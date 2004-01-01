Виллы и вода. Зачем ехать в Трускавец (хотя бы на день)

Напротив костела Пресвятой Девы Марии расположена одна из самых старых вилл города - "Вилла под Божьей Матерью". С 2010 года здание находится в частных руках, сейчас там отель и ресторан.

Виллу построил практикующий врач Зенон Пельчер в 1898 году, который также был владельцем виллы "София" (о ней далее).

"Вилла под Божьей матерью" получила свое название в честь статуи Девы Марии, которая была расположена у часовни Святой Кунигунды Венгерской. Стиль виллы определяют как модерн с признаками швейцарского и карпатского стиля, бойковской резьбы по дереву.



