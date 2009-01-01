Здесь воскрешают Ан-26:

"Двигатель нарабатывает на стенде около 6 часов общей наработки. Испытание проходит двое-трое суток. Испытания максимально возможно имитируют воздух. Если на самолете пилот или бортинженер видят определенные 5-6 параметров, то у меня 55 измерительных линий, и все я контролирую. В самолете этого не видят. Потому что, если в двух словах, просто "залезаю внутрь двигателя" с помощью приборов и датчиков и смотрю, что происходит внутри.
Сначала мы сделаем так называемый "ложный запуск". Проверка на общую герметичность двигателя, потом контрольные 5 минут, запуск на малый газ, потом устанавливаются капоты газогенератора, 0,4 номинала, потом 0,6 номинала, номинальная мощность, взлетная и разные другие программы.
На максимальной мощности, согласно руководству по эксплуатации, время работы двигателя не должно превышать 5 минут", - говорит Дмитрий Владимирович