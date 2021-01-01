Говорячи про інфраструктурні та соціальні перетворення, які відбуваються в країні, часто не беруть до уваги, що багато в чому вони стали можливими тільки завдяки бізнесу. Мова не тільки про податки в бюджет і зарплати. В умовах обмеженого бюджету країни і певної інертності бюрократичного апарату саме бізнес нерідко бере на себе вирішення тих проблем суспільства, які вимагають швидкої реакції або які довгий час залишають «на потім».



Таку добровільну участь бізнесу в житті країни називають корпоративною соціальною відповідальністю. Останніми роками це стало світовим трендом. І в багатьох світових рейтингах, оцінюючи досягнення і репутацію компаній, неодмінно враховують і ступінь їхньої участі в житті країни.



Українські соціально відповідальні компанії також протягом усього часу незалежності підставляли державі плече. Але особливо важливою стала їхня робота після початку російської агресії і в період пандемії коронавірусної хвороби. Про те, як великий український бізнес бере участь у житті країни, ми розповімо на прикладі групи «Метінвест», яка є найбільшим в Україні виробником залізорудної сировини та сталі і входить до ТОП-45 металургійних компаній світу.

