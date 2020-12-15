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"З турботою про найменших"

Справжня відданість не продається, проте її можна отримати. Парадокс? Лише на перший погляд! Справжня, віддана дружба чотирилапих народжується з піклування і турботи про них. Чимало тварин, що опинилися у притулку, були скривджені одного разу, дехто зазнав психологічних та фізичних травм і пройшов тривалу реабілітацію. Тому не дивно, що вони часом лякаються і стороняться людей. Проте добре ставлення і ласка здатні творити дива.

У рамках проєкту «З турботою про найменших» компанія Royal Canin прагне зробити світ кращим місцем для тварин, зокрема для бездомних котів та собак. Кожен українець може власним прикладом показати свою готовність допомогти домашнім тваринам – взяти кота чи собаку з притулку або підтримувати тварин у межах закладу. Але слід розуміти, що адопція тварин із притулку має свої переваги та свою специфіку, яку варто дослідити перед тим, як взяти вихованця з притулку.

Що потрібно знати, перш ніж взяти тварину з притулку

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Вони теж чекають на диво: як допомогти котам і собакам у притулку

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список партнерських притулків і профілі тварин

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