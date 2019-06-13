Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Президента США Дональда Трампа и польского главу Анджея Дуду объединила паутина, передают "Сегодня".

Тоненькую паутинку между политиками заметили журналисты во время пресс-конференции президентов США и Польши.

Это видно и на самом записи выступлений. Между двумя трибунами тянется будто тоненькая волосинка.

Пользователи в социальных сетях сразу же прокомментировали: "это – хороший знак, символизирующий крепкую связь между двумя государствами".

Как мы писали ранее, президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда по итогам переговоров в Вашингтоне заявили, что отношения между двумя странами вышли на новый уровень, в том числе благодаря договоренности об увеличении численности американских войск в Польше.

Напомним, что Польша на свои средства построит объект для размещения тысячи американских военнослужащих, при этом США не будут вкладываться в него. Президент США подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тысячах военнослужащих.

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