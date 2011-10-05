Главная Новости Life Спорт
Facebook
Youtube
Instagram
новые возможности для тех, кто умеет считать
УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС:
Новая программа «ПриватБанка» для бизнеса позволяет существенно экономить на банковском обслуживании
«Богатство начинается с бережливости», — гласит китайская поговорка
Этот принцип особенно важен на этапе становления бизнеса или в период экономических кризисов. И сейчас эта сентенция особенно актуальна.
«УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС» -
ЭТО КАК И ДЛЯ КОГО?
Однако банковские услуги для бизнеса, как правило, не бесплатны. Компании и физические лица-предприниматели вынуждены закладывать в свой бюджет расходы на открытие и обслуживание счета, подключение к дополнительным услугам, различные комиссии и т. д.
В начале февраля крупнейший украинский государственный банк «ПриватБанк» запустил масштабную программу поддержку украинского предпринимательства — «Успешный бизнес». Участники этой программы смогут получить бесплатный или льготный доступ к услугам банка, которые наиболее востребованы среди представителей малого и среднего бизнеса.
В частности, в рамках акции представители бизнеса смогут бесплатно открыть счёт в банке и платить 0 грн за его обслуживание. Также они будут иметь возможность подключиться к платёжной системе LiqPay и открыть электронный кошелёк по льготному тарифу. Кроме того, для участников акции предлагаются выгодные условия по зарплатным проектам и приёму торговой выручки.
Сегодня успешный бизнес невозможен без удобного и надёжного банковского сопровождения.
Программа поддержки украинского предпринимательства — «Успешный бизнес».
Выгодные
условия акции
МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ГРИВЕН
Тарифы «ПриватБанка» для бизнеса всегда были конкурентными, а набор услуг мобильного банкинга максимально широк и удобен в использовании. Именно этим объясняется тот факт, что 65,7% всех украинских компаний и 73,3% частных предпринимателей сотрудничают с «ПриватБанком», а 45% юрлиц и 70% предпринимателей считают основным банком.
Благодаря программе «Успешный бизнес» число клиентов банка может увеличиться еще больше. Ведь участникам этой акции предлагается сэкономить на банковском обслуживании от нескольких до десятков тысяч гривен, в зависимости от их активности.
Акция «Успешный бизнес» рассчитана до конца апреля и будет включать в себя несколько этапов. Принимать в ней участие могут как юридические лица, так и частные предприниматели.
«Счет новым клиентам» -
стартовал 1 февраля.
На этом этапе представители бизнеса могут бесплатно открыть текущий счет в национальной валюте в «ПриватБанке» и не платить за его обслуживание до 30 апреля включительно.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Заполнить форму
Чтобы принять участие в акции, клиенты банка должны подтвердить свое участие на официальной странице wow.pb.ua, заполнив регистрационную форму.
Следующие этапы акции будут запущены по графику:
ВНИМАНИЕ!
На этом этапе участники программы «Успешный бизнес» имеют возможность подключиться к платежной системе LiqPay на льготных условиях. Комиссия за платежи будет составлять 2,2% вместо обычных 2,75%. Такие условия будут действовать до 15 мая.
Подключайся к LiqPay на 20% дешевле
Срок действия предложения: с 15.02.2021 по 28.02.2021
Подробности об этом этапе акции вы сможете найти здесь 15 февраля. Не забудьте сохранить эту статью во вкладках
За зачисление торговой выручки на банковский счет обычная комиссия банка составляет 5 грн. В рамках акции «Успешный бизнес» перевод выручки на счет через терминалы самообслуживания (ТСО) производится без комиссии.
Торговая выручка без комиссии
Срок действия предложения: с 01.03.2021 по 14.03.2021.
Подробности об этом этапе акции вы сможете найти здесь 28 февраля. Не забудьте сохранить эту статью во вкладках
Открыть зарплатный проект в «ПриватБанке» в период действия акции «Успешный бизнес» - выгодно. Тариф на зачисление денег через отделения банка снижен в 2 раза: с 0,5% до 0,25%. А зачисление зарплат через Приват24 станет абсолютно бесплатным (комиссия банка – 0%).
Зарплатный проект
Срок действия предложения: с 15.03.2021 по 28.03.2021.
Подробности об этом этапе акции вы сможете найти здесь 14 марта. Не забудьте сохранить эту статью во вкладках
© Segodnya.ua, 2021. Все права защищены.

Идея: segodnya.ua
Автор текстов: Александра Романюк
Арт-директор: Елена Бибер
Credits: Getty Images

ПриватБанк Лицензия № 22 от 05.10.2011 г.
МЕНЮ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ