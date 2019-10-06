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Вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек: все проходит мирно

6 октября, 14:52

Полиция пока не зафиксировала нарушений на акции в центре столицы

На столичном Майдане Независимости, где неделю назад мужчина грозился совершить самоубийство, проходит многотысячное вече под лозунгом "Нет капитуляции".

Об этом сообщили 6 октября в пресс-службе Национальной полиции Украины, отметив, что накануне им поступило несколько заявок на проведение акции.

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За порядком на мероприятия следят сотрудники Нацполиции.

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины", – отметили правоохранители.

По данным полиции акция на Майдане собрала около 10 тысяч человек. Никакие нарушения на мероприятии пока что зарегистрированы не были.

Напомним, перед парламентскими выборами в июле на Майдане Независимости прошла акция "Терпеть больше нельзя" против решения ЦИК о регистрации кандидатами в депутаты экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

"Сегодня" также писали об акции протеста, которая прошла под кинотеатром "Киев" в центре столицы, куда десятки человек пришли под историческое здание и перекрыли центральную улицу Киева, чтобы выразить протест против захвата кинотеатра.

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Источник: Сегодня

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