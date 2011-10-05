«УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС» -

ЭТО КАК И ДЛЯ КОГО?

Однако банковские услуги для бизнеса, как правило, не бесплатны. Компании и физические лица-предприниматели вынуждены закладывать в свой бюджет расходы на открытие и обслуживание счета, подключение к дополнительным услугам, различные комиссии и т. д.

В начале февраля крупнейший украинский государственный банк «ПриватБанк» запустил масштабную программу поддержку украинского предпринимательства — «Успешный бизнес». Участники этой программы смогут получить бесплатный или льготный доступ к услугам банка, которые наиболее востребованы среди представителей малого и среднего бизнеса.

В частности, в рамках акции представители бизнеса смогут бесплатно открыть счёт в банке и платить 0 грн за его обслуживание. Также они будут иметь возможность подключиться к платёжной системе LiqPay и открыть электронный кошелёк по льготному тарифу. Кроме того, для участников акции предлагаются выгодные условия по зарплатным проектам и приёму торговой выручки.

Сегодня успешный бизнес невозможен без удобного и надёжного банковского сопровождения.

Программа поддержки украинского предпринимательства — «Успешный бизнес».