ИГОРЬ РЕЦ
SEGODNYA.UA
Власть, бизнес, "Прилуки особливі"
Едем в "столицу табака", чтобы разобраться, как реагируют местные жители на новости об остановке сигаретной фабрики

Прилуки - город с населением в 54 тысячи человек, расположенный примерно в 150 километрах как от Киева, так и от областного центра - Чернигова. У Прилук тысячелетняя история - во времена Киевской Руси здесь стояла крепость для защиты от набегов кочевников.

Кому-то Прилуки известны лишь по одноименной марке сигарет, кому-то - по табачной фабрике, которая приносит региону внушительный доход. Табачная промышленность - часть Прилук уже более чем 100 лет.

И, как недавно стало известно, табачная история Прилук может закончиться. Почему это может произойти, чем это опасно и что думают о происходящем сами жители Прилук, расскажем в этом материале.

1
Табачные компании VS государство
Как начинался конфликт и чего ждать в будущем
Как часто бывает, большое начинается с малого. Так, причиной для разговоров о сворачивании деятельности табачных компаний стало голосование в Верховной Раде за законопроект №1049. Инициатива, поддержанная парламентским большинством, серьезно взволновала табачных производителей и заставила принять ответные меры, у некоторых - в виде остановки производства. Эту дату и будем считать отправной точкой в этой истории.
4 октября
Голосование за законопроект №1049
4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1049, который вводит единый счет для уплаты налогов, сборов и ЕСВ. Помимо этого, документ предусматривает введение торговой наценки на сигареты для оптовых продавцов - до 7%, для розничных - до 13%. По факту это означает, что маржа при продаже табака в рознице не сможет превысить 13%, а при продаже оптом - 7%.

Как это работает? В Украине есть понятие максимальной розничной цены (МРЦ) сигарет. То есть табачные изделия не могут продаваться конечному потребителю по цене, которая выше МРЦ. Такую цену устанавливают еще на этапе производства сигарет, тогда же с нее платят налоги. А возмутившая табачников поправка к законопроекту №1049 предусматривает, что до 2021 года их обяжут продавать продукцию оптовикам по цене не более 80% от МРЦ, а оптовиков - розничным сетям по цене не более 87% от МРЦ (плюс налоги).

В таком предложении увидели угрозы как для табачных компаний, так и для конечного потребителя. В ассоциации "Укртютюн" подсчитали, что инициатива в конечном счете сделает сигареты дороже в среднем на 18%.

"Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 гривен, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли", – уверяют в ассоциации.
9 октября:
Табачные компании наносят ответный удар
Табачные компании начали заявлять о грядущем сокращении производства. Так, 9 октября компания Japan Tobacco International (JTI) сообщила, что рассматривает возможность полностью прекратить производство и уменьшить инвестиции в Украину - в компании считают, что новый закон делает производство сигарет нерентабельным. А прекращение производства грозит потерей рабочих мест для 1000 работников Кременчугской табачной фабрики.

Другие сигаретные гиганты также заявили о схожих намерениях. Таким образом, о своем недовольстве заявили четыре крупные компании:

  1. Japan Tobacco International (JTI)
  2. British American Tobacco (BAT)
  3. Philip Morris International (PMI)
  4. Imperial Tobacco (IT)
Среди рисков, которыми грозит закрытие фабрик, называют три основных:

  • Безработица для 4500 человек, работающих на предприятиях четырех компаний
  • Образование "бюджетной дыры" (за прошлый год производители внесли в бюджет 48 млрд грн)
  • Увеличение объемов контрабанды и подделок на рынке
11-21 октября
Остановка первого табачного производства и реакция Кабмина
11 октября British American Tobacco (BAT) объявила о фактической остановке производства на заводе "ВАТ Прилуки" в Черниговской области, отметив, что процесс остановки проходил в период 8-11 октября. Гендиректор компании Артем Скрипка в сюжете одного из каналов отметил, что "фабрика стоит уже вторую неделю".

21 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в течение недели проведет встречу с компаниями-производителями сигарет. Глава правительства объяснил это тем, что табачные компании "являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине".

Заявленная встреча состоялась 23 октября. Как заявил премьер по результатам общения, с производителями сигарет говорили о проблемах, а по итогу "договорились, как мы их шаг за шагом в ближайшее время решим".

"Потому я думаю, что эта проблема будет снята", - добавил Гончарук.

Как именно Кабмин собирается снимать проблему - пока неизвестно. Свои требования по итогам встречи высказали и производители. Пресс-служба "ВАТ Прилуки" в опубликованном отчете сообщила, что производство в Прилуках может быть возобновлено "при поддержке Кабинета министров и сразу после отмены поправки в закон №1049 о регулировании цен".

Пока ситуация остается подвешенной, мы решили отправиться в Прилуки и пообщаться с местными жителями, задавая лишь один вопрос: как они воспринимают новости о закрытии фабрики, которая многие годы является едва ли не символом города.
2
Отправляемся в Прилуки
"Столица сигарет" как она есть
По автодороге расстояние от Киева до Прилук немногим более 150 километров. Столько же ехать со стороны Чернигова.

Ровно год назад Прилуки звучали в тревожных сводках новостей. Отсюда в октябре 2018-го волонтеры ехали спасать людей, на чьи дома падали бомбы во время взрывов складов под Ичней: расстояние от места взрывов до Прилук - меньше 35 километров.
Прилуки - чистый и аккуратный город с оживленным движением. Посреди рабочего дня найти собеседника достаточно тяжело, в центре в основном пенсионеры или молодежь. В городе красивая архитектура и ухоженные памятники. Есть памятник молодому Шевченко, хотя сам Кобзарь был в Прилуках трижды в разном возрасте, в 1845, 1846 и в 1859 гг., в последний раз - за два года до смерти.
Среди других известных личностей увековечен партизан Олег Кошевой. Он родился здесь в 1926-м и до 1932 года жил в Прилуках. Затем семья неоднократно переезжала, пока не попала на Донбасс. В Краснодоне Кошевой вступил в Молодую гвардию, в конце января 1943 его вычислили и расстреляли нацисты.
Табачная фабрика в Прилуках построена еще в 1889 году. Тогда она называлась "Табачно-махорочная фабрика купцов Рабиновича и Фраткина". В позапрошлом веке, как и сейчас, продукция шла на экспорт - в Германию, Румынию, Турцию и т.д.

В 20-х годах предприятие переживает национализацию, а во второй половине 20-го века Прилуки начинают производить уже привычные современные сигареты.

Сегодня мало что напоминает о столетнем прошлом компании: огороженные закрытые цеха - тренд современной промышленности. Через КПП проезжают автомобили. Несмотря на официальное заявление об остановке производства, видно, что люди на предприятии есть.
Фабрика находится недалеко от исторического центра Прилук, где много классической архитектуры, памятников, церквей. Это однозначно неплохое место для внутреннего туризма. Но мы здесь по работе - будем общаться с местными об их отношении к недавним громким заявлениям.
К слову, как оказалось в ходе общения, работа - главный фактор, заставляющий жителей Прилук переживать из-за остановки фабрики:

"Тысячи рабочих окажутся на улице, и кто-нибудь, например, Россия, предприятие заберет. Работали бы дальше", - говорят взрослые прилучане, отдыхающие на лавках в центре города.

Некоторые собеседники, которые ценят фабрику именно из-за сигарет, переживают из-за возможного роста цен на продукцию:

"Я сам курю, если больше сигарет не будут выпускать, то будут возить из других стран. Много потеряют рабочих мест, это тоже плохо", - жалуется молодой человек, прогуливающийся с компанией сверстников.

А некоторые, напротив, считают действия табачных компаний формой шантажа и считают, что сами фабрики на закрытие не пойдут, а лишь поднимают шум:

"Я не верю, что фабрика прекратит работу. Это шантаж в отношении правительства. Фабрика закрылась неспроста, здесь достаточно дешевая рабочая сила и рынки сбыта. Закрывать чисто из-за подорожания они не решатся. Да, можно припугнуть, надавить, выбить себе дотации или поблажки, но закрывать? Я не думаю, что в Европе рабочая сила дешевле, чем у нас. Даже если предприятие закроют, место займут конкуренты", - говорит наш собеседник.

Полное видео о том, как в Прилуках реагируют на закрытие фабрики, смотрите в нашем специальном ролике, который доступен в окошке ниже: