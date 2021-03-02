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"Пушка! Бомба! Петарда!" Украинец водит "зверя" за 2,7 млн и греет лавку "Реала"

2 марта, 22:02

Елена Павлова Елена Павлова

Голкипер Андрей Лунин получил дорогую машину

22-летний голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин показал свою новую машину. Вратарь теперь ездит на Audi Q7. В Украине эта модель стоит порядка 80 000 евро – 2,7 млн гривен. Ранее мы писали, что "Реал" списывает Лунина в утиль – украинцу уже нашли замену.

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Фоловеры Лунина в большинстве своем оценили авто вратаря: "Одно фото – две машины", "Пушка! Бомба! Петарда", "Неплохо поднялся", "будущий Касильяс". Хотя и не все согласились с выбором футболиста: "Ох зря, это хлам через 3 года будет".

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Напомним, что Андрей Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, после чего два сезона провел в аренде в трех клубах. Последние месяцы голкипер находится в обойме мадридцев, но сыграл всего один официальный матч в Кубке. И дебют Лунина за "Реал" обернулся позором – пропустил два мяча от аутсайдера.

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Серхио Рамос и Андрей Лунин

Серхио Рамос и Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

Мы также сообщали, что Лунин разочаровался в "Реале" и хочет покинуть команду летом. Украинец не верит, что сможет составить конкуренцию Тибо Куртуа.

Тренировка Лунина в "Реале" Видео: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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авто машина вратарь Реал Мадрид Андрей Лунин
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