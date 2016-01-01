УСИК – ЧИСОРА
Первый большой бой Усика в супертяжах
31 октября
Для бывшего короля первого тяжелого веса Александра Усика бой 31 октября - первый настоящий тест в новой весовой категории.

Украинец был абсолютным чемпионом мира в крузервейте и перешел в супертяжи, а теперь борьбу за титулы нужно начинать сначала.

Первый бой в новом весе против Чазза Уизерспуна был «проходным» - американец занимает 135-е место в рейтинге.

А вот британец Чисора – боец из ТОП-10, который привык сражаться с именитыми соперниками – от Кличко до Фьюри. Как Усик пройдет этот тест - узнаем уже сегодня!
МОЖЕТ СТАТЬ №3 В ИСТОРИИ
Только два боксера в истории смогли завоевать титулы чемпиона мира в крузервейте и в супертяжеловесах – Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй. Усик мечтает стать в один ряд с ними.

На этом пути бой с Чисорой – первый шаг. В случае победы, Усик станет обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа – чемпионом по трем основным версиям из четырех.
БИТВА
СКАНДАЛИСТОВ
1 раунд
2 раунд
3 раунд
Чей Крым?
Уроженец Симферополя долгое время отказывался отвечать на вопросы журналистов "Чей Крым?" и называл их собачьими. Позже Усик заявил, что "Крым - Божий", "Люди, которые там - вот и есть Крым". Позже боксер высказывался, мол, возвращение оккупированного полуострова зависит от народа и от воли Господней. Также он выражал свое мнение, что конфликт с Россией спровоцирован "царьками" и нужно "мириться с братьями". Ни разу боксер не сказал, что Крым – это Украина.
Церковь и «один народ»
Некоторое время назад Усик с головой ушел в религию вместе со своим кумом Василием Ломаченко. Вместе они снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ. Посыл такой: нужно мириться, а в конфликте виновата не российская агрессия, а украинский национализм.
Вызов хейтерам
Болельщики часто критиковали Усика за пророссийскую позицию, но боксер в ответ выпустил запугивающий ролик, на котором якобы нокаутирует "диванных экспертов". В защиту простых болельщиков выступил борец Богдан Грицай, предложивший Усику бой по правилам ММА. Но Усик не принял вызов.
Пощечина Кличко-старшему
В 2012 году Чисора проводил бой против Виталия Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC. Накануне поединка во время дуэли взглядов британец неожиданно отвесил украинцу увесистую пощечину. Кличко был ошарашен такой наглостью соперника, но сумел сдержать свои эмоции. Чисора пытался поднять градус поединка и вывести украинца из себя, но только разозлил чемпиона.
Плевок в Кличко-младшего
Перед самым поединком Чисора предпринял еще одну попытку вывести Виталия из себя. Уже находясь в ринге, он подошел к Владимиру Кличко и просто плюнул ему в лицо водой. Украинец хладнокровно пропустил провокацию британца, а затем уже Кличко-старший отомстил и за брата, и за себя. Победил, правда, по очкам.
Драка и арест
Во время пресс-конференции после поединка в зал ворвался бывший соперник Владимира Кличко Дэвид Хэй и утроил с Чисорой словесную перепалку, которая завершилась рукоприкладством. На следующий день немецкая полиция арестовала Чисору, но позже он был освобожден. Тем не менее, Дерек временно был лишен боксерской лицензии.
ПРОГНОЗ
Победа Усика 1.12, ничья 25.0, победа Чисоры 5.50
Наиболее вероятным исходом называют победу Усика нокаутом или техническим нокаутом в промежутке 7-9 раундов.
ПУТЬ УСИКА
После победы в Лондоне-2012 про Усика в Украине узнали даже те, кто никогда не интересовался боксом. Кадры победного гопака после финала с опытным итальянцем Руссо вмиг облетели Интернет. Неудивительно, что даже на его первые бои в профибоксе собирался аншлаг.
«Золото» Олимпиады!
2012
2016
В 2016 году Усик дошел до первой схватки за чемпионский пояс. В Польше он встретился с чемпионом мира WBO в 1-м тяжелом весе, непобежденным поляком Кшиштофом Гловацки. Грамотная тактика принесла Усику чемпионский титул единогласным решением судей. Украинец побил рекорд Холифилда, став чемпионом мира в 1-м тяжелом весе в 10-м поединке в профи. Холифилд сделал это в 12-ти боях.
Первый титул
Новый турнир WBSS позволил Усику быстро провести объединительный бой – в январе 2018 года в Риге. Вот только чемпион WBC Майрис Бриедис оказался не подарком. После 12 раундов рубки никто не был уверен в победителе. Александр находился в шаге от провала. Но после ничьей у двух судей третий таки отдал победу украинцу.
Самый сложный бой
2018
2018

К бою с Муратом Гассиевым Усика тайно готовил отец Ломаченко. Он подвел Александра к бою в такой форме, что у россиянина просто не было шансов. Но схватка проходила в Москве, что добавило ей принципиальности. А после победы единогласным решением судей Усик получил 4 пояса и Кубок Мохаммеда Али, став пятым в истории бокса абсолютным чемпионом мира.
Объединение титулов
Поединок Усика с англичанином Тони Белью стал последним для украинца в 1-м тяжелом весе. Плюс Усик таким образом выходил на рынок Великобритании, а также заработал рекордный гонорар – 2,5 млн евро. В итоге, проиграв первые раунды, украинец победил тяжелым нокаутом в 8-м. И о новой звезде заговорили в Британии и США.
Последний бой в крузервейте
2018
2020

И вот – первый серьезный тест для Усика в супертяжеловесах! Дерек Чисора на 17 кг тяжелее и имеет за плечами опыт боев с лучшими в этом дивизионе. В ночь на воскресенье узнаем победителя!
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