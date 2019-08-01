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"Заря" – "Будучность": стали известны стартовые составы на матч Лиги Европы

Сегодня, 17:57

Команда Виктора Скрипника готовится сыграть в ответном еврокубковом поединке

Заря

Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Заря" – "Будучность": стали известны стартовые составы на матч Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F Фото Команда Виктора Скрипника готовится сыграть в ответном еврокубковом поединке

Стали известны стартовые составы ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы "Заря" – "Будучность". Игра "Заря" – "Будучность" пройдет на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и начнется в 19:00.

"Заря" – "Будучность": онлайн ответного матча квалификации Лиги Европы

"Заря": Махарадзе, Абу-Ханна, Чеберко, Вернидуб, Тымчик, Хомченовский, Лунев, Иванисеня, Кочергин, Леднев, Громов

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Запасные: Шевченко, Каменюка, Михайличенко, Кабаев, Белый, Чайковский, Арвеладзе

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"Будучность": Драгоевич, Божович, Миркович, Перович, Грбич, Мийич, Болевич, Милич, Терзич, Стоилькович, Джурич

Запасные: Радович, Вукчевич, Роганович, Раичкович, Ми. Вучич, Бойович, Зарубица

"Заря" и "Будучность" во внутренних чемпионатах. Для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" станет третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев.

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Лига Европы Заря Луганск Будучность Подгорица

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