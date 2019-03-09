Селфи, флаги и цветы: как Порошенко вручал премии Шевченко в Каневе, фото

По словам президента, Шевченко – первый в ряду героев, которые прокладывали путь к независимому государству

Фото: president.gov.ua

Селфи, флаги и цветы: как Порошенко вручал премии Шевченко в Каневе, фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3a5/0cc/5c83a50cc7276.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3a5/0cc/5c83a50cc7276.jpg 2019-03-09T13:42:00+02:00 Фото По словам президента, Шевченко - первый в ряду героев, которые прокладывали путь к независимому государству

Президент Петр Порошенко с женой почтили память украинского поэта Тараса Шевченко и возложили цветы к памятнику Великому Кобзарю на Тарасовой горе в Каневе (Черкасская область).

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко заявил, что усилиями власти и народа в чрезвычайно короткий срок удалось создать "армию, которая эффективно защищает нашу землю, сдерживает на восточных рубежах врага, который планировал блицкриг, включая с захватом Киева".

"Для нас, украинцев, Тарас Шевченко первый в ряду героев, которые прокладывали путь к независимому соборному украинскому государству", – сказал он.







































Порошенко заявил, что теперь у украинцев есть настоящая гарантия государственности – "закаленная в боях армия, одна из лучших в мире, настоящие наследники казаков, занимающих одно из центральных мест в творчестве Шевченко".

Кроме того, президент вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко выдающимся украинским деятелям культуры и искусства.

"Поздравляю победителей с присуждением высокой художественной награды Украины. Благодарю вас за ваш талант, за верное и искреннее служение культуре родного народа и желаю крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих достижений и побед", – подчеркнул глава государства.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2019 года присуждена режиссеру Роману Бондарчуку, публицисту Богдану Горыню, режиссеру-постановщику Ивано-Франковского национального академического драмтеатра имени Франко Ростиславу Держипильскому, писательнице Оксане Забужко, художнику Василию Чебаныку, художественному руководителю – главному дирижеру заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимиру Шейку.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко за 2019 год установлена в размере 200 тысяч гривен каждая.

Напомним, Порошенко также заявил, что Украина, защищая свою независимость и территориальную целостность от российской агрессии, освободилась от культурной оккупации, в которой находилась в течение многих лет.

По случаю 205-й годовщины со дня рождения Шевченко журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ранее показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:

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