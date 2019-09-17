Микки Рурк завещал похоронить его в Украине: эксклюзивные подробности

Его называют мистер эпатаж! Чтобы влюбиться в него, женщинам хватало – нет, не девять с половиной недель, а нескольких секунд. 17 сентября у голливудской звезды Микки Рурка день рождения. И ему исполнилось 67 лет! О чем мечтает кумир миллионов и почему завещал похоронить себя в Украине – эксклюзив Юрия Гули из Голливуда.

Голубое Bentley подъезжает неспешно. На пассажирском сиденье голливудская звезда. Рядом только водитель, он же помощник – никакой охраны.

В ковбойских сапогах, на голове стильная шляпа. Из рук не выпускает любимую собачку. На интервью с "Сегодня" Микки Рурк сначала не соглашался, думал неделю. Место встречи выбрал боксерский зал.

Читайте также: Микки Рурк умилил общением с любимцем: видео

Реклама

Благодаря эротическим фильмам "Девять с половиной недель" и "Дикая орхидея" Микки стал самым узнаваемым актером в Голливуде в конце 80-х годов. В 2000 году Рурк исчезает с экранов и спустя восемь лет он возвращается в кино, положив всех конкурентов на лопатки и взяв "Золотой глобус" за фильм "Рестлер".

Его образы часто шокируют, желтая пресса называет Рурка "мистером эпатажа". Несколько лет назад, например, его сфотографировали в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Легкомыслие в выборе гардероба ощущается и сегодня при осмотре кофточки, в которую одета кинозвезда.

Голливудский актер Микки Рурк со своей собакой / Фото: instagram.com/mickey_rourke_

Рурк в который раз признается в любви всем славянам. И поражает нас новостью. Хочет, чтобы после смерти его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области. Ведь именно там и по сей день живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука, который уже успел стать для него настоящим другом.

"Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка и я хочу, чтобы меня похоронили там", – признается Микки Рурк.

Но пока о завещании не идет речи. Сейчас у Рурка запланированы съемки, он пишет сценарий для нового фильма. И планирует сняться еще в десятках лент, а также купить дом в Нью-Йорке, откуда родом, чтобы встретить беззаботную старость.

Ранее мы писали, что Микки Рурк задолжал 30 тысяч долларов за коммунальные услуги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама