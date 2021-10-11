Власть, бизнес, "Прилуки особливі"

К слову, как оказалось в ходе общения, работа - главный фактор, заставляющий жителей Прилук переживать из-за остановки фабрики:



"Тысячи рабочих окажутся на улице, и кто-нибудь, например, Россия, предприятие заберет. Работали бы дальше", - говорят взрослые прилучане, отдыхающие на лавках в центре города.



Некоторые собеседники, которые ценят фабрику именно из-за сигарет, переживают из-за возможного роста цен на продукцию:



"Я сам курю, если больше сигарет не будут выпускать, то будут возить из других стран. Много потеряют рабочих мест, это тоже плохо", - жалуется молодой человек, прогуливающийся с компанией сверстников.



А некоторые, напротив, считают действия табачных компаний формой шантажа и считают, что сами фабрики на закрытие не пойдут, а лишь поднимают шум:



"Я не верю, что фабрика прекратит работу. Это шантаж в отношении правительства. Фабрика закрылась неспроста, здесь достаточно дешевая рабочая сила и рынки сбыта. Закрывать чисто из-за подорожания они не решатся. Да, можно припугнуть, надавить, выбить себе дотации или поблажки, но закрывать? Я не думаю, что в Европе рабочая сила дешевле, чем у нас. Даже если предприятие закроют, место займут конкуренты", - говорит наш собеседник.



Полное видео о том, как в Прилуках реагируют на закрытие фабрики, смотрите в нашем специальном ролике, который доступен в окошке ниже:

