мама хотела, чтобы я всегда была Настей (улыбается). Она сама шила мне костюм, украшала его какими-то деталями, чтобы я сверкала на утреннике. Так вот, берите пример и тоже всегда будьте собой, о чем я говорю и в своем клипе Elefante - любите себя такими, какие вы есть, будьте уникальны, ведь красота мира - в его разнообразии.