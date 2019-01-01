Прошедшая встреча в Нормандском формате - важное событие для украинской дипломатии, сопровождаемое волнениями и тревогами. Тема "Норманди" подогревалась еще с времен президентской гонки. Перед встречей лидеров четырех стран - Украины, Германии, Франции и России - как мы помним, в Киеве проходили массовые протесты.
Итоги встречи стали результатом последовательных шагов, которые были проделаны в ее преддверии. Результат - успешный обмен пленными
. На 2020-й анонсирована еще одна встреча. Как было заявлено, "нормандская четверка" соберется весной 2020-го.
Состоится эта встреча или нет - большая интрига. Несмотря на обмен пленными, позиции Украины и России, как и прежде, очень далеки друг от друга. Россия настаивает на проведении на Донбассе местных выборов, и лишь затем - передаче контроля над украино-российской границей. Позиция Зеленского же строится на обратном - сначала Россия отдает контроль над границей, а потом Украина проводит выборы.
Удастся ли команде президента "продавить" возвращение границы, или же переговоры в очередной раз зайдут в тупик - открытый вопрос, который предстоит решить в 2020 году.