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В Украине волна антирекордов заболевания на COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

24 октября, 10:19

В одиннадцати областях установлен "красный" уровень эпидугрозы

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, В Украине за последние суткивыявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 337 410 человек.

А в Коломыйской инфекционной больнице Ивано-Франковской области у всех врачей констатировали заражение коронавирусом. Сейчас пациентов медучреждения обслуживает только средний и младший персонал.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия Минздрав коронавирус брифинг COVID-19
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