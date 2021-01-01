У «Метінвесті» вважають, що 2014-й став найскладнішим роком за історію компанії. Через конфлікт на сході України довелося швидко опанувати новий напрям соціальної роботи - допомога потерпілим. «Метінвест» відновлював системи газо-, водо-, тепло- та електропостачання в містах та селищах, які постраждали від обстрілів. Ремонтував лікарні, школи, дитячі садки, інші соціальні об'єкти. Надавав адресну допомогу соціально незахищеним жителям, допомагав відновлювати пошкоджене житло. Всього в 2013-2014 роках «Метінвест» вклав у соціальні проєкти близько 230 млн грн.
У січні 2015 року в центрі уваги компанії виявився Маріуполь, підданий артилерійському обстрілу. Майже п'ять місяців співробітники ММК ім. Ілліча і комбінату «Азовсталь» усували наслідки. Розбирали завали, склили школи і дитячі садки, відновлювали систему подачі води й електроенергії, ремонтували будинки. На відновлення мікрорайону «Східний», а також на адресну допомогу жителям міста було виділено понад 7,5 млн грн.
В январе 2015 года в центре внимания компании оказался Мариуполь, подвергшийся артиллерийскому обстрелу. Почти пять месяцев сотрудники ММК им. Ильича и комбината «Азовсталь» устраняли последствия. Разбирали завалы, стеклили школы и детские сады, восстанавливали систему подачи воды и электроэнергии, ремонтировали дома. На восстановление микрорайона «Восточный», а также на адресную помощь жителям города было выделено более 7,5 млн грн.