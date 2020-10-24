В Украине волна антирекордов заболевания на COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.
Напомним, В Украине за последние суткивыявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 337 410 человек.
А в Коломыйской инфекционной больнице Ивано-Франковской области у всех врачей констатировали заражение коронавирусом. Сейчас пациентов медучреждения обслуживает только средний и младший персонал.
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