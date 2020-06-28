Лукашенко танцевал в Минске под песни Повалий: видео

Украинская певица Таисия Повалий, которая в прошлом году получила именную звезду на Площади лауреатов в Витебске, снова приехала в Беларусь, на этот раз – чтобы выступить на празднике для выпускников вузов.

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Как сообщает tut.by, Республиканский бал выпускников, на котором пела Повалий, прошел 27 июня в Минске. Ее выступление пришлось на неформальную часть мероприятия, которая прошла после официальной церемонии.

Под песни украинской певицы не смог устоять даже белорусский президент Александр Лукашенко. Сперва он выступил с напутствием для выпускников, а после этого в Сеть попали кадры, на которых он демонстрирует танцевальные па под песню "Отпусти" и украинскую народную "Ти ж мене підманула" в исполнении народной артистки Украины:

Кроме Повалий, на празднике для трех сотен самых лучших белорусских студентов также выступали Александр Солодуха, "Леприконсы", Алена Ланская и Мэвл.

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Напомним, что в самой Украине Повалий не выступала уже давно. В декабре должен был состояться ее юбилейный концерт в самом центре Киева, но после шквала критики из-за концертов артистки в Кремле организаторы перенесли мероприятие на неопределенный срок.

Сама же певица объяснила отмену выступления опасениями за безопасность своих поклонников.

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