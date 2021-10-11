Власть, бизнес, "Прилуки особливі"

4 октября
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1049
, который вводит единый счет для уплаты налогов, сборов и ЕСВ. Помимо этого, документ предусматривает введение торговой наценки на сигареты для оптовых продавцов - до 7%, для розничных - до 13%. По факту это означает, что маржа при продаже табака в рознице не сможет превысить 13%, а при продаже оптом - 7%.
Как это работает? В Украине есть понятие максимальной розничной цены (МРЦ) сигарет. То есть табачные изделия не могут продаваться конечному потребителю по цене, которая выше МРЦ. Такую цену устанавливают еще на этапе производства сигарет, тогда же с нее платят налоги. А возмутившая табачников поправка к законопроекту №1049 предусматривает, что до 2021 года их обяжут продавать продукцию оптовикам по цене не более 80% от МРЦ, а оптовиков - розничным сетям по цене не более 87% от МРЦ (плюс налоги).
В таком предложении увидели угрозы как для табачных компаний, так и для конечного потребителя. В ассоциации "Укртютюн" подсчитали, что инициатива в конечном счете сделает сигареты дороже в среднем на 18%. "Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 гривен, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли"
, – уверяют в ассоциации
.