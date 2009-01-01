Здесь воскрешают Ан-26:

"Это - цех ремонта и сборки. Самолеты, которые смотрят в том направлении - это ремонт. На выход из ангара - сборка. В настоящее время мы видим два самолета, на которых выполняется сборка. Ремонт проведен, сейчас идет модернизация, сборка установленного комплекса оборудования.



После сборки идет наземная отработка в цехе всех систем, оборудования. После отработки и устранения выявленных недостатков самолет выкатывается на стоянку. Там производится уличная отработка. Те системы, которые нельзя отработать в цехе, отрабатываются на улице.



После этого самолет передается в летно-эксплуатационный комплекс, самолет готовится к испытаниям в воздухе. После испытаний в воздухе он передается на покраску. После покраски самолет передается заказчику", - рассказывает Александр Кипров.



Сам цех - символичное место. Построенный более 70 лет назад, в 1948 году, он и сегодня выглядит современным. Цех пережил модернизацию: недавно здесь отремонтировали пол и сделали светлые просторные окна. Так что теперь можно работать днем без дополнительного света.



В цеху все пропитано духом рационализма. Чтобы тепло не выходило из помещения, стык пола и стены устлан мешками с песком. Под потолком энергосберегающие лампы. Экономия сейчас - необходимая мера, отапливать ангар очень дорого.

