Игорь Рец
SEGODNYA.UA
Вызовы 2020-го: пять исторических развилок, которые предстоит пройти в этом году
Вопросы, которых нельзя избежать, и которые могут круто изменить привычный нам мир
Научно-фантастический рассказ Рея Бредберри "И грянул гром", увидевший свет 68 лет назад, посеял в умах поколений тезис о важности принимаемых решений, значения которым мы порой не придаем: "Раздавите ногой мышь - это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы", - рассуждал фантаст. По сюжету рассказа ученые на машине времени отправляются в эру динозавров и случайно убивают бабочку. Исчезнувшее по вине путешественников из будущего насекомое запускает череду событий, которые кардинально меняют облик настоящего.

Мы же предлагаем более безобидный трюк - отправиться в будущее и оценить, какие события и исторические развилки в этом году определят итоги уже наступившего года.
1
Рынок земли:
узнаем ответ сразу на два вопроса: "кому?" и "сколько?"
Продажа земли - тема, которая уже много лет является больной мозолью украинского общества. Надавливая на нее с разной силой политики и депутаты из года в год получают болезненный и тревожный отклик общества.

У сторонников и противников введения рынка земли есть ряд незыблемых доводов, логичных и обоснованных, отчего с вопросом рынка долго время срабатывал эффект "лебедя, рака и щуки" - тема уходит в плоскость дискуссий, а воз остается на месте.

Введение рынка земли - вопрос 2019-го, на который парламентарии ответили "давайте уже после праздников". Так или иначе, в обществе обсуждение вопроса по мере приближения 2020-го перекатилось из "вводить/не вводить рынок земли" в плоскость "в каком виде вводить рынок земли".

Соответственно, каким будет рынок - с иностранцами или без них, с ограничениями или без ограничений - мы узнаем уже совсем скоро
2
Изучение экзопланет:
узнаем, найдет ли человечество "Землю-2.0"
Экзопланеты - это планеты, которые существуют за пределами Солнечной системы. Раньше они были практически недоступны для ученых из-за своей слабой способности отражать свет звезд, в системах которых они находятся, но с конца 1980-х их открытию существенно помогает научный прогресс. На конец декабря 2019-го ученые открыли более 4 тысяч экзопланет в разных планетных системах. 18 декабря был запущен космический телескоп "Хеопс". Его задача - не столько поиск новых планет, сколько детальное изучение уже найденных.

Интерес к экзопланетам связан с их потенциальной пригодностью к жизни. На некоторых таких планетах могут быть ресурсы, атмосфера, а их расстояние до звезды допускает существования жизни. Изучать такие планеты в ближайшие 3,5 года и будет "Хеопс".

За это время он изучит 400-500 объектов. Ученые смогут узнать, есть ли на этих планетах атмосфера, или, например, океаны. Существование жизни такой телескоп не зафиксирует, но условия для его зарождения - обязательно. Так что, возможно, 2020 год даст нам ответ на важный вопрос - на какой из планет будут жить наши далекие потомки...
3
Нормандская встреча 2.0:
узнаем, что будет с Донбассом
Прошедшая встреча в Нормандском формате - важное событие для украинской дипломатии, сопровождаемое волнениями и тревогами. Тема "Норманди" подогревалась еще с времен президентской гонки. Перед встречей лидеров четырех стран - Украины, Германии, Франции и России - как мы помним, в Киеве проходили массовые протесты.

Итоги встречи стали результатом последовательных шагов, которые были проделаны в ее преддверии. Результат - успешный обмен пленными. На 2020-й анонсирована еще одна встреча. Как было заявлено, "нормандская четверка" соберется весной 2020-го.

Состоится эта встреча или нет - большая интрига. Несмотря на обмен пленными, позиции Украины и России, как и прежде, очень далеки друг от друга. Россия настаивает на проведении на Донбассе местных выборов, и лишь затем - передаче контроля над украино-российской границей. Позиция Зеленского же строится на обратном - сначала Россия отдает контроль над границей, а потом Украина проводит выборы.

Удастся ли команде президента "продавить" возвращение границы, или же переговоры в очередной раз зайдут в тупик - открытый вопрос, который предстоит решить в 2020 году.
4
Выборы в США:
Трамп или не Трамп?
Выборы в Штатах - событие, за которым в Украине следят с не меньшим волнением, чем за отечественной президентской гонкой. Одни переживают о том, какую роль Украина сыграет в судьбе США, и повлияют ли наши политики на их выборы, другие же волнуются о судьбе страны и влиянии Штатов после президентских выборов на саму Украину.

К слову, выборы 2016-го в США завершились долгими разговорами о русском следе. Кто знает, возможно 2020-й станет годом, когда заговорят о следе украинском?
5
Парламент Украины:
узнаем, будет ли новый созыв
О том, что в 2020-м парламент могут ожидать перевыборы, говорили как противники "Слуги народа", так и президент Владимир Зеленский, который грозил новоизбранным депутатам роспуском в случае, если те не оправдают доверие.

Парламентские выборы 2019-го стали во многом уникальным событием - впервые в Украине сформировалось парламентское монобольшинство. И, как будто по задумке злого гения, первое в Украине монобольшинство оказалось разрозненным.

Будет ли засчитано это в качестве неоправданного доверия, и будут ли перевыборы в парламент - неопределенность, и еще одна интрига 2020-го.