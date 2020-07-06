«Главное в профессии таксиста — уметь ждать»: как работают водители такси в Киеве?

Однажды выехал на работу днем и не узнал город: деревья, люди, дома — все казалось новым. После этого перешел на дневной режим. Да и организму так больше нравится, все-таки наши естественные биоритмы функционируют по правилу «спишь ночью, работаешь днем». Пока молодой, думаешь, ночью классно — пробок нет. Но время идет, усталость накапливается, приходится рано или поздно что-то с этим делать.



По профессии я медработник, поэтому во время карантина работать не боялся. Профилактические нормы выполнял: дезинфекция салона и рук, маска. Но главное — это держать в тонусе иммунитет. Для этого каждый вечер съедал пару зубчиков чеснока. Очень удивляло, когда в разгар пандемии пассажиры пытались сесть на переднее сидение. Приходилось объяснять, что карантинные правила придуманы ради их же безопасности.



Я отношусь к пассажирам, будто это моя семья. Хочу, чтобы с моими близкими общались так же вежливо и приветливо, — это и помогает держать планку.

