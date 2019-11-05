Прорыв трубы в центре Киева: столицу Украины сравнили с Исландией

В социальных сетях возмущаются и шутят о прорыве трубы в центре столицы

Масштабный прорыв трубы, который произошел в центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Руставели, вызвал бурную реакцию социальных сетей.

Как известно, вечером 5 ноября улицу залило кипятком, а в асфальте образовался провал, в который провалилась легковушка, а движение троллейбусов на этом участке было приостановлено.

Жители и гости столицы сразу же начали выкладывать в сеть фотографии, а также свои комментарии происходящего.

Так, бывший народный депутат Борислав Береза в своем Facebook, "зима еще не наступила, а трубы уже начали рваться".

"Центр Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, напоминает декорацию к какому-то постапокалиптическому фильму", – отметил он.

Еще один экс-нардеп и сотрудник мэрии Киева Дмитрий Белоцерковец написал, что, по предварительной версии, произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

"Точные причины сейчас устанавливаются. При начале отопительного сезона такие ситуации предсказать заранее невозможно. В будущем при развитии технологий и это будет возможно", – считает он.

В свою очередь, известный блогер Антон Ходза с сарказмом написал, что картина в центре Киева – очень красивая и напоминает Исландию: "Исландия топ. Очень красиво, советую съездить на термальные источники".

Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Также недавно в Киеве из-за прорыва трубопровода затопило участок Железнодорожного шоссе.

Ранее мы сообщали, что на улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный фонтан. При этом в городе после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб.

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