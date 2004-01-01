Виллы и вода. Зачем ехать в Трускавец (хотя бы на день)

Местные рассказывают историю, как шляхтич Иосиф Мицевский, прогуливаясь по Трускавцу, встретил крестьянина Ивана Конива.
Тот рассказал, как из-за серьезных проблем с желудком и кишечником, врачи уже отказывали ему в помощи, считая безнадежным. Однако смышленному крестьянину повезло - он нашел источник воды в соседнем Поповском лесу.
Ее вкус был неприятным, но Иван пил, пил, и вскоре почувствовал облегчение.
Мицевский заинтересовался этим фактом, убедился в целебных свойствах источника и добился от Австрийских властей открытия водолечебницы.