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Виллы и вода. Зачем ехать в Трускавец (хотя бы на день)
В Трускавец едут за целебными водами и посмотреть на памятники архитектуры. Бюветы с целебными "Барбарами" и "Брониславами" расставлены по городу подобно фигурам на шахматной доске, в центре которой "королева" - легендарная "Нафтуся". А красочных вилл здесь 5. Вы сумеете их обойти за день. По крайней мере, у нас это получилось.
Поехали!
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Трускавец пестрит артефактами разных эпох.
На дворце культуры Тараса Шевченко - советское панно.
Рядом - современный памятник Кобзарю.
Дальше - одна из основных улиц города - Суховоля, в названии которой - тяготы крестьян середины 19 века. Свое название улица получила после исчезновения в Австрийской империи панщины в 1848 году. Крестьяне получали землю, но она была плохого качества, сухая. Таким образом, словосочетание "Сухая Воля" образовало топоним "Суховоля".
Костел Успения Пресвятой Девы Марии построен на месте сезонной часовни Святой Кунигунды Венгерской, покровительницы руд и шахт. Стиль здания определяют как историзм с элементами неоготики.
Внутри здания старинный орган, созданный в Познани в 1915 году. Если бы не карантин, посетить костел и послушать орган мог бы любой желающий.
В раннюю эпоху "научного коммунизма" помещение костела использовалось как склад минеральных удобрений. В "позднем" СССР - как планетарий. В руках римо-католической общины он снова оказался лишь в 1994 году. Фигура Иоанна Павла ІІ также появилась во времена Независимости.
Часть 1. Виллы
Нынешний облик Трускавца сформирован в 19-20 столетиях, преимущественно в закопанском стиле с элементами модерна.
Вилла "Постий"
Это самое старое здание Трускавца, сохранившееся до наших дней. Его построили в 1843 году для графа Жултовского, тогдашнего владельца Трускавца. В советское время в здании находилась почта, затем спальный корпус санатория. С 2004 вилла в частных руках. Кстати, она получила названия от польского "постой".


Адрес: Майдан Кобзаря, 5
Вилла "Гопляна"
Рядом с виллой "Постий" расположена "Гопляна". Она сделана из стволов смерек, соединенных замками. Сейчас в здании расположен городской музей.
Владельцем виллы был известный реформатор из Польши, президент Дрогобыча и владелец курорта в Трускавце Раймунд Ярош. Табличка, посвященная Ярошу, сейчас украшает фасад "Гопляны".
Деревянное здание чудом пережило масштабные разграбления города в период Первой мировой.
Адрес: Майдан Кобзаря, 3
"Вилла Под Божьей Матерью"
Напротив костела Пресвятой Девы Марии расположена одна из самых старых вилл города - "Вилла под Божьей Матерью". С 2010 года здание находится в частных руках, сейчас там отель и ресторан.
Виллу построил практикующий врач Зенон Пельчер в 1898 году, который также был владельцем виллы "София" (о ней далее).
"Вилла под Божьей матерью" получила свое название в честь статуи Девы Марии, которая была расположена у часовни Святой Кунигунды Венгерской. Стиль виллы определяют как модерн с признаками швейцарского и карпатского стиля, бойковской резьбы по дереву.

Адрес: Степана Бандеры, 13
Вилла "София"
Она считалась одной из самых элитных вилл Трускавца. Тот же врач Зенон Пельчер назвал ее в честь своей дочери. И сейчас на фундаменте Виллы Софии можно отыскать аутентичные знаки Зенона и Марии Пельчер.
Адрес: ул. Степана Бандеры, 13
Часть 2. Воды
Трускавец славится целебной водой с необычным запахом (нефти). Началом истории города как бальнеологического курорта считают 19 век. В 1827 году появилось помещение на 4 комнаты отдыха с лечебными ваннами, и с этого дня Трускавец становится курортом.
В Трускавце множество вод и источников, но в основном сюда едут из-за двух - "Нафтуси" и "Марии".
"Нафтуся" с ярко-выраженным серным запахом, и без вкуса.
"Мария" наоборот - запаха не имеет, но на вкус как морская вода.
Легенда
Местные рассказывают историю, как шляхтич Иосиф Мицевский, прогуливаясь по Трускавцу, встретил крестьянина Ивана Конива.
Тот рассказал, как из-за серьезных проблем с желудком и кишечником, врачи уже отказывали ему в помощи, считая безнадежным. Однако смышленному крестьянину повезло - он нашел источник воды в соседнем Поповском лесу.
Ее вкус был неприятным, но Иван пил, пил, и вскоре почувствовал облегчение.
Мицевский заинтересовался этим фактом, убедился в целебных свойствах источника и добился от Австрийских властей открытия водолечебницы.
В Трускавце каждый знает, что вода "Нафтуся" - это лекарство. К ней относятся с особым теплом, даже ее название произносится местными с некоторым трепетом.
Центральный бульвар Трускавца носит имя Теодора Тарасевича - ученого, которого принято считать "отцом" фирменной воды городка.
Тарасевич был известным львовским химиком и аптекарем. В 1836 году он документально исследовал воду "Нафтуся" и впервые ее научно описал. А в 1849, в своем труде "Источники Буковины и Галичины", рассказал о ее позитивных свойствах. Именно Тарасевич дал "Нафтусе" такое милозвучное название.
Стратегическое место Трускавца - "Бювет №1". Здесь добывают лечебную воду.
Бювет построили в 1962 году. Он оригинально украшен. На фасаде - табличка, посвященная Теодору Тарасевичу. С другой стороны - герб Трускавца. Утка на зеленом фоне - символ достатка и природы. Сегодня на гербе Трускавца также изображены фонтаны, ведь вода - это гордость города.
С 3 августа 2020 года вода в бювете продается по карточкам. Это вынужденная мера, на которой настояли эко-активисты. Ранее частный собственник бювета продавал ценный ресурс без учета.
Карточка работают как в метрополитене. Ее нужно пополнить в кассе. Затем желающие прикладывают карту к контактной зоне и выбирают нужный объем воды. Выливается ровно та порция, которую можно выпить.
Стоимость литра - 24 грн. В среднем, человек выпивает от 0,9 до 1,2 литра в день. Падение потока туристов здесь чувствуют по объемам реализованной воды. В августе "Бювет №1" произвел 1,5 тысячи кубометров воды. В прошлом августе - 3-4 тыс. куб. м.
При контакте с воздухом "Нафтуся" быстро теряет свои свойства, поэтому вереницы людей (преимущественно старшего возраста) проводят у бювета многие часы, пополняя снова и снова "куминець" - керамический чайник для питья минеральной воды.
Посуду с носиком здесь используют, чтобы не повредить зубную эмаль. Существует поверье, что трускавецкая вода плохо влияет на зубы, хотя некоторые местные готовы горячо с этим спорить.
Кто отдыхает?
В Трускавце не сильно переживают из-за коронакризиса. Люди вернутся, как только откроют границы. Основной поток туристов - из стран ЕС. Удивительно даже, что буквально недавно около 70% приезжих были россияне. Сегодня их максимум 1%. Война...
Подходит ли Трускавец для "тура одного дня"? Идеально!
Местный туризм устроен с прицелом под санаторный отдых. Огромная инфраструктура - отели, лечебные ванны, здравницы, ждут отдыхающих.
Активным туристам советуем посетить Трускавец, если вы собрались на уик-энд во Львов.
Познавайте свою страну.
Поехали!
Игорь Рец
Автор
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