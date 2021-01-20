Некролог. Сергей Ермаков: как жил и творил незрячий украинский кутюрье

Сегодня, 20 января, перестало биться сердце известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Ему было 48 лет.

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О ранних годах Сергея известно мало. Родился будущий кутюрье в Украине, созданием одежды увлекался с детства. Любовь к этому ремеслу ему привила мама, которая шила себе одежду сама. Будучи еще маленьким мальчиком, Сергей с восхищением наблюдал, как мама создает наряды.

Сергей Ермаков / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Первое платье, как нам рассказывала Светлана Вольнова, Сергей сшил в седьмом классе для своей мамы. Она была его музой.

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В школу Сергей всегда ходил с журналами мод, а обсуждать моду Ермакову нравилось больше, чем типичные мальчишеские забавы. В детстве Сергей также увлекался изобразительным искусством.

В 11 лет у Ермакова диагностировали сахарный диабет, болезнь прогрессировала всю жизнь. Именно из-за нее дизайнер позже окажется прикованным к инвалидной коляске, у него пропадет зрение и ухудшится слух.

Наряды, созданные Сергеем Ермаковым / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

В 17 лет Сергей Ермаков перебрался в Киев. В столице он поступил в швейное училище. В этот период он жил на съемной квартире. На учебе Сергей познакомился со своей будущей супругой Людмилой.

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Сергей Ермаков / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Паре не было суждено остаться вместе. Людмила улетела к родственникам в Италию из-за проблем с трудоустройством в Украине. Сергей остался в Киеве, но надеялся, что ему удастся воссоединиться с любимой. Из-за ухудшения зрения Сергея пара не смогла быть вместе.

Зрения Сергей практически потерял к началу 2000-х. Ему провели несколько операций, после чего один глаз мог видеть лишь на 5%. Тем не менее, это не помешало Ермакову стать успешным кутюрье, создававшим талантливые работы. Среди его звездных украинских клиенток – Светлана Вольнова, Камалия, Ирина Билык, Маша Ефросинина, Ольга Сумская и многие другие.

Реклама Сергей Ермаков / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

В 2003-ем году Сергей Ермаков стал обладателем премии "Человек года". Наряды, созданные Ермаковым, были оценены такими именитыми дизайнерами как Жан Поль Готье и Пако Рабан.

Все наряды Ермакова создавались из дорогих и качественных тканей вручную. Все образы, которые придумывал Сергей, он описывал своим ассистентам, которые потом и помогали ему создавать шедевры.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle расспросили близкую подругу Сергея, украинскую светскую львицу и телеведущую Светлану Вольнову – каким она запомнит кутюрье.

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