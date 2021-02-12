Некролог. Чик Кориа "вернулся к вечности"

12 февраля стало известно о смерти виртуозного джазового пианиста Чика Кориа. После ухода Сесила Тэйлора в апреле 2018 года это самая большая потеря в джазе на сегодняшний день.

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И хотя отдельные пуристы относятся к музыке Кориа снисходительно (например, другой замечательный пианист-джазмен, также недавно покинувший нас уроженец Каменец-Подольского Михаил Альперин укорял Кориа за "развлекательность" и "всеядность"), все равно он был и остается одной из наиболее ярких звезд в созвездии мастеров фортепианного джаза.

Фото: chickcorea.com

С другой стороны, если бы не 22 премии "Грэмми" – одной из самых престижных американских наград за достижения в звукозаписи, и сотрудничество с артистами эстрады наподобие Чака Хан, вполне допускаю, что куда меньше слушателей с открытым сердцем полюбили бы не самую простую для восприятия джазовую музыку. Так что спасибо мастеру за эту "всеядность".

Сын сапожника-иммигранта, на досуге игравшего на трубе и контрабасе в диксиленде, Армандо Кориа, прозванный тетушкой "Чик" – "Цыпленок", осваивал фортепиано с четырех лет и, за исключением полугодовой учебы в Джульярдской школе музыки (одного из ведущих музыкальных вузов страны), систематического образования не получил. Что роднит его с великими самоучками Телониусом Монком и Чарли Паркером, которые превратили музыку для танцев в искусство, новаторское с точки зрения исполнительского мастерства и композиторской мысли.

Любопытно, что в тот год, когда Кориа-старший усадил будущую звезду джаза за инструмент, в Джульярд поступил великий Майлз Дэвис, будущий кумир "Цыпленка". Через три десятилетия они встретятся в группе Майлза Дэвиса, которой будет суждено навсегда изменить звук и философию джаза, смешав его с роком и фанком. (Журнал Rolling Stone настаивает на том, что в переходе Дэвиса на более современное, "электрическое" звучание ключевую роль сыграл как раз Кориа.)

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Вместе они играли три года, и результаты этих студийных сессий звукозаписи и концертов можно услышать на десятке альбомов, включая революционный диск Bitches Brew, который разошелся миллионным тиражом. Еще ни одна джазовая запись не продавалась столь массово.

Собственно говоря, на парадоксальном сочетании этих двух крайностей, заложенных в Bitches Brew – авангардной музыки "не для всех" и коммерческого успеха, Кориа и построил свою карьеру. Просто невероятно, что один и тот же музыкант играл на нервной, "заумной" пластинке Circle (с радикальными авангардистами Барри Альтшуллем и Энтони Брекстоном), и в то же время создавал светлую, наполненную гармонией и романтизмом музыку в своей самой известной группе Return To Forever.

У отечественных ценителей джаза с музыкой Кориа давний и счастливый роман. Он стал четвертым по счету джазменом – в компании с вибрафонистом Гэри Бёртоном, который посетил с концертами Советский союз, отыграв два концерта в Ленинграде летом 1982-го. (Первым сломало "железный занавес" в 1967 году Трио Чарльза Ллойда с Китом Джарретом и Джеком ДеДжонеттом, затем были гастроли Биг-бэнда Дюка Эллингтона в 1971-м, а через три года до Таллина добралось Трио Оскара Питерсона.)

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В Украине Кориа побывал дважды: в апреле 2011-го отыграл во Дворце "Украина" совместный концерт с давним партнером Гэри Бёртоном, как будто зарифмовав свой первый приезд в наши края за тридцать лет до, и в 2017-м выступил на Leopolis Jazz Fest во Львове. К слову, в числе любимых исполнителей Кориа называл уроженца Киева Владимира Горовица.

"Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы приносить радость искусства везде, где я мог, и делать это вместе со всеми людьми искусства, которыми я так восхищаюсь. Это было богатство моей жизни", – такое сообщение появилось на сайте музыканта после его смерти.

Свою последнюю запись, где мы последний раз видим великого Чика Кориа за фортепиано, музыкант выложил в своем Instagram четыре недели назад. К счастью, помимо этого нам осталось более сотни музыкальных альбомов, записанных с первоклассными джазменами со всего мира, начиная японкой Хироми и заканчивая чешским контрабасистом Мирославом Витоушем (точнее, наоборот – с хронологической точки зрения). Теперь ждем, когда лучшие из этих записей переиздадут на модном виниле.

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