Ураган "Дориан" ослаб до третьей категории: фото и видео последствий

Непогода немного успокоилась, но все еще продолжает угрожать жизням людей

Ураган "Дориан", который накануне обрушился на Багамские острова, резко ослабел до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Об этом сообщили 3 сентября в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.

По данным американских экспертов, сейчас скорость ветра урагана превышает 200 км/ч. Они также утверждают, что вихрь практически прекратил свое продвижение в сторону побережья США, застыв к северу от острова Большой Багама.

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Несмотря на снижения категории опасности, "Дориан", как считают в центре, еще несколько дней будет отличаться "разрушительными" ветрами и "опасными для жизни" штормовыми порывами.

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Как ожидается, штата Флорида ураган достигнет вечером 2 сентября либо утром 3 сентября (по местному времени). После этого оно двинется вдоль западного побережья в направлении штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина.

Напомним, что на данный момент жертвами непогоды на Багамах считаются пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибальной школе, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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