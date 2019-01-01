Экзопланеты - это планеты, которые существуют за пределами Солнечной системы. Раньше они были практически недоступны для ученых из-за своей слабой способности отражать свет звезд, в системах которых они находятся, но с конца 1980-х их открытию существенно помогает научный прогресс. На конец декабря 2019-го ученые открыли более 4 тысяч экзопланет в разных планетных системах. 18 декабря был запущен космический телескоп "Хеопс". Его задача - не столько поиск новых планет, сколько детальное изучение уже найденных.



Интерес к экзопланетам связан с их потенциальной пригодностью к жизни. На некоторых таких планетах могут быть ресурсы, атмосфера, а их расстояние до звезды допускает существования жизни. Изучать такие планеты в ближайшие 3,5 года и будет "Хеопс".



За это время он изучит 400-500 объектов. Ученые смогут узнать, есть ли на этих планетах атмосфера, или, например, океаны. Существование жизни такой телескоп не зафиксирует, но условия для его зарождения - обязательно. Так что, возможно, 2020 год даст нам ответ на важный вопрос - на какой из планет будут жить наши далекие потомки...

