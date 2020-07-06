segodnya.ua
«Главное в профессии таксиста — уметь ждать»: как работают водители такси в Киеве?
Мы провели день с водителями киевского автопарка White сab, чтобы заглянуть в мир такси не только с пассажирского сидения.
UKR
White сab перевозит клиентов уже более трех лет. Сервис работает в категории «комфорт плюс» — есть собственный автопарк с новыми машинами (средний возраст — 1,5 года), водителей отбирают по высоким профессиональным стандартам.

Чтобы стать водителем White сab, недостаточно просто зарегистрироваться в системе, прислав документы на авто и права. Отбор проходит в несколько этапов, среди которых собеседование и тестовый период. Минимальный стаж водителя White сab — 3 года. Каждое рабочее утро начинается с фотографирования: автомобиля (внутри и снаружи), себя, документов. Водитель отправляет 15 фотографий менеджеру по контролю качества и только после утвердительного ответа выходит на маршрут. Таким образом компания контролирует профпригодность сотрудников, косметическое состояние автомобилей, наличие документов и их соответствие машине, закрепленной за водителем.
Игорь, 51 год
В такси работаю уже 11 лет, побывал в разных службах. Работу ценю за возможность общения с разными людьми. Часто, когда человек только садится в машину, я уже понимаю, какой будет поездка.

В White сab впервые столкнулся с фотоконтролем, но привык довольно быстро. Процедура несложная, а дисциплинирует хорошо, настраивает на рабочий лад. Да и результат в виде довольных клиентов радует.

Ценю тактичных пассажиров, недолюбливаю высокомерных. К счастью, вторые в меньшинстве.

Какое-то время работал только ночью. Но зимой получается так, что выходишь из дома — уже темно, возвращаешься — еще темно.
Когда в разгар пандемии пассажиры пытались сесть на переднее сидение. Приходилось объяснять, что карантинные правила придуманы ради их же безопасности.
Однажды выехал на работу днем и не узнал город: деревья, люди, дома — все казалось новым. После этого перешел на дневной режим. Да и организму так больше нравится, все-таки наши естественные биоритмы функционируют по правилу «спишь ночью, работаешь днем». Пока молодой, думаешь, ночью классно — пробок нет. Но время идет, усталость накапливается, приходится рано или поздно что-то с этим делать.

По профессии я медработник, поэтому во время карантина работать не боялся. Профилактические нормы выполнял: дезинфекция салона и рук, маска. Но главное — это держать в тонусе иммунитет. Для этого каждый вечер съедал пару зубчиков чеснока. Очень удивляло, когда в разгар пандемии пассажиры пытались сесть на переднее сидение. Приходилось объяснять, что карантинные правила придуманы ради их же безопасности.

Я отношусь к пассажирам, будто это моя семья. Хочу, чтобы с моими близкими общались так же вежливо и приветливо, — это и помогает держать планку.
Олег, 56 лет
Мой первый опыт работы в такси случился уже после выхода на пенсию. Отбор в White Cab был очень серьезный: собеседования, тестовый период… Все прошел и работаю вот уже 3 года.

Не могу выделить, что в работе нравится больше всего. Как по мне, когда ты соглашаешься что-то делать, тебе априори это должно нравится. Главное для меня, как для водителя — безопасность пассажиров. Что от меня зависит, делаю, к обязанностям своим ставлюсь ответственно.
Во всех машинах White Cab есть салфетки CaviWipes для обеззараживания поверхностей — протирал и протираю ими ремни безопасности, ручки дверей, руль регулярно.
Я по натуре фаталист. Верю, если чему-то судилось случиться — это обязательно произойдет. Поэтому работать в разгар коронавируса было не страшно. Конечно, придерживался необходимых санитарных норм. Во всех машинах White Cab есть салфетки CaviWipes для обеззараживания поверхностей — протирал и протираю ими ремни безопасности, ручки дверей, руль регулярно. Если пассажир хочет увидеть процедуру дезинфекции непосредственно перед поездкой, не отказываю.

За время работы в такси понял, что главное в этой профессии — научиться ждать. Тогда все будет получаться.
Сергей, 30 лет
Как только начался карантин, остался без работы. Друг работал в White cab, я спросил, есть ли вакансии — сразу же в марте вышел на работу. Люблю автомобили, моя основная деятельность связана с их ремонтом. Собираюсь рано или поздно вернуться на предыдущую работу, она приносит больше всего удовольствия. Хотя ездить за рулем тоже всегда любил. Но когда слишком долго это делаешь, организм начинает сопротивляться.

Больше всего в пассажирах ценю пунктуальность. Не нравится, когда к тебе относятся поверхностно, воспринимают как личного водителя. Хотя и к личному водителю такого отношения — с хамством и указаниями — быть не должно.
Думаю, что после ситуации с СOVID-19 мир изменится. Мы уже сейчас больше задумываемся, как относимся к себе, к окружению. Процесс запущен.
Таксовать во время пандемии было немного боязно, — дома маленький ребенок. Но это же и было главным стимулом работать дальше. Думаю, что после ситуации с СOVID-19 мир изменится. Мы уже сейчас больше задумываемся, как относимся к себе, к окружению. Процесс запущен.

Недавно вез мужчину из больницы домой. У него была черепная травма и по дороге очень разболелась голова. Ночью было нелегко найти открытую аптеку с необходимыми лекарствами, поездили нормально так. Купил все необходимое, пока пассажир ждал меня в машине. Очень благодарил за человечное отношение и помощь.

Начинать рабочий день с фотопроверок было непривычно, но целесообразность процедуры понимаешь очень быстро. Лучше потратить 5 минут каждый день, чем потом часы на офисные отчеты.

Вызвать White Cab можно по телефону 044 500 55 99 или через мобильное приложение Cab — скачивайте его в Apple Store и Google Play. Пользователям приложения дарят 45% скидку на все поездки до начала августа.