група «Метінвест» інвестує в підтримку і розвиток регіонів, де розміщені її підприємства
Говорячи про інфраструктурні та соціальні перетворення, які відбуваються в країні, часто не беруть до уваги, що багато в чому вони стали можливими тільки завдяки бізнесу. Мова не тільки про податки в бюджет і зарплати. В умовах обмеженого бюджету країни і певної інертності бюрократичного апарату саме бізнес нерідко бере на себе вирішення тих проблем суспільства, які вимагають швидкої реакції або які довгий час залишають «на потім».

Таку добровільну участь бізнесу в житті країни називають корпоративною соціальною відповідальністю. Останніми роками це стало світовим трендом. І в багатьох світових рейтингах, оцінюючи досягнення і репутацію компаній, неодмінно враховують і ступінь їхньої участі в житті країни.

Українські соціально відповідальні компанії також протягом усього часу незалежності підставляли державі плече. Але особливо важливою стала їхня робота після початку російської агресії і в період пандемії коронавірусної хвороби. Про те, як великий український бізнес бере участь у житті країни, ми розповімо на прикладі групи «Метінвест», яка є найбільшим в Україні виробником залізорудної сировини та сталі і входить до ТОП-45 металургійних компаній світу.
Говорячи про інфраструктурні та соціальні перетворення, які відбуваються в країні, часто не беруть до уваги, що багато в чому вони стали можливими тільки завдяки бізнесу. Мова не тільки про податки в бюджет і зарплати. В умовах обмеженого бюджету країни і певної інертності бюрократичного апарату саме бізнес нерідко бере на себе вирішення тих проблем суспільства, які вимагають швидкої реакції або які довгий час залишають «на потім».

Таку добровільну участь бізнесу в житті країни називають корпоративною соціальною відповідальністю. Останніми роками це стало світовим трендом. І в багатьох світових рейтингах, оцінюючи досягнення і репутацію компаній, неодмінно враховують і ступінь їхньої участі в житті країни.

Українські соціально відповідальні компанії також протягом усього часу незалежності підставляли державі плече. Але особливо важливою стала їхня робота після початку російської агресії і в період пандемії коронавірусної хвороби. Про те, як великий український бізнес бере участь у житті країни, ми розповімо на прикладі групи «Метінвест», яка є найбільшим в Україні виробником залізорудної сировини та сталі і входить до ТОП-45 металургійних компаній світу.
«Візирка» - найбільший ландшафтний заказник Криворіжжя. Загальна площа - понад 121 га. Він був створений у 2001 році з ініціативи Інгулецького ГЗК і розкинувся на території Інгулецького району Кривого Рогу та Широківського району Дніпропетровської області.

«Візирка» - приклад біологічної рекультивації земель. Тут лежать відпрацьовані кар'єри, в яких після зупинки робіт перестали відкачувати воду, і утворилися озера. На цих територіях можна зустріти рослини і тварин із Червоної книги. Компанія
«Метінвест» підтримує унікальну зону, щоб зберегти біологічне різноманіття. Для цього дніпровський Інститут проблем природокористування та екології НАН України розробив спеціальну програму.

«Візирка» стала улюбленим місцем відпочинку криворіжців і гостей міста. Тут розчищена берегова лінія, побудований понтон, заасфальтовані під'їзні дороги, розміщені урни. За час реалізації проєкту вдалося значно поліпшити санітарний стан водойм і підвищити рівень родючості ґрунтів. А тваринний світ заказника поповнився 103 видами. Нині на території заказника водиться понад 40 видів птахів і понад 500 видів комах, росте близько 100 видів степових рослин, серед них і рідкісні.

За створення ландшафтного заказника «Візирка» Інгулецький ГЗК в 2008 році був удостоєний Державної премії в галузі науки і техніки.
«Візирка» - найбільший ландшафтний заказник Криворіжжя. Загальна площа - понад 121 га. Він був створений у 2001 році з ініціативи Інгулецького ГЗК і розкинувся на території Інгулецького району Кривого Рогу та Широківського району Дніпропетровської області.

«Візирка» - приклад біологічної рекультивації земель. Тут лежать відпрацьовані кар'єри, в яких після зупинки робіт перестали відкачувати воду, і утворилися озера. На цих територіях можна зустріти рослини і тварин із Червоної книги. Компанія
«Метінвест» підтримує унікальну зону, щоб зберегти біологічне різноманіття. Для цього дніпровський Інститут проблем природокористування та екології НАН України розробив спеціальну програму.

«Візирка» стала улюбленим місцем відпочинку криворіжців і гостей міста. Тут розчищена берегова лінія, побудований понтон, заасфальтовані під'їзні дороги, розміщені урни. За час реалізації проєкту вдалося значно поліпшити санітарний стан водойм і підвищити рівень родючості ґрунтів. А тваринний світ заказника поповнився 103 видами. Нині на території заказника водиться понад 40 видів птахів і понад 500 видів комах, росте близько 100 видів степових рослин, серед них і рідкісні.

За створення ландшафтного заказника «Візирка» Інгулецький ГЗК в 2008 році був удостоєний Державної премії в галузі науки і техніки.
В Авдіївці за кошти «Метінвесту» відновлений магістральний газопровід Очеретине - Авдіївка, який у червні 2017 року був зруйнований через обстріли. Цей газопровід забезпечував подання газу жителям Авдіївки і сусідніх населених пунктів.

Завдяки фінансовій допомозі Авдіївського коксохімічного заводу і місцевої влади газопровід Очеретине - Авдіївка фактично був побудований заново протягом року. У серпні 2018-го подання газу в будинки авдіївців відновилося.

На будівництво газопроводу «Метінвест» направив близько $800 тисяч.
У 2018 році завершено масштабний проєкт незалежного енергозабезпечення селища Новгородське.

Довгий час тепло для містян постачала компанія «Метінвесту» - виробник хімічної продукції «Інкор і Ко». Однак через бойові дій виник ризик зупинки заводу. «Метінвест» подбав про те, щоб жителі не залишилися без опалення. У місцевій школі була побудована окрема котельня, у квартирах житлових будинків були встановлені індивідуальні котли. У партнерстві з місцевою владою на автономне опалення переведено бібліотеку, борцівський клуб, музичну школу, поліклініку і міську лікарню.


Цей проєкт став переможцем обласного конкурсу «Найкращі практики місцевого самоврядування». А загалом «Метінвест» інвестував у нові опалювальні системи селища $275,5 тис.
В Авдіївці за кошти «Метінвесту» відновлений магістральний газопровід Очеретине - Авдіївка, який у червні 2017 року був зруйнований через обстріли. Цей газопровід забезпечував подання газу жителям Авдіївки і сусідніх населених пунктів.

Завдяки фінансовій допомозі Авдіївського коксохімічного заводу і місцевої влади газопровід Очеретине - Авдіївка фактично був побудований заново протягом року. У серпні 2018-го подання газу в будинки авдіївців відновилося.

На будівництво газопроводу «Метінвест» направив близько $800 тисяч.
У 2018 році завершено масштабний проєкт незалежного енергозабезпечення селища Новгородське.

Довгий час тепло для містян постачала компанія «Метінвесту» - виробник хімічної продукції «Інкор і Ко». Однак через бойові дій виник ризик зупинки заводу. «Метінвест» подбав про те, щоб жителі не залишилися без опалення. У місцевій школі була побудована окрема котельня, у квартирах житлових будинків були встановлені індивідуальні котли. У партнерстві з місцевою владою на автономне опалення переведено бібліотеку, борцівський клуб, музичну школу, поліклініку і міську лікарню.

Цей проєкт став переможцем обласного конкурсу «Найкращі практики місцевого самоврядування». А загалом «Метінвест» інвестував у нові опалювальні системи селища $275,5 тис.
Завдяки підтримці групи «Метінвест» оживає фестивальний рух у Маріуполі, який стояв на паузі через пандемію. Маріуполь стає справжньою фестивальною столицею України.

У цьому році в місті втретє пройшов міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва «StartUp Гогольfest». Глядачі змогли побачити сучасний український театр, міжнародні перформативні резиденції у ЦСМ «Готель «Континенталь» (ПК «Молодіжний»). В яхт-клубі «Азовсталь» була обладнана експериментальна музична сцена. В межах фестивалю відбулися також освітні зустрічі, site-specific-проєкти і художній сквот на міських майданчиках.

З 2018 по 2020 рік компанія передала на цей проєкт 2,3 млн грн, інвестиції 2021 року становили 500 тисяч гривень. «Гогольfest» став одним з переможців престижної європейської премії Award 2019-2120 серед більш ніж 700 учасників.

Також за підтримки «Метінвесту» відбувся четвертий фестиваль MRPL City Festival 2021. Він уже традиційно стає найяскравішою подією на східному узбережжі України. За три дні на фестивалі виступили 50 артистів. Серед них - Макс Барських, Іван Дорн, VANOTEK, ALYONA ALYONA та багато інших. Також маріупольців і гостей міста чекали різні зони відпочинку, фудкорт, розважальні атракціони, локації для фото.

На MRPL City Festival 2021 з'їхалися 45 тисяч меломанів з усієї країни. Під час проведення фестивалю в готелях не було вільних місць. За безпеку відпочивальників відповідали близько 1000 правоохоронців.
Завдяки підтримці групи «Метінвест» оживає фестивальний рух у Маріуполі, який стояв на паузі через пандемію. Маріуполь стає справжньою фестивальною столицею України.

У цьому році в місті втретє пройшов міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва «StartUp Гогольfest». Глядачі змогли побачити сучасний український театр, міжнародні перформативні резиденції у ЦСМ «Готель «Континенталь» (ПК «Молодіжний»). В яхт-клубі «Азовсталь» була обладнана експериментальна музична сцена. В межах фестивалю відбулися також освітні зустрічі, site-specific-проєкти і художній сквот на міських майданчиках.

З 2018 по 2020 рік компанія передала на цей проєкт 2,3 млн грн, інвестиції 2021 року становили 500 тисяч гривень. «Гогольfest» став одним з переможців престижної європейської премії Award 2019-2120 серед більш ніж 700 учасників.

Також за підтримки «Метінвесту» відбувся четвертий фестиваль MRPL City Festival 2021. Він уже традиційно стає найяскравішою подією на східному узбережжі України. За три дні на фестивалі виступили 50 артистів. Серед них - Макс Барських, Іван Дорн, VANOTEK, ALYONA ALYONA та багато інших. Також маріупольців і гостей міста чекали різні зони відпочинку, фудкорт, розважальні атракціони, локації для фото.

На MRPL City Festival 2021 з'їхалися 45 тисяч меломанів з усієї країни. Під час проведення фестивалю в готелях не було вільних місць. За безпеку відпочивальників відповідали близько 1000 правоохоронців.
Другий рік поспіль «Запоріжсталь» і Запорізька платформа спільних дій виступають головними спонсорами масштабних змагань з плавання на Дніпрі - «Рівермен». У цьому році до заходу долучилося вдвічі більше учасників, ніж у 2018 році. Плавці із Запоріжжя, Дніпра, Києва, Харкова, Івано-Франківська, Миколаєва та багатьох інших міст країни мірялися силами в спринті на 200 метрів, у змаганні для аматорів, а досвідчені спортсмени взяли участь у запливі на 1 км у відкритій воді між островом Хортиця та Центральним пляжем міста. Переможці отримали грошові призи.

Крім запливу, у межах змагань проходили різні майстер-класи, конкурси та інші активності для дорослих і дітей.
Другий рік поспіль «Запоріжсталь» і Запорізька платформа спільних дій виступають головними спонсорами масштабних змагань з плавання на Дніпрі - «Рівермен». У цьому році до заходу долучилося вдвічі більше учасників, ніж у 2018 році. Плавці із Запоріжжя, Дніпра, Києва, Харкова, Івано-Франківська, Миколаєва та багатьох інших міст країни мірялися силами в спринті на 200 метрів, у змаганні для аматорів, а досвідчені спортсмени взяли участь у запливі на 1 км у відкритій воді між островом Хортиця та Центральним пляжем міста. Переможці отримали грошові призи.

Крім запливу, у межах змагань проходили різні майстер-класи, конкурси та інші активності для дорослих і дітей.
Всі 15 років роботи «Метінвест» приділяє велику увагу сфері освіти. За цей час в освітні проєкти вкладено 180 млн грн. За підтримки компанії в Україні впроваджено 45 професійних і 50 освітніх стандартів.

Разом з регіональними вишами Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу «Метінвест» реалізує програму дуальної освіти, яка дає змогу студентам поєднувати навчання і стажування на сучасних підприємствах. І проблема першого робочого місця перед ними вже не стоїть.

Один з наймасштабніших проєктів у сфері освіти - створення з нуля першого в Україні недержавного гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка» в Маріуполі. Виш уже реалізує програми підвищення кваліфікації за шістьма напрямами: металургія, гірнича справа, охорона праці, матеріалознавство, економіка і комп'ютерні науки. А в наступному році має відбутися перший набір студентів на бакалаврські програми.
Ми сподіваємося, що «Метінвест Політехніка» допоможе вирішити проблему нестачі кваліфікованого персоналу. Часто наші фахівці досягають серйозного рівня всередині компанії, але, щоб рости далі, їм вже не вистачає сучасних технічних знань. Саме тому ми почали з курсів підвищення кваліфікації для наших співробітників - майстрів, заступників начальників цехів. А в наступному році ми плануємо запустити програму бакалаврату, куди будемо набирати студентів у містах нашої присутності. І передовсім - дітей наших співробітників, які хочуть піти стопами своїх батьків і отримати якісну освіту. Навчання буде безплатним. Крім того, у нас діятиме стипендіальна програма. Для немісцевих побудуємо гуртожиток
– генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков
У «Метінвест Політехніці» вже тепер є сильний викладацький склад, включно з 11 докторами і 22 кандидатами наук. А крім цього, укладаються договори з провідними українськими та зарубіжними вишами про залучення викладачів до навчання студентів нового університету.
Ми максимально сфокусуємо наші навчальні програми на тому, що нам потрібно сьогодні. Це автоматизація, диджиталізація, комп'ютерні науки. Нам уже не потрібні інженери-металурги, нам потрібні айтішники з дуже глибоким знанням процесів металургії. І це саме ті кадри, які готуватиме «Метінвест Політехніка»
– генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков
Всі 15 років роботи «Метінвест» приділяє велику увагу сфері освіти. За цей час в освітні проєкти вкладено 180 млн грн. За підтримки компанії в Україні впроваджено 45 професійних і 50 освітніх стандартів.

Разом з регіональними вишами Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу «Метінвест» реалізує програму дуальної освіти, яка дає змогу студентам поєднувати навчання і стажування на сучасних підприємствах. І проблема першого робочого місця перед ними вже не стоїть.

Один з наймасштабніших проєктів у сфері освіти - створення з нуля першого в Україні недержавного гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка» в Маріуполі. Виш уже реалізує програми підвищення кваліфікації за шістьма напрямами: металургія, гірнича справа, охорона праці, матеріалознавство, економіка і комп'ютерні науки. А в наступному році має відбутися перший набір студентів на бакалаврські програми.
Ми сподіваємося, що «Метінвест Політехніка» допоможе вирішити проблему нестачі кваліфікованого персоналу. Часто наші фахівці досягають серйозного рівня всередині компанії, але, щоб рости далі, їм вже не вистачає сучасних технічних знань. Саме тому ми почали з курсів підвищення кваліфікації для наших співробітників - майстрів, заступників начальників цехів. А в наступному році ми плануємо запустити програму бакалаврату, куди будемо набирати студентів у містах нашої присутності. І передовсім - дітей наших співробітників, які хочуть піти стопами своїх батьків і отримати якісну освіту. Навчання буде безплатним. Крім того, у нас діятиме стипендіальна програма. Для немісцевих побудуємо гуртожиток
генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков
У «Метінвест Політехніці» вже тепер є сильний викладацький склад, включно з 11 докторами і 22 кандидатами наук. А крім цього, укладаються договори з провідними українськими та зарубіжними вишами про залучення викладачів до навчання студентів нового університету.
Ми максимально сфокусуємо наші навчальні програми на тому, що нам потрібно сьогодні. Це автоматизація, диджиталізація, комп'ютерні науки. Нам уже не потрібні інженери-металурги, нам потрібні айтішники з дуже глибоким знанням процесів металургії. І це саме ті кадри, які готуватиме «Метінвест Політехніка»
генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков
Сталеве будівництво - світовий тренд. У мегаполісах різних країн зі сталі зводять хмарочоси, стадіони, торговельні центри і мости. В Україні впровадження нових технологій тільки набирає обертів. Перший житловий багатоквартирний сталевий будинок уже скоро з'явиться в Маріуполі. Його побудують з металу, який виробляють підприємства групи «Метінвест».


Перший сталевий будинок будують за програмою «Більше ніж сталь» у Маріуполі на вул. Амурській. Це буде житлова восьмиповерхівка на 120 квартир. Її каркас буде виконаний з металоконструкцій, а стіни – із залізобетону. Така технологія значно скорочує строки будівництва. Крім того, сталевий каркас можна легко посилити і реконструювати або розібрати в кінці експлуатації.


Від типового панельного житла цей будинок відрізнятиметься яскравим зовнішнім виглядом. Незвичайне колірне вирішення, перепади поверховості, різні вікна - все це буде вирізняти будинок серед решти забудови. Також новобудова матиме найвищий рівень енергоефективності (А+++), а до моменту здачі всі квартири отримають повне оздоблення.


Нині триває монтування каркасу будинку. Для виконання робіт меткомбінат «Азовсталь» постчив понад 300 тонн металопродукції. Проєктний строк експлуатації такого будинку - більше як 100 років. А вартість його будівництва - близько 120 млн грн. Група «Метінвест» візьме на себе виготовлення металоконструкцій для споруди.



Крім того, «Метінвест» вклав 2,1 млн грн у розробку проєкту, який враховує майбутнє розміщення будівлі відносно доріг та інших споруд.
– генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков
Ми хочемо довести, що зі сталі можна будувати будинки швидко, якісно й ефективно. І сподіваємося, що це стане основним трендом
Сталеве будівництво - світовий тренд. У мегаполісах різних країн зі сталі зводять хмарочоси, стадіони, торговельні центри і мости. В Україні впровадження нових технологій тільки набирає обертів. Перший житловий багатоквартирний сталевий будинок уже скоро з'явиться в Маріуполі. Його побудують з металу, який виробляють підприємства групи «Метінвест».

Перший сталевий будинок будують за програмою «Більше ніж сталь» у Маріуполі на вул. Амурській. Це буде житлова восьмиповерхівка на 120 квартир. Її каркас буде виконаний з металоконструкцій, а стіни – із залізобетону. Така технологія значно скорочує строки будівництва. Крім того, сталевий каркас можна легко посилити і реконструювати або розібрати в кінці експлуатації.

Від типового панельного житла цей будинок відрізнятиметься яскравим зовнішнім виглядом. Незвичайне колірне вирішення, перепади поверховості, різні вікна - все це буде вирізняти будинок серед решти забудови. Також новобудова матиме найвищий рівень енергоефективності (А+++), а до моменту здачі всі квартири отримають повне оздоблення.

Нині триває монтування каркасу будинку. Для виконання робіт меткомбінат «Азовсталь» постчив понад 300 тонн металопродукції. Проєктний строк експлуатації такого будинку - більше як 100 років. А вартість його будівництва - близько 120 млн грн. Група «Метінвест» візьме на себе виготовлення металоконструкцій для споруди.

Крім того, «Метінвест» вклав 2,1 млн грн у розробку проєкту, який враховує майбутнє розміщення будівлі відносно доріг та інших споруд.
Ми хочемо довести, що зі сталі можна будувати будинки швидко, якісно й ефективно. І сподіваємося, що це стане основним трендом
– генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков
«Метінвест» став стратегічним партнером проєкту розвитку Національного заповідника «Хортиця» в Запоріжжі. Долучившись до проєкту від самого початку, компанія забезпечує супровід ініціатив від зародження ідеї до розроблення концепції перетворень.

Нині вже ведуться будівельні роботи.

Нещодавно на найвищій точці острова - пагорбі Єдності - встановили флагшток, на якому майорітиме український прапор.
– генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко
Хортиця змінюється кожен день - і в цьому немає жодного перебільшення. Концепція трансформації і переродження острова втілюється на наших очах, ми разом творимо майбутнє головної перлини Запоріжжя
«Метінвест» став стратегічним партнером проєкту розвитку Національного заповідника «Хортиця» в Запоріжжі. Долучившись до проєкту від самого початку, компанія забезпечує супровід ініціатив від зародження ідеї до розроблення концепції перетворень.

Нині вже ведуться будівельні роботи.

Нещодавно на найвищій точці острова - пагорбі Єдності - встановили флагшток, на якому майорітиме український прапор.
Хортиця змінюється кожен день - і в цьому немає жодного перебільшення. Концепція трансформації і переродження острова втілюється на наших очах, ми разом творимо майбутнє головної перлини Запоріжжя
– говорить генеральний директор «Запоріжсталі
«Метінвест» завжди приділяв велику увагу соціальним об'єктам у містах присутності, і зокрема медичним закладам. За весь час роботи компанія профінансувала капітальний ремонт 8 з 12 корпусів маріупольської лікарні № 4, побудувала три нові амбулаторії сімейної медицини в місті.

Після початку пандемії COVID-19 «Метінвест» почав організовувати закупівлю та доставлення необхідного обладнання та засобів захисту. Зокрема, у квітні 2020-го закупив і доправив медикам трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської - 18 тисяч експрес-тестів на визначення COVID-19. У червні організував доставлення гуманітарного вантажу з Китаю. Організація перельоту обійшлася компанії в $260 тис.

У Маріуполі компанія інвестувала 10 млн грн у створення дитячого інфекційного центру на базі міської лікарні № 4. У разі загострення епідситуації він тепер може приймати як дітей, так і дорослих пацієнтів.

Уже другий рік «Метінвест» забезпечує киснем лікарні різних регіонів. Наприклад, зовсім недавно, у липні 2021-го, чергові партії кисню отримали лікарні Маріуполя і Покровська - понад 31 тонну рідкого і близько 5 тонн газоподібного кисню. А меткомбінат «Запоріжсталь» з квітня цього року передав українським лікарням близько 892 тонн медичного кисню.

Загалом у минулому році «Метінвест» направив на боротьбу з коронавірусом близько $ 6 млн.
«Метінвест» завжди приділяв велику увагу соціальним об'єктам у містах присутності, і зокрема медичним закладам. За весь час роботи компанія профінансувала капітальний ремонт 8 з 12 корпусів маріупольської лікарні № 4, побудувала три нові амбулаторії сімейної медицини в місті.

Після початку пандемії COVID-19 «Метінвест» почав організовувати закупівлю та доставлення необхідного обладнання та засобів захисту. Зокрема, у квітні 2020-го закупив і доправив медикам трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської - 18 тисяч експрес-тестів на визначення COVID-19. У червні організував доставлення гуманітарного вантажу з Китаю. Організація перельоту обійшлася компанії в $260 тис.

У Маріуполі компанія інвестувала 10 млн грн у створення дитячого інфекційного центру на базі міської лікарні № 4. У разі загострення епідситуації він тепер може приймати як дітей, так і дорослих пацієнтів.

Уже другий рік «Метінвест» забезпечує киснем лікарні різних регіонів. Наприклад, зовсім недавно, у липні 2021-го, чергові партії кисню отримали лікарні Маріуполя і Покровська - понад 31 тонну рідкого і близько 5 тонн газоподібного кисню. А меткомбінат «Запоріжсталь» з квітня цього року передав українським лікарням близько 892 тонн медичного кисню.

Загалом у минулому році «Метінвест» направив на боротьбу з коронавірусом близько $ 6 млн.
У «Метінвесті» вважають, що 2014-й став найскладнішим роком за історію компанії. Через конфлікт на сході України довелося швидко опанувати новий напрям соціальної роботи - допомога потерпілим. «Метінвест» відновлював системи газо-, водо-, тепло- та електропостачання в містах та селищах, які постраждали від обстрілів. Ремонтував лікарні, школи, дитячі садки, інші соціальні об'єкти. Надавав адресну допомогу соціально незахищеним жителям, допомагав відновлювати пошкоджене житло. Всього в 2013-2014 роках «Метінвест» вклав у соціальні проєкти близько 230 млн грн.

У січні 2015 року в центрі уваги компанії виявився Маріуполь, підданий артилерійському обстрілу. Майже п'ять місяців співробітники ММК ім. Ілліча і комбінату «Азовсталь» усували наслідки. Розбирали завали, склили школи і дитячі садки, відновлювали систему подачі води й електроенергії, ремонтували будинки. На відновлення мікрорайону «Східний», а також на адресну допомогу жителям міста було виділено понад 7,5 млн грн.

В январе 2015 года в центре внимания компании оказался Мариуполь, подвергшийся артиллерийскому обстрелу. Почти пять месяцев сотрудники ММК им. Ильича и комбината «Азовсталь» устраняли последствия. Разбирали завалы, стеклили школы и детские сады, восстанавливали систему подачи воды и электроэнергии, ремонтировали дома. На восстановление микрорайона «Восточный», а также на адресную помощь жителям города было выделено более 7,5 млн грн.
У «Метінвесті» вважають, що 2014-й став найскладнішим роком за історію компанії. Через конфлікт на сході України довелося швидко опанувати новий напрям соціальної роботи - допомога потерпілим. «Метінвест» відновлював системи газо-, водо-, тепло- та електропостачання в містах та селищах, які постраждали від обстрілів. Ремонтував лікарні, школи, дитячі садки, інші соціальні об'єкти. Надавав адресну допомогу соціально незахищеним жителям, допомагав відновлювати пошкоджене житло. Всього в 2013-2014 роках «Метінвест» вклав у соціальні проєкти близько 230 млн грн.

У січні 2015 року в центрі уваги компанії виявився Маріуполь, підданий артилерійському обстрілу. Майже п'ять місяців співробітники ММК ім. Ілліча і комбінату «Азовсталь» усували наслідки. Розбирали завали, склили школи і дитячі садки, відновлювали систему подачі води й електроенергії, ремонтували будинки. На відновлення мікрорайону «Східний», а також на адресну допомогу жителям міста було виділено понад 7,5 млн грн.
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