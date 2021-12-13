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Несовершеннолетний украл у отчима ключи от машины и сбил человека, а горе-отец оставил 7-летнего ребенка прямо посреди трассы: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 13.12.2021

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Заместитель событийного лидера Сегодня
13 декабря, 19:00
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Актуальные новости и главные события дня

    Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

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    Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.

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    Самопоміч Самопоміч
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    14
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    Опрос
    Вакцинация
    По состоянию на 12 декабря 2021 г.
    Люди, которые прошли полную вакцинацию
    12 457 651
    Люди, которые получили минимум одну дозу
    14 131 443
    Всего введенных доз 26 589 094
    Детальнее
    ЗАПРАВКИ
    Топливо сегодня
    95+
    95
    ДТ
    ГАЗ
    30,45
    29,95
    29,00
    18,36
    30,50
    30,00
    29,00
    18,37
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